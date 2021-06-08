Украина может вернуться к проекту консорциума по управлению ГТС, - советник министра энергетики Зеркаль

Украина может вернуться к идее привлечения европейских и американских компаний к управлению своей газотранспортной системой (ГТС).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики, такое мнение высказала советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль в эфире ICTV.

"Это может быть та же идея, которая была в 2019 году по совместному консорциуму с привлечением европейских и американских компаний к использованию украинской трубы", - отметила она.

По словам Зеркаль, такой шаг поспособствует снятию экспортной монополии Газпрома на продажу газа, поскольку европейские потребители получат доступ к ГТС, решая, какой маршрут поставки газа для них выгоднее.

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"Это геополитическая проблема, и она должна решаться на геополитическом уровне с применением механизмов, присущих геополитике. "Северный поток-2" стал камнем преткновения для всей Европы и для трансатлантических отношений. Это уже не только вопрос Украины. Эта газовая труба стала вопросом и предметом международных переговоров на высшем уровне", - отметила Зеркаль.

Она напомнила, что с помощью партнеров Украины в Европейском союзе уже удалось внести изменения в Третью газовую директиву ЕС, предусматривающую ее применение к "Северному потоку-2".

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"Очень важно, чтобы она была применена в полном объеме. Потому что это даст возможность сбалансировать рыночные отношения, если "Северный поток-2" будет все же достроен, сертифицирован, и запущен", - сказал она.

По ее словам, у ЕС есть инструментарий, который может обезопасить Украину от применения "Северного потока-2" в полном объеме, оставив украинскую ГТС без транзита.

"Но для этого надо работать с Европейской комиссией, а также с другими странами, которые также не заинтересованы в том, чтобы ПП-2 был запущен", - резюмировала Зеркаль.

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