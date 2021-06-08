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Украина может вернуться к проекту консорциума по управлению ГТС, - советник министра энергетики Зеркаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Украина может вернуться к проекту консорциума по управлению ГТС, - советник министра энергетики Зеркаль

Украина может вернуться к идее привлечения европейских и американских компаний к управлению своей газотранспортной системой (ГТС).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики, такое мнение высказала советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль в эфире ICTV.

"Это может быть та же идея, которая была в 2019 году по совместному консорциуму с привлечением европейских и американских компаний к использованию украинской трубы", - отметила она. 

По словам Зеркаль, такой шаг поспособствует снятию экспортной монополии Газпрома на продажу газа, поскольку европейские потребители получат доступ к ГТС, решая, какой маршрут поставки газа для них выгоднее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеркаль: Волкер теперь отстаивает интересы "Северного потока-2"

"Это геополитическая проблема, и она должна решаться на геополитическом уровне с применением механизмов, присущих геополитике. "Северный поток-2" стал камнем преткновения для всей Европы и для трансатлантических отношений. Это уже не только вопрос Украины. Эта газовая труба стала вопросом и предметом международных переговоров на высшем уровне", - отметила Зеркаль.

Она напомнила, что с помощью партнеров Украины в Европейском союзе уже удалось внести изменения в Третью газовую директиву ЕС, предусматривающую ее применение к "Северному потоку-2".

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"Очень важно, чтобы она была применена в полном объеме. Потому что это даст возможность сбалансировать рыночные отношения, если "Северный поток-2" будет все же достроен, сертифицирован, и запущен", - сказал она.

По ее словам, у ЕС есть инструментарий, который может обезопасить Украину от применения "Северного потока-2" в полном объеме, оставив украинскую ГТС без транзита.

"Но для этого надо работать с Европейской комиссией, а также с другими странами, которые также не заинтересованы в том, чтобы ПП-2 был запущен", - резюмировала Зеркаль.

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Топ комментарии
+4
Международный Консорциум по разделке металлолома.
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08.06.2021 14:33
+3
Дивно,чому це ще не зроблено? Ніяк не могли поділити бабло від труби? Тепер запахло смаженим?, тому пора повертатися до проекту?
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08.06.2021 14:34
+3
Консорциум возможен при доле Украины в 51%, отсутствии в консорциуме Раши или компаний в которой есть хоть часть российского капитала. Поэтому оставшиеся 49 % можно продать США, Канаде, Великобритании и в какой то мере Германии ., Польше, Словакии, Австрии. по 7% на "брата". Но Раши там не должно быть однозначно. и Это даже обсуждению не подлежит, как и скажем вода, транспорт и т.д. в Крым
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08.06.2021 14:38
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Правила форума Совет форумчан
это та Зеркаль, которая говорила, что ей не по пути с новым направлением ?
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08.06.2021 14:32 Ответить
Все,кто был и есть при власти- проститутки!
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08.06.2021 14:33 Ответить
Ніяких консорціумів з людьми які не запросили Україну навіть на рядовий саміт НАТО, хай з путіним входять в консорціуми, хоча вони і так там!
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08.06.2021 15:13 Ответить
Это та самая Зеркаль, советник Министра Энергетики, которая не понимает своим умишком что из себя представляет газотранспортная система Украины. В чем ее уникальность для нее рассказы об изумрудах на Плутоне. При зелевласти Украина превращается в предмет торгов, как показывал зеледент на сцене задолго до своей каденции.
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08.06.2021 14:44 Ответить
А было иначе?
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08.06.2021 14:47 Ответить
Было, иначе бы тупин не начинал войну. Теперь тянет свои бесконечные и убыточные для него газопроводы. А когда, психанув по-дебильному, перестал через украинскую ГТС газ качать подоспели конкуренты с сжиженным газом на танкерах.
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08.06.2021 14:56 Ответить
Шо хотите опять кацапам ГТС продать?!
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08.06.2021 14:33 Ответить
Международный Консорциум по разделке металлолома.
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08.06.2021 14:33 Ответить
Дивно,чому це ще не зроблено? Ніяк не могли поділити бабло від труби? Тепер запахло смаженим?, тому пора повертатися до проекту?
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08.06.2021 14:34 Ответить
Консорциум возможен при доле Украины в 51%, отсутствии в консорциуме Раши или компаний в которой есть хоть часть российского капитала. Поэтому оставшиеся 49 % можно продать США, Канаде, Великобритании и в какой то мере Германии ., Польше, Словакии, Австрии. по 7% на "брата". Но Раши там не должно быть однозначно. и Это даже обсуждению не подлежит, как и скажем вода, транспорт и т.д. в Крым
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08.06.2021 14:38 Ответить
Все это хорошо, если РФ согласится качать через Украину значительные объемы, чтобы было чего с этого иметь, а без этого условия все это пустая болтовня.
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08.06.2021 15:03 Ответить
Никогда Московия не будет помогать финансами Украине, любое взаимовыгодное сотрудничество с РФ это бред
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08.06.2021 15:13 Ответить
Вот когда Путлер начнёт Сев.Поток-3 строить, тогда и выходите с этим предложением. А сейчас поезд уже ушёл. Американцы решили не давать возможности Коломойскому зарабатывать деньги на нашей трубе.
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08.06.2021 14:38 Ответить
Контрольный пакет стоит отдать Штатам за проявленную жесткость в отношении строительства СП-2 - ""Свершившимся фактом" назвал государственный секретарь США Энтони Блинкен завершение строительства российского газопровода Северный поток-2. Он поддержал решение США об отмене части санкций и пообещал ответить, если Москва попытается использовать газ в качестве оружия"
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08.06.2021 14:41 Ответить
Вечно обеспокоенные, разной степени.
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08.06.2021 14:44 Ответить
Будапештский меморандум тоже чего-то там обещал.
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08.06.2021 14:45 Ответить
Это такая "дипломатическая " бумажка когда Украину поимели.
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08.06.2021 14:47 Ответить
...і як результат всі бігають в намордниках та прищеплюються.
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08.06.2021 15:59 Ответить
Это надо было сделать лет двадцать назад...Европу в партнеры брать. а не жадничать. Идиоты.
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08.06.2021 14:43 Ответить
Здати потрібно в концесію 2/3 акцій. Але не капіталу паРаші. Також розділити між європейським та американським капіталом. Україні залишити 1/3 +1акція.
Відповідно хаб, ціна газу встановиться на Сході України. Можна натиснути на Муйло і поновити експорт газу з Середньої Азії, правда кажуть там трубу розпиляли.
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08.06.2021 16:06 Ответить
Осталось только посмеяться с дураков.
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08.06.2021 14:55 Ответить
...в паРаші.
«В России две беды: дураки и дороги»
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08.06.2021 15:56 Ответить
Поздно пить боржоми, когда почки отвалились - с вводом сп-2 если и будет транзит по территории Украины и то в малых объемах, и хорошо если будут покрывать ее содержание, так что это предложение опоздало лет так на 12.
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08.06.2021 14:59 Ответить
Объем реализации природного газа через «Газпром экспорт» в дальнее зарубежье (млрд куб. м):
Є два фактори, які вплинули на будівництво Північних потоків
1. Відмова Німеччини від атомної енергетики і використання вугілля на теплових електростанціях та перехід на альтернативні відновлювані джерела.
2. В паРаші налагоджено крадіжка газу, а продати той газ за тверду валюту можна лише в Європу. При транспортуванні вкраденого газу через українську ГТС потрібно "ділитись" і відповідно зайві свідки.
Тому Інтернеті проходила інформація, що паРаша може досягти експорту газу в Європу до 250-300 млрд куб м. Північні потоки мають пропускну потужність 27 млрд кубометрі + 55 мільярдів м3 = 82 млрд. куб. м. Тобто 200-82=118 млрд. куб м ще потрібно кудоюсь качати.
Взагалі тема цікава
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08.06.2021 15:53 Ответить
Уже давно пропонувалось здати в концесію ГТС і ПГС. Відповідно хаб на газ з паРанші був би на Сході України. Передати в концесію 67% акцій ГТС і ПГС, Україні лишається 33%+1 акція. 67% акцій розділяються - 3/4 великим фірмам, 1/4 малим фірмам. Бенефіціари з капіталом походження з паРаші не допускаються.
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08.06.2021 15:21 Ответить
Какой нах консорциум !? Принято кацапо-еврогеями решение срочно и быстро достроить СП-2 !? .. а дальше - война с русней !!!! Кому еще обьяснять нужно наши перспективы !?
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08.06.2021 15:32 Ответить
Війна України з паРашею йде понад 850 років
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08.06.2021 15:55 Ответить
я это знаю , но если ты не понял в чем суть, то речь будет идти о финале ...о последнем бое !!!
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08.06.2021 19:42 Ответить
Конгсорциум: Украина, Германия и *****? Україна може повернутися до проєкту консорціуму з управління ГТС, - радниця міністра енергетики Зеркаль - Цензор.НЕТ 7865
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08.06.2021 16:08 Ответить
Да сократить пропускную способность, разборкой части трубопроводов, и пускай чешутся те кто будет подмерзать без резерва в случае форсмажора.
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08.06.2021 16:52 Ответить
Дорога ложка к обеду!

Сейчас уже поздно и никому на Западе это не нужно! Это нужно было им лет 12-13 назад, НО Вона тогда начала кудахтать о нашем "национальном" богатстве --ТРУБЕ, никому не отдадим и делится долей не будем! Теперь труба никому не нужна, да еще ее содержание будет стоить немерянно! юлька тварь и популистка, а Украина в проигрыше!
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09.06.2021 02:15 Ответить
 
 