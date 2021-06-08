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Жители оккупированных территорий могут оформить свидетельство о рождении для ребенка онлайн, - Минцифры

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Жители оккупированных территорий могут оформить свидетельство о рождении для ребенка онлайн, - Минцифры

Сервис єМалятко, который позволяет по одному заявлению зарегистрировать новорожденного ребенка онлайн, теперь стал доступным для жителей оккупированного Крыма и ОРДЛО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Если ребенок родился в Крыму, Донецкой или Луганской областях, он может получить украинское свидетельство о рождении. Для этого родителям или другим законным представителям ребенка необходимо подать заявление об установлении факта рождения через Электронный суд. К заявлению необходимо приложить:

- копии документов, подтверждающих рождение ребенка: медицинское свидетельство о рождении и/или медицинские справки;

- копии паспортов и идентификационных кодов родителей;

- копию свидетельства о браке (при наличии);

- другие доказательства факта рождения ребенка (при наличии).

После этого необходимо:

- подать заявление на получение услуги єМалятко на портале "Дія" и внести номер судебного решения;

- подписать заявление єМалятко своей электронной подписью;

- получить свидетельство в отделе ГРАГС в удобное время.

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"Также данные из свидетельства можно будет добавить к документам в приложении "Дія". Для детей до 18 лет, рожденных на временно оккупированных территориях, доступны дополнительные услуги по присвоению номера налогоплательщика, присвоение УНЗР и определения гражданства Украины, помощь при рождении и регистрация места жительства", - уточнили в Минцифры.

Автор: Анна Судак
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Этого нельзя, там наблюдается дефект генов.
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08.06.2021 16:30 Ответить
дефект генів є по всій Україні.
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08.06.2021 16:36 Ответить
а зачем им это? А служить в ВСУ будут или только льготы и паспорта хотят?
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08.06.2021 16:40 Ответить
Ну тобто тепер лугандонійцям можна "народжувати" по 10-15 дітей і отримувати соц виплати, а то може й нерухомість на правах "багатодітних". Це як з тими історіями про сотні-тисячі "пенсіонерів" прописаних в будинку в якому навіть бомжі не ночують.
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08.06.2021 16:44 Ответить
Копии документов, подтверждающих рождение ребенка: медицинское свидетельство о рождении и/или медицинские справки? Ну подадут родители копии свидетельств и справок ЛынырыДыныры, что это будет признаваться? Что стоит фейковым недореспубликам напечатать сотни таких справок для получения помощи при рождении ребенка? Будут "предприимчивым" молодым родителям выдавать за определенную мзду липу о рождении ребенка, а после получения мат помощи можно так же за мзду сделать справку о смерти ребенка от болезни например и по новой можно "рожать"
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08.06.2021 16:49 Ответить
Ну таперь осталось выплатить 50тысяч за рожденого сепара.
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08.06.2021 17:45 Ответить
Мало у нас в стране диверсантов и подрывных элементов, правительству хочется их увеличить во много раз. Не надо думать, что от этого лугандоны будут меньше ненавидеть нас и нашу Украину. Они презирают слабых ( а эти меры в их глазах показатель слабости, уступчивости Украины) и уважают только силу. Неужели этого не понимает наше непонятное правительство?
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08.06.2021 18:01 Ответить
 
 