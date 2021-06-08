Спикер МИД Николенко о предположении Арестовича: Позиция Украины неизменна - днепровская вода потечет только в деоккупированный Крым
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Позиция Украины остается неизменной: днепровская вода потечет только в деоккупированный Крым.
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Должны понимать, что проблема водных ресурсов обострилась на фоне массированной российской милитаризации Крымского полуострова. Чем больше Российская Федерация будет строить военных баз в Крыму, тем меньше воды будет оставаться для нужд гражданского населения. РФ как государство-оккупант должна полностью осознавать свою ответственность", - сказал Николенко.
Он указал, что невыполнение Россией своих международно-правовых обязательств станет предметом обсуждения на инаугурационном саммите "Крымской платформы".
"Конечной целью усилий Украины должна стать полная деоккупация украинских территорий - как Крымского полуострова, так и отдельных районов в Донецкой и Луганской областях", - подчеркнул спикер МИД Украины.
Ранее спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью "Телеграфу" допустил, что Украина может изменить свою позицию относительно возобновления поставок воды во временно оккупированный Крым "только с точки зрения очень серьезных уступок со стороны России". "(...) например, воду в Крым можно менять на полное выполнение Минских соглашений, вывод войск с Донбасса, возвращение ОРДЛО на наших условиях", - отметил Арестович.
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А чи не ви всі, 73/43%упоротізебіли, включно з люською "никтоиникак"? Бо надійде вам методичка від подляка - одразу заволаєте "тамженашилюди".
Нажаль, до влади дорвались зеленські, єрмаки, арестовичі.
В них інші цілі, завдання.
От питання з питань...
Водохранилища наполняют.
Все идет по плану Зе и путэна.... если дамбу как следует не отремонтировать....то вода пойдет в оккупированный Крым.
Херсонской области в 2015 году начали возводить новую дамбу, чтобы вода не попала в захваченный Россией украинский полуостров. Впрочем, сооружение так и не достроили.
Тарапун отметила, что эта "новая" дамба технически не заготовлена и не готова к эксплуатации.
Теперь люди замечают, что сооружение стало пропускать воду, текущую из Днепра к АРК - некоторые мешки разорвало, другие сползли.
https://kurs.com.ua/novost/405673-vodnaja-blokada-krima-pod-ugrozoi-damba-razrushaetsja?source=ukrnet