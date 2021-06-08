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На выходных в Черновцах откроют два центра массовой вакцинации от COVID-19, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Общество

На выходных в Черновцах откроют два центра массовой вакцинации от COVID-19, - ОГА

На выходных 12-13 июня в Черновцах откроют два центра массовой вакцинации от коронавируса. Прививку будут делать вакциной CoronaVac.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявила замглавы Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

"Уже на этих выходных у нас начнут работу два центра массовой вакцинации населения. Первый будет мобильным центром и будет работать на Калиновском рынке, а также будет стационарный центр вакцинации, который будет работать в "Юности Буковины" (областной центр эстетического воспитания. - Ред.)", - отметила замглавы ОГА.

Вакцинировать будут препаратом CoronaVac.

По словам Гусак, в эти выходные готовы привить от коронавируса две тысячи жителей Черновцов.

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Автор: Богдан Гуньковський
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08.06.2021 15:54 Ответить
 
 