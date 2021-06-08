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В Украину прибыла новая партия COVID-вакцины Pfizer: на этой и следующей неделе доставят 473 тыс. доз, - ЮНИСЕФ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украину прибыла новая партия COVID-вакцины Pfizer: на этой и следующей неделе доставят 473 тыс. доз, - ЮНИСЕФ

Во вторник, 8 июня, в Украину доставили новую партию вакцины от коронавируса компании Pfizer в рамках глобального механизма COVAX. Она насчитывает 117 тысяч доз препарата.

Об этом сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ, передает Цензор.НЕТ.

Всего в течение этой и следующей недели в Украину доставят 473 850 доз вакцины Pfizer.

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Ранее в рамках глобального механизма COVAX Украина получила 590 850 доз вакцины Pfizer и 1 072 800 доз вакцины AstraZeneca.
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Топ комментарии
+2
Это все просто прекрасно, но где можно привиться вакциной от Pfizer?
"Дію" не предлагать.
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08.06.2021 16:11
+2
Думаю, це не можливо. Я хворів рівно рік тому. Досить важко, але без госпіталізації. Два тижні. І щось таки в організмі змінилося. Наче все нормально, але не так, як до хвороби. І після цього по роботі контактував з клієнтами, які або щойно інфікувался, або їхні родичі саме хворіли, або самі вони хворіли, чи лише одужали. І більше я ні разу не захворів. Мої родичі, які хворіли, теж хворіли лише раз. Тому думаю, що двійне, або декількаразове інфікування - рідкісний виняток.
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08.06.2021 16:16
+2
Так мы и знали, все вакцины Пфайзер растащат масоны... В Україну прибула нова партія COVID-вакцини Pfizer: цього та наступного тижня доставлять 473 тис. доз, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 2754
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08.06.2021 16:36
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Мне кажется , что я уже незаметно пару раз переболел .
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08.06.2021 16:04 Ответить
Думаю, це не можливо. Я хворів рівно рік тому. Досить важко, але без госпіталізації. Два тижні. І щось таки в організмі змінилося. Наче все нормально, але не так, як до хвороби. І після цього по роботі контактував з клієнтами, які або щойно інфікувался, або їхні родичі саме хворіли, або самі вони хворіли, чи лише одужали. І більше я ні разу не захворів. Мої родичі, які хворіли, теж хворіли лише раз. Тому думаю, що двійне, або декількаразове інфікування - рідкісний виняток.
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08.06.2021 16:16 Ответить
Это все просто прекрасно, но где можно привиться вакциной от Pfizer?
"Дію" не предлагать.
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08.06.2021 16:11 Ответить
В ОПУ. В Україну прибула нова партія COVID-вакцини Pfizer: цього та наступного тижня доставлять 473 тис. доз, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 2274
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08.06.2021 16:21 Ответить
В ОПУ ОПУ.
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08.06.2021 16:38 Ответить
А яка заслуга в тому самого Ляшка і його зеленого патрона, який кисневі концентратори з барс кого плесюча відправив у Індію? От ЮНІСЕФ допомагає рятувати українців від пандемії, а Зєлєнскій пятуж індусів. Тому Ляшкові оце піаритсь якось не личить.
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08.06.2021 16:11 Ответить
Пока из знакомых никто Pfizer не привился,наверное для начальства берегут.
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08.06.2021 16:19 Ответить
С прививкой пфайзера, через месяц будут пускать в ЕС. С прививкой китайской херни, которой нас кормьят зебилы, не пустят даже в молдову. Вот поэтому пфайзер только для своих, а не для всех.
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08.06.2021 17:04 Ответить
сегодня пфайзером привился хотя переболел перед новым годом
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08.06.2021 16:24 Ответить
Так мы и знали, все вакцины Пфайзер растащат масоны... В Україну прибула нова партія COVID-вакцини Pfizer: цього та наступного тижня доставлять 473 тис. доз, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 2754
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08.06.2021 16:36 Ответить
Вакцина-невидимка. Ее можно увидеть только по ТВ - в репортаже о прибывшем грузе.
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08.06.2021 16:52 Ответить
Я привьюсь тока файзером. Шмурдяк не интересует. Думаю, что представляю мнение большинства.
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08.06.2021 19:04 Ответить
пфайзер - РНК вакцина которая никогда ранее на людях не использовалась!

шмурдяк - именно она.
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09.06.2021 00:12 Ответить
 
 