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взятка (5958) Одесская область (3106) пограничники (1468) СБУ (18701)

Пограничник задержан при получении 600 долл. взятки на Одесчине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности Украины уличила военнослужащего одного из отделов Подольского пограничного отряда Государственной пограничной службы в систематическом получении взяток.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УСБУ в Одесской области.

Пограничник задержан при получении 600 долл. взятки на Одесчине, - СБУ 01

По предварительной версии следствия, участковый инспектор наладил коррупционный механизм получения денег от граждан. За взятку он обещал не создавать искусственных препятствий в ходе перевозки товаров народного потребления через государственную границу, в том числе с нарушением действующих нормативно-правовых актов.

"Правоохранители задержали злоумышленника вблизи рабочего места после получения аванса за содействие в беспрепятственном перемещении товаров народного потребления через госграницу", - говорится в сообщении.

Пограничник задержан при получении 600 долл. взятки на Одесчине, - СБУ 02

Смотрите: В Сумах при получении 600 долл. взятки за содействие контрабанде задержан пограничник, - ГБР. ФОТО

Пограничник задержан при получении 600 долл. взятки на Одесчине, - СБУ 03
Пограничник задержан при получении 600 долл. взятки на Одесчине, - СБУ 04

Сейчас процессуальные действия продолжаются, проводятся обыски по месту службы и постоянного проживания задержанного, решается вопрос о сообщение ему о подозрении.

Также смотрите: Пограничник, организовавший схему получения взяток за содействие контрабанде, задержан на Одесчине, - СБУ. ФОТО

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Проверяется возможная причастность к противоправной деятельности других лиц.

Автор: Володимир Янченко
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Ну кто-то должен за всё ответить ?
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08.06.2021 16:26 Ответить
еЗЕстесссссственно!!!
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08.06.2021 16:36 Ответить
В Украине президент липовый, пограничники липовые, и дороги липовый. Презик черноротый
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08.06.2021 16:36 Ответить
Ну це не державна зрада і не мільярдні крадіжки, так що засадять надовго.
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08.06.2021 16:38 Ответить
 
 