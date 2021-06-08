Пограничник задержан при получении 600 долл. взятки на Одесчине, - СБУ. ФОТОрепортаж
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Служба безопасности Украины уличила военнослужащего одного из отделов Подольского пограничного отряда Государственной пограничной службы в систематическом получении взяток.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УСБУ в Одесской области.
По предварительной версии следствия, участковый инспектор наладил коррупционный механизм получения денег от граждан. За взятку он обещал не создавать искусственных препятствий в ходе перевозки товаров народного потребления через государственную границу, в том числе с нарушением действующих нормативно-правовых актов.
"Правоохранители задержали злоумышленника вблизи рабочего места после получения аванса за содействие в беспрепятственном перемещении товаров народного потребления через госграницу", - говорится в сообщении.
Сейчас процессуальные действия продолжаются, проводятся обыски по месту службы и постоянного проживания задержанного, решается вопрос о сообщение ему о подозрении.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Проверяется возможная причастность к противоправной деятельности других лиц.
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