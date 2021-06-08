По фактам указания недостоверной информации в электронных декларациях чиновников начато 5 тысяч производств, - НАПК
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Более 5 тыс. уголовных производств было зарегистрировано по фактам указания недостоверных ведомостей в декларации, за год выявлено почти полмиллиарда грн незадекларированных активов.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил руководитель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков на конференции "Democracy in action: Zero corruption. conference" во вторник.
"Система декларирования в Украине доказала свою эффективность: более 5 тыс. уголовных производств было зарегистрировано по фактам указания недостоверных ведомостей в декларации. Только за последний год мы выявили почти полмиллиарда гривен незадекларированных активов. Уже на сегодня мы вместе с антикоррупционной прокуратурой, с НАБУ заявили два иска о конфискации необоснованных активов, то есть тех, которые указанны в декларации, однако не подтверждены доходами", - сказал Новиков.
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или он борьбу возглавил?
Бубочка не вьіращивает мертвечука, как удобного во всех отношениях спарринг-партнера на вьіборах.
Бубочка не работает на свой карман.
Бубочка не крьішует махинации на поставках в армию.
И многое другое...
ты нефкурседела.
у вас ***** все решает...