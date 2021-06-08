В ОП есть куча людей, которые хотят иметь "ручного прокурора" во главе САП, - Жернаков

Если принять законопроект о ликвидации ОАСК в том виде, в котором он есть сейчас, то может появится "ОАСК-2".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью рассказал координатор Общественного совета доброчестности, глава правления DEJURE Михаил Жернаков.

"Я уверен в том, что в Офисе Президента есть куча людей, которые хотят или могут хотеть иметь ручного прокурора во главе САП. Это видно по той политике, которую проводит ОП, и по действиям людей, которые подконтрольны. Так же может произойти с ВККС, если принимать законопроект 3711-д в той редакции, которая есть сегодня. Международники не будут пропускать каких-нибудь суперплохих, нечестных кандидатов, а представители судейской мафии - агентов изменений, которые действительно независимы", - отметил он.

Среди положительных изменений в судебной системе при президентсве Зеленского Жернаков назвал ВАКС, которому дают работать.

"Сразу как пришла новая власть, был проголосован закон, который этому суду "развязал руки". Это не огромное достижение и не движение вперед, но по крайней мере нет атак на этот институт", - отметил координатор Общественного совета доброчестности.

Комментируя законопроект о ликвидации ОАСК, Жернаков отметил: "Если законопроект о ликвидации ОАСК принять в таком виде, как он есть, а так же законопроекты по ВККС и ВРП без изменений, то будет у нас ОАСК-2 аж бегом. Могу поставить $100. Для того, чтобы этого не произошло, в самом законопроекте должно быть прописано, куда идут эти судьи и как набирают новых. Было бы хорошо создать Высший административный суд, и на конкурсе при участии международных экспертов провести отбор. Этого в законопроекте нет", - добавил Жернаков.

Интервью с Михаилом Жернаковым читайте здесь.

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