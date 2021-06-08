В Госдуме РФ считают законопроект Зеленского о коренных народах Украины "оскорблением исторической памяти"

Госдума РФ приняла проект заявления об осуждении законопроекта президента Украины Владимира Зеленского, поскольку документ не причисляет россиян к коренным народам Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство ТАСС.

"Государственная дума рассматривает внесенный президентом Украины законопроект как оскорбление исторической памяти, новую попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины", - говорится в тексте заявления.

Кроме того, Госдума обращается к Межпарламентской ассамблее СНГ, парламентским ассамблеям ОДКБ, ОБСЕ и Совета Европы, парламентам стран - членов ЕС "с призывом осудить предпринятую в Украине попытку разделить ее население на "коренное" и "некоренное", которая может иметь самые серьезные последствия для самого существования Украины как государства".

Напомним, ранее Зеленский внес в ВР законопроект о коренных народах Украины.

Президентский законопроект о коренных народах законодательно закрепляет, что коренными народам в Украине являются крымские татары, караимы, крымчаки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Госдуме назвали слова Дуды о "ненормальной России" аморальными