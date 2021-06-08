В Украину прибыла новая партия COVID-вакцины Pfizer: на этой и следующей неделе доставят 473 тыс. доз, - ЮНИСЕФ
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Во вторник, 8 июня, в Украину доставили новую партию вакцины от коронавируса компании Pfizer в рамках глобального механизма COVAX. Она насчитывает 117 тысяч доз препарата.
Об этом сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ, передает Цензор.НЕТ.
Всего в течение этой и следующей недели в Украину доставят 473 850 доз вакцины Pfizer.
Ранее в рамках глобального механизма COVAX Украина получила 590 850 доз вакцины Pfizer и 1 072 800 доз вакцины AstraZeneca.
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+2 Alexey Z 029175b8
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"Дію" не предлагать.
шмурдяк - именно она.