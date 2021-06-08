Украина может вернуться к проекту консорциума по управлению ГТС, - советник министра энергетики Зеркаль
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Украина может вернуться к идее привлечения европейских и американских компаний к управлению своей газотранспортной системой (ГТС).
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики, такое мнение высказала советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль в эфире ICTV.
"Это может быть та же идея, которая была в 2019 году по совместному консорциуму с привлечением европейских и американских компаний к использованию украинской трубы", - отметила она.
По словам Зеркаль, такой шаг поспособствует снятию экспортной монополии Газпрома на продажу газа, поскольку европейские потребители получат доступ к ГТС, решая, какой маршрут поставки газа для них выгоднее.
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"Это геополитическая проблема, и она должна решаться на геополитическом уровне с применением механизмов, присущих геополитике. "Северный поток-2" стал камнем преткновения для всей Европы и для трансатлантических отношений. Это уже не только вопрос Украины. Эта газовая труба стала вопросом и предметом международных переговоров на высшем уровне", - отметила Зеркаль.
Она напомнила, что с помощью партнеров Украины в Европейском союзе уже удалось внести изменения в Третью газовую директиву ЕС, предусматривающую ее применение к "Северному потоку-2".
"Очень важно, чтобы она была применена в полном объеме. Потому что это даст возможность сбалансировать рыночные отношения, если "Северный поток-2" будет все же достроен, сертифицирован, и запущен", - сказал она.
По ее словам, у ЕС есть инструментарий, который может обезопасить Украину от применения "Северного потока-2" в полном объеме, оставив украинскую ГТС без транзита.
"Но для этого надо работать с Европейской комиссией, а также с другими странами, которые также не заинтересованы в том, чтобы ПП-2 был запущен", - резюмировала Зеркаль.
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Відповідно хаб, ціна газу встановиться на Сході України. Можна натиснути на Муйло і поновити експорт газу з Середньої Азії, правда кажуть там трубу розпиляли.
«В России две беды: дураки и дороги»
Є два фактори, які вплинули на будівництво Північних потоків
1. Відмова Німеччини від атомної енергетики і використання вугілля на теплових електростанціях та перехід на альтернативні відновлювані джерела.
2. В паРаші налагоджено крадіжка газу, а продати той газ за тверду валюту можна лише в Європу. При транспортуванні вкраденого газу через українську ГТС потрібно "ділитись" і відповідно зайві свідки.
Тому Інтернеті проходила інформація, що паРаша може досягти експорту газу в Європу до 250-300 млрд куб м. Північні потоки мають пропускну потужність 27 млрд кубометрі + 55 мільярдів м3 = 82 млрд. куб. м. Тобто 200-82=118 млрд. куб м ще потрібно кудоюсь качати.
Взагалі тема цікава
Сейчас уже поздно и никому на Западе это не нужно! Это нужно было им лет 12-13 назад, НО Вона тогда начала кудахтать о нашем "национальном" богатстве --ТРУБЕ, никому не отдадим и делится долей не будем! Теперь труба никому не нужна, да еще ее содержание будет стоить немерянно! юлька тварь и популистка, а Украина в проигрыше!