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Новости Политика Украины
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НАБУ (4031) Сытник (953)

НАБУ привлекло к уголовной ответственности 6 министров и их заместителей, 11 руководителей центральных органов власти и 65 судей, - Сытник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

НАБУ привлекло к уголовной ответственности 6 министров и их заместителей, 11 руководителей центральных органов власти и 65 судей, - Сытник

За время работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) к уголовной ответственности были привлечены 6 министров и их заместителей, 11 руководителей центральных органов исполнительной власти и более 65 судей, сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

"Если говорить коротко о тех результатах, которые были сделаны совместно прокурорами, детективами и уже судьями, то за тот короткий промежуток времени, который мы существуем, к уголовной ответственности притянуто 6 министров и их заместителей, 11 руководителей центральных органов исполнительной власти, больше, чем 65 судей. Это, думаю, является, огромной проблемой для политической элиты и, соответственно, это вызывает определенную реакцию в виде попыток каким-то образом остановить эту работу. Эти попытки касаются не только Антикоррупционного бюро, а вообще антикоррупционной системы", - сказал Сытник на конференции "Democracy in action: Zero corruption conference" во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он пояснил попытки лишить его должности тем, что, несмотря на то, что прошло уже длительное время после Революции Достоинства, создания антикоррупционных органов, политическая элита не готова к тому, что в стране функционирует система, которая привлекает к ответственности за коррупцию, "независимо от того, где ты работаешь, к какой политической силе принадлежишь и какую должность занимаешь".

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"За шесть лет работы мы направляли свои запросы о международной помощи в 75 стран мира. Можно только представить масштаб украинской коррупции и количество стран, которые каким-то образом были причастны к коррупционным потокам. Традиционно, больше всего мы направляем запросов в Германию, Великобританию, США, Латвию и другие страны", - пояснил Сытник.

Директор НАБУ отметил, что за границей арестовано больше, чем $120 млн, 8 млн евро, больше, чем 3 млн швейцарских франков.

"Это серьезны суммы, которые можно было бы вернуть в Украину", - указал он.
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А можно пофамильный список с фотографиями злодеев привлечённых к ответственности? Арестованные деньги это хорошо, но сколько наворованного возвращенно в бюджет Украины?
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08.06.2021 15:11 Ответить
А сколько из них сидит с конфискацией? Сколько из этих воров пошло на повышение и получили награды?
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08.06.2021 23:06 Ответить
Не потрібно так багато слів,дайте тільки; ПІБ, посада і термін ув'язнення. ВСЕ!!!! "А в ответ тишина...." НАБУ привлекло к уголовной ответственности 6 министров и их заместителей, 11 руководителей центральных органов власти и 65 судей, - Сытник - Цензор.НЕТ 9984
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08.06.2021 15:14 Ответить
Хотілося би почути від Ситника не голі цифри, а наприклад: міністр....-10 років з конфіскацією всього нажитого непосильною працею; суддя .... 15 років з конфіскацією.... А те, що Ситник відкрив справи, після яких їх закрили за відсутністю доказів- це ху...ня!
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08.06.2021 15:15 Ответить
Каких министров?
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08.06.2021 16:48 Ответить
Сколько из привлеченных, получили реальное наказание? Это будет говорить о качестве следствия, а не о факте.
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08.06.2021 17:16 Ответить
Такие отчеты это бла-бла-бла. Кому ты хочешь лапши навешать,Сытник? Сейчас это не очень-то проходит.Людям нужна конкретика.
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08.06.2021 18:39 Ответить
Каких министров, за что - а какая разница?
Само по себе "привлекли министров" - ласкает моё пролетарское ухо!
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08.06.2021 19:03 Ответить
а скольких отвлекло..???
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08.06.2021 19:19 Ответить
А где же наши хваленые СМИ, что пишут и вещают о власть имущих злодеях. Почему нет информации кому, сколько и за что с конфискацией или без , Где Вы хваленые недотроги журналисты , почему молчим ???
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27.10.2021 17:09 Ответить
 
 