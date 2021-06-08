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Египет предлагает бартер газа на украинскую продукцию, - посол Элгаммаль

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

Египет предлагает бартер газа на украинскую продукцию, - посол Элгаммаль

Египет из импортеров природного газа перешел в разряд производителей благодаря открытию месторождений на шельфе Средиземного моря, поэтому одно из перспективных направлений сотрудничества – экспорт газа в Украину по бартерным сделкам на зерно и другую продукцию.

Об этом сообщил в интервью "Интерфакс-Украина" чрезвычайный и полномочный посол Арабской Республики Египет Айман Ахмед Мокхтар Элгаммаль, передает Цензор.НЕТ.

"Это позволит улучшить торговый баланс - пропадет необходимость привлечения в сделку иностранной валюты, а также позволит выровнять баланс импорт/экспорт, откорректировать существующий крен в сторону Украины. ", - сообщил посол.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В 2021 году Египет ожидает 1,5 млн туристов из Украины, - посол

При этом украинским компаниям предлагается инвестировать в возобновляемую энергетику в Египте. "Однако пока конкретных договоренностей нет", - добавил посол.

Вместе с тем Элгаммаль подчеркнул, что с египетской стороны есть заинтересованность в инвестициях в Украину.

"Основная заинтересованность египетских компаний в проектах аграрного производства и животноводства, однако проекты в энергетический сфере пока не обсуждаются", - уточнил Элгаммаль.
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Топ комментарии
+12
Можна спробувати.
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08.06.2021 16:15
+7
Газпром/Кремль не позволит... Будет какая-то ... капость..
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08.06.2021 16:15
+7
Litva zakupajet v etom godu prakticeski tolko amerikanski zyzeni gaz,no prosloj nedeli proplyl s Egypta odin karabl.Tut vsio cena resajet
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08.06.2021 17:11
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Газпром/Кремль не позволит... Будет какая-то ... капость..
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08.06.2021 16:15 Ответить
Радужно, конечно. Но как это защитить? Хотя Египет для чего-то Мистрали покупал?
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08.06.2021 16:34 Ответить
Дело не в газпроме, а в местечковых феодалах, которым от бартера валюты не отломится.
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08.06.2021 17:50 Ответить
Єгипет пропонує бартер газу на українську продукцію, - посол Елгаммаль - Цензор.НЕТ 7582
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08.06.2021 18:12 Ответить
Можна спробувати.
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08.06.2021 16:15 Ответить
Все закончится как всегда полной жопой.
И начинать не стоит.
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08.06.2021 16:27 Ответить
Вибачаюсь, а це ще розпинання "мальчіков в трусіках", чи вже геноцид?)))
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08.06.2021 16:16 Ответить
И почему меня эта статья ассоциируется с предыдущей? Египет предлагает бартер газа на украинскую продукцию, - посол Элгаммаль - Цензор.НЕТ 163
"В 2021 году Египет ожидает 1,5 млн туристов из Украины, - посол".
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08.06.2021 16:19 Ответить
ща Юлина братва проинформирует про биопаспорт, чип на лбу, и про то шо жыдоегиптяне тянут свои загорелые руки к священным паям зубожілих українців.
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08.06.2021 16:19 Ответить
Как жилось при Юле,так за 30 лет никому не жилось в Украине.. Лучшие времена
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08.06.2021 16:42 Ответить
как раз знакомый на пенсию вышел в начале 2005 года,
пенсия 500 баксов, зарплата штука и это в 2005 когда за 100 баксов были большими деньгами
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08.06.2021 16:49 Ответить
Что бы получать пенсию в 2600 грн. в 2005 году нужно было быть либо блатным пенсом (судьей, чиновником, прокурором), либо шахтером-металлургом, либо получать зарплаты в 7-8 тысяч в начале 00-х, а средняя пенсия в 2005 г - 316 грн.
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08.06.2021 19:48 Ответить
Результаты правления надо смотреть в конце правления. Поэтому получается вся заслуга Кучмы. Это он оставил Юльке цветущую страну. А потом цветная революция и " Украина без Кучмы" . И в результате её правления она нахваталась кредитов как блох, и нашим детям ещё придется отдавать эти кредиты благодаря ей. И тогда при ней начался кризис, который идет до сих пор. А при Кучме мировой кризис 1998 года мы и не заметили.
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08.06.2021 16:55 Ответить
Ах вот оно что! Кацапы строили Турецкий поток для того, чтобы газ из Турции качать! Вот ведь какие дальновидные, продуманные сволочи. Заранее трубу протащили, миллиарды вбухали, чтобы не остаться без газа и свои ***** залесские газифицировать! Египет предлагает бартер газа на украинскую продукцию, - посол Элгаммаль - Цензор.НЕТ 8989 Египет предлагает бартер газа на украинскую продукцию, - посол Элгаммаль - Цензор.НЕТ 8989 Египет предлагает бартер газа на украинскую продукцию, - посол Элгаммаль - Цензор.НЕТ 8989
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08.06.2021 16:20 Ответить
в Украине примерно 2.4-3 трл кубов газа
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08.06.2021 16:21 Ответить
и судя по ценам на хлеб, гречку, растительное масло - то ничего и не выращиваем.. или выращиваем но все продаем ?
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08.06.2021 16:27 Ответить
Это смотря сколько ты зарабатываешь: как металлург или минималку. Если разделить зарплату на стоимость хлеба,гречки, раститнльное масло, то сейчас даже больше получается. Смотря что, на что делить. И хлеб сецчас есть социальный, а есть комерческий, фермерский, собственного изготовления. Так что займись вычислениями. Сообщишь потом.
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08.06.2021 17:09 Ответить
Поставлена задача продать всю пшеницу, подсолнечник, масло, гречку, землю до конца каденции утырка. уже даже послы начали барыжить национальным достоянием.
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08.06.2021 19:13 Ответить
Ти реально не розумієш, що жоден товар не може коштувати дешевше, ніж на світових ринках, інакше це шлях до карткової системи?
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08.06.2021 20:16 Ответить
складається враження, шта хахли апять нє замьорзнут...
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08.06.2021 16:38 Ответить
А как? Немного погуглив это получается СПГ? Так это надо в Украине терминал срочно строить?
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08.06.2021 16:47 Ответить
в Польше уже построили. Для американского. Для американского. Но никто не хочет покупать. Дорого.
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08.06.2021 16:51 Ответить
Так Египет же совсем близко, не через океан, а в Средиземном море. Транспортные расходы маленькие.
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08.06.2021 16:57 Ответить
Газовозы СПГ Турция через Босфор и Дарданеллы не пропускает. Только газовозы с СНГ.
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08.06.2021 17:11 Ответить
К газовозам ещё инфраструктура нужна по приёму-разжиживанию и отводу.. Ничего этого нет, а создавать -это не бюджет пилить
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08.06.2021 17:46 Ответить
Польша отказалась от российского газа с мая. Значит будет через СПГ покупать. А вы говорите "никто не покупает"
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08.06.2021 17:00 Ответить
ну Польша сама и покупает. Но у них же американцы построили хаб, хотели на всю Европу продавать свой сжиженный газ, а Европа строит Северные потоки.
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08.06.2021 19:07 Ответить
Litva zakupajet v etom godu prakticeski tolko amerikanski zyzeni gaz,no prosloj nedeli proplyl s Egypta odin karabl.Tut vsio cena resajet
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08.06.2021 17:11 Ответить
У нас под Одессой есть давно уже готовый LNG-терминал
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08.06.2021 19:15 Ответить
Турки не пропускають танкери з СПГ через Суец
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08.06.2021 20:18 Ответить
через какой газопровод? или он сжиженный предлагает? это дорого. там и переработка, и транспортировка... Египет предлагает бартер газа на украинскую продукцию, - посол Элгаммаль - Цензор.НЕТ 2573 у нас и так мука уже заоблачную цену имеет, потому что зерно вывезли. мне кажется, нам лучше вообще отказаться от газа и наращивать мощности электростанций.
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08.06.2021 16:49 Ответить
И газ, и электричество - одно другому не мешает.
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08.06.2021 17:01 Ответить
В ЛЮБОМ СУПЕРМАРКЕТЕ Египта уже продается продукция РОШЕН.
Нужно просто увеличить поставки.
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08.06.2021 18:08 Ответить
пилять, даже НИЩИЕ, не имеюшие образования , в основном, из 160 млн чел, более 20 млн не имеют даже никаих документов, бедуины и те открывают, разрабатывают, выходят на экспорт новые месторождения, тогда пилять кто мы ы Украине!??????там того египта на карте не видно....
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08.06.2021 18:32 Ответить
все дырки в земле давно именные и распределены между семьями, украинцы к месторождениям не имеют ни какого отношения, одно могу сказать что Украина давно обогнала Кувейт по добычи газа, последняя перепись всех дырок была в начале 2000 годов в данный момент сколько было набурено за 20 лет знают только в семьях, суть лохотрона заключается в круглосуточном скулеже про газ из **********, якобы наши хранилища заполняются газом из расее))) на самом деле наш газ закачивается в трубопровод помары-ужгород, выручка от проданного делится между семьями и ***********.
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09.06.2021 09:00 Ответить
та да... и это печально.. след., ни о каком лучшем светлом будущем можно даже и не думать... нужно сваливать с семьей с Украины... без вариантов!
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09.06.2021 09:06 Ответить
В Україні запаси газу найбільші в Европі, але Бубочка чому замість видобувати його, анонсує міліард посаджених... дерев.
І скажіть після цього, що він діло пропонує?!
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08.06.2021 20:21 Ответить
 
 