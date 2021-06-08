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Новости За рубежом Российские террористы сбили Боинг
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Гаага (282) Боинг-777 Malaysia Airlines (1367)

На суде по MH17 в Гааге показали фото обломков ракеты, которая могла сбить лайнер. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

На суде в Гааге по делу о катастрофе MH17 на Донбассе показали фото обломков ракеты "Бук", которая могла сбить самолет. Предполагается, что эту ракету привезли на оккупированный Донбасс российские войска.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил основатель портала Bellingcat Эллиот Хиггинс.

"На суде по MH17 в настоящее время демонстрируют части ракеты "Бук", найденные на обломках самолета… Судья описывает все доказательства, свидетельствующие о том, что найденные обломки соответствуют ракете "Бук" 9М38М1, которую привез (из России, - ред.) конвой 53-й бригады", - отметил Хиггинс.

Четыре обломка ракеты были найдены свидетелем в деле о катастрофе MH17. По словам судьи, после исследования обломков и фрагментов эксперты пришли к выводу, что самолет сбили именно ракетой 9М38М1 из ЗРК "Бук".

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На суде по MH17 в Гааге показали фото обломков ракеты, которая могла сбить лайнер 01
На суде по MH17 в Гааге показали фото обломков ракеты, которая могла сбить лайнер 02

На суде по MH17 в Гааге показали фото обломков ракеты, которая могла сбить лайнер 03
На суде по MH17 в Гааге показали фото обломков ракеты, которая могла сбить лайнер 04

Эти фотографии были обнародованы во время судебного заседания

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.
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Топ комментарии
+13
Давайте напишите ещё одно письмо Пуйлу, может поможет...
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08.06.2021 16:05
+12
Уже даже скучно читать об этих "глубоких" обеспокоенностях .
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08.06.2021 16:05
+1
Скільки пройшло часу від вибуху Боїнг-747-121 над Локербі і смертю Каддафі в трубі?
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08.06.2021 16:15
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Давайте напишите ещё одно письмо Пуйлу, может поможет...
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08.06.2021 16:05 Ответить
Уже даже скучно читать об этих "глубоких" обеспокоенностях .
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08.06.2021 16:05 Ответить
Скільки пройшло часу від вибуху Боїнг-747-121 над Локербі і смертю Каддафі в трубі?
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08.06.2021 16:15 Ответить
сколько можно, когда будет приговор?
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08.06.2021 16:06 Ответить
та ладно! которая могла сбить. там же из Бука каждый день пуляли по 50 боекомплектов.
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08.06.2021 16:06 Ответить
...і кожна в ціль потрапляла
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08.06.2021 16:10 Ответить
И что? Все мимо? Ну нельзя же так издеваться над рашистским оружием. Путлеру и так нечем дышать в бункере от возмущений, так ты ему еще воздух стараешься испортить, да еще и прямо под себя...
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08.06.2021 16:13 Ответить
...бункерний трубу готує, як Каддафіч
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08.06.2021 16:17 Ответить
А де той - АВИДОКАЖІТЄ.
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08.06.2021 16:09 Ответить
Доказательства не катят! Нужны только пруфы!!!
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08.06.2021 16:26 Ответить
От и все ценности Европы - 7 лет прошло,а ссутся даже приговор вынести.Как они там любят говорить - типа не хотят злить росию. Гнилые насквозь.Родственникам погибших полегчало от озабоченостей?
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08.06.2021 17:35 Ответить
да там вся соль в том, кому будет этот приговор. обвиняемых всего четверо, на скамье подсудимых - никого
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08.06.2021 18:01 Ответить
Россия развалится оттого что муслимы начнут резать христиан, и наоборот, в Мацкве и ******
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08.06.2021 23:04 Ответить
 
 