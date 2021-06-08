В Госдуме РФ считают законопроект Зеленского о коренных народах Украины "оскорблением исторической памяти"
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Госдума РФ приняла проект заявления об осуждении законопроекта президента Украины Владимира Зеленского, поскольку документ не причисляет россиян к коренным народам Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство ТАСС.
"Государственная дума рассматривает внесенный президентом Украины законопроект как оскорбление исторической памяти, новую попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины", - говорится в тексте заявления.
Кроме того, Госдума обращается к Межпарламентской ассамблее СНГ, парламентским ассамблеям ОДКБ, ОБСЕ и Совета Европы, парламентам стран - членов ЕС "с призывом осудить предпринятую в Украине попытку разделить ее население на "коренное" и "некоренное", которая может иметь самые серьезные последствия для самого существования Украины как государства".
Напомним, ранее Зеленский внес в ВР законопроект о коренных народах Украины.
Президентский законопроект о коренных народах законодательно закрепляет, что коренными народам в Украине являются крымские татары, караимы, крымчаки.
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А кацапы - это помесь различных монголо-татарских и финно-угорских племён.
- Маркиз, как вы думаете, много ли русских в этом зале?
- Все, кроме меня и иностранных послов, ваше величество!
- Вы ошибаетесь. Вот этот мой приближённый - поляк, вот немец. Вон стоят два генерала - они грузины. Этот придворный - татарин, вот финн, а там крещёный еврей.
- Тогда где же русские? - спросил Кюстин.
- А вот все вместе они и есть русские.
https://www.inpearls.ru/
а Лениных продать мокшанам. нехай молются.
- Маркиз, как вы думаете, много ли русских в этом зале?
- Все, кроме меня и иностранных послов, ваше величество!
- Вы ошибаетесь. Вот этот мой приближённый - поляк, вот немец. Вон стоят два генерала - они грузины. Этот придворный - татарин, вот финн, а там крещёный еврей.
- Тогда где же русские? - спросил Кюстин.
- А вот все вместе они и есть русские.
https://www.inpearls.ru/
Сидить москаль на прилавку,
Прищурює очі.
Так і знати, що псявіра
Вареників хоче.
Хоче бідний вареників,
То й ніщо питати!..
Та тілько їх по-нашому
Не вміє назвати.
«Хазяюшка, галубушка! -
Став він говорити. -
Сварі-ка мне вот етаво!..»
«Та чого зварити?»
«Да ентаво… как, біш, єво
У вас називают?..
Вот, что, знаєш… берут тєсто,
Сиром накладают…»
«Та бог його святий знає,
Що вам, служба, гоже!..
Тісто сиром накладають, -
То галушки, може?»
«Не галушкі, не галушкі,
Я галушкі знаю.
Сварі-ка мне, галубушка…
Всьо, біш, забиваю…
Уш с глаз далой - так с памяті!
Вон ентакой бес-то!..
Да знаєш лі: ентак сир-то,
А на сире тєсто…»
«Та бог його святий знає
І добрії люди.
Сир у тісті?.. хіба, може,
Чи не пиріг буде?»
«Да не пірог, галубушка!..
Екая досада!..
Да знаєш лі, туда масла
Да сметани нада!..»
А вона-то добре знає,
Чого москаль хоче,
Та чекає барабана,
Заким затуркоче.
Як почула барабана, -
Слава тобі, боже! -
Та й говорить москалеві:
«Вареників, може?»
Аж підскочив москалина,
Та ніколи ждати…
«Варенікі, варенікі!»
Та й пішов із хати.
Хороший закон. Надо принимать.
А до того були просто "москалями"
Значение слов:
1) Коренной - изначальный, исконный, касающийся самых основ, корней чего-н.
2) Укорениться - прижиться, внедриться, пустить корни, укрепиться, утвердиться, установиться, приняться, поселиться, войти в обиход, войти в обычай, стать традицией