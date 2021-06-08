Владелец Lexus ранил ножом водителя эвакуатора на Печерске и скрылся с места происшествия, - Нацполиция. ВИДЕО

Правоохранители устанавливают обстоятельства дорожного конфликта на столичном Печерске. В ходе конфликта водитель эвакуатора получил ножевое ранение. Пострадавшему на месте медики оказывают помощь. Полицейские разыскивают злоумышленника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киева.

По предварительной информации, между водителями эвакуатора и автомобиля "Лексус" возник конфликт, в результате которого водитель иномарки нанес ножевое ранение оппоненту и уехал с места происшествия.

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Медики на месте оказывают необходимую помощь потерпевшему. Усилия правоохранителей направлены на розыск и задержание злоумышленника и установления всех обстоятельств инцидента. Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.

После проведения первоочередных следственных действий событию будет предоставлена правовая квалификация.

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Как уточнил на своей странице в соцсети Фейсбук советник главы МВД Антон Геращенко, изначально водитель эвакуатора совершил хулиганские действия.

"Бил машину, ругался в адрес водителя. Водитель "Лексуса" вышел и ударил водителя эвакуатора ножом и нанес ему таким образом телесные повреждения. Полиция Киева разыскивает водителя автомобиля "Лексус". Действиям обоих участников конфликта будет дана правовая оценка, о чем будет сообщено СМИ", - написал Геращенко.