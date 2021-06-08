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электронное декларирование (1015) НАПК (1165) Новиков Александр (69)

По фактам указания недостоверной информации в электронных декларациях чиновников начато 5 тысяч производств, - НАПК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

По фактам указания недостоверной информации в электронных декларациях чиновников начато 5 тысяч производств, - НАПК

Более 5 тыс. уголовных производств было зарегистрировано по фактам указания недостоверных ведомостей в декларации, за год выявлено почти полмиллиарда грн незадекларированных активов.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил руководитель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков на конференции "Democracy in action: Zero corruption. conference" во вторник.

"Система декларирования в Украине доказала свою эффективность: более 5 тыс. уголовных производств было зарегистрировано по фактам указания недостоверных ведомостей в декларации. Только за последний год мы выявили почти полмиллиарда гривен незадекларированных активов. Уже на сегодня мы вместе с антикоррупционной прокуратурой, с НАБУ заявили два иска о конфискации необоснованных активов, то есть тех, которые указанны в декларации, однако не подтверждены доходами", - сказал Новиков.

Также читайте: Зеленский не подпишет закон о недостоверном декларировании, - ОП
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Топ комментарии
+2
Смени методичку, скучноВАТО от таких комментов. Развивай фантазию, например как Рогозин запускает из танка микросхему для затыкания дыры в корпусе на российском модуле МКС.
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08.06.2021 15:43
+1
кацапа,дуй в тайгу...а то ее всю вырубят,пока ты тут с сивочолым борешься.
ты нефкурседела. По фактам указания недостоверной информации в электронных декларациях чиновников начато 5 тысяч производств, - НАПК - Цензор.НЕТ 5051
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08.06.2021 16:04
+1
та звідкіля в кацапа правда? За фактами зазначення недостовірної інформації в електронних деклараціях чиновників розпочато 5 тисяч проваджень, - НАЗК - Цензор.НЕТ 1408брешеш знов.та у брітанський флаг закутався,шоб ***** атата не зробило за несанкціонований вихід у тирнет
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08.06.2021 16:34
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Не иначе благодаря Пете!
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08.06.2021 15:37 Ответить
шо,ит бубочку в список включили? По фактам указания недостоверной информации в электронных декларациях чиновников начато 5 тысяч производств, - НАПК - Цензор.НЕТ 842
или он борьбу возглавил?
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08.06.2021 15:39 Ответить
Бубочка не договаривается с агрессором, чтобьі ему компенсировали за заводик в Крьіму.
Бубочка не вьіращивает мертвечука, как удобного во всех отношениях спарринг-партнера на вьіборах.
Бубочка не работает на свой карман.
Бубочка не крьішует махинации на поставках в армию.
И многое другое...
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08.06.2021 15:59 Ответить
кацапа,дуй в тайгу...а то ее всю вырубят,пока ты тут с сивочолым борешься.
ты нефкурседела. По фактам указания недостоверной информации в электронных декларациях чиновников начато 5 тысяч производств, - НАПК - Цензор.НЕТ 5051
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08.06.2021 16:04 Ответить
Правда очі ріже?
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08.06.2021 16:16 Ответить
та звідкіля в кацапа правда? За фактами зазначення недостовірної інформації в електронних деклараціях чиновників розпочато 5 тисяч проваджень, - НАЗК - Цензор.НЕТ 1408брешеш знов.та у брітанський флаг закутався,шоб ***** атата не зробило за несанкціонований вихід у тирнет
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08.06.2021 16:34 Ответить
Когда по сути ответить не можешь, - переходишь на личность, єто не хорошо.
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08.06.2021 17:04 Ответить
опять же..ну откуда у расейского раба-и вдруг личность? За фактами зазначення недостовірної інформації в електронних деклараціях чиновників розпочато 5 тисяч проваджень, - НАЗК - Цензор.НЕТ 6869
у вас ***** все решает...
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08.06.2021 17:46 Ответить
Смени методичку, скучноВАТО от таких комментов. Развивай фантазию, например как Рогозин запускает из танка микросхему для затыкания дыры в корпусе на российском модуле МКС.
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08.06.2021 15:43 Ответить
рогозина на батуте оставлю тебе.
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08.06.2021 16:04 Ответить
Рогозин нам нафиг не нужен. Это ваше ВАТОдостояние.
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08.06.2021 16:05 Ответить
Сам его приплел, кацапчик.
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08.06.2021 16:19 Ответить
Не, это ТВОЙ главный КАЦманавт, куда его лизать будешь только тупин подскажет. Хотя, скорее всего, Бортников. Но твой рашотрольский метод зачетный. Надо бы усовершенствовать.
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08.06.2021 16:58 Ответить
Пора электронный суд запускать ! ))
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08.06.2021 15:39 Ответить
И что дальше ? Не верю в чудо .
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08.06.2021 15:40 Ответить
 
 