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Новости Политика Украины
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задолженность (220) Пенсионный фонд (424) пенсия (2135) переселенцы (518)

Пенсионерам с оккупированных территорий в 2022 году начнут выплачивать задолженности, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Пенсионерам с оккупированных территорий в 2022 году начнут выплачивать задолженности, - СМИ

Внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) начнут выплачивать задолженность по пенсиям в 2022 году. Общая сумма задолженности составляет 11 млрд грн.

Об этом говорится в сюжете телеканала "Дом", передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация непростая, потому что люди, которые не могли выехать с той территории, пенсионеры, не могли выбраться на подконтрольную территорию и подать необходимые документы, чтобы им возобновили выплаты", - рассказала директор Краматорского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Виктория Харенко.

По данным Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий, около половины из 1,5 млн внутренне перемещенных лиц живут на неподконтрольной Украине территории. Для решения этой проблемы разработали новый порядок выплат.

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"Мы приветствуем разработанный Пенсионным фондом проект для выплаты задолженности лицам пенсионного возраста из временно неподконтрольных территорий. Важно отметить, что механизм предусматривает выплату пенсий наследникам умерших пенсионеров", - отметил представитель уполномоченного Верховной Рады по соблюдению равных прав и свобод Виктор Иванкевич.

Проект постановления касается внутренне перемещенных лиц и тех украинцев, которые ранее отказались от этого статуса. Чтобы упростить доступ к пенсиям, предложен вариант дистанционно подтверждать в банках свою личность и подпись. Кроме того, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, позволяющий выплачивать пенсии и соцпомощь ВПЛ в таком же порядке, как и остальным пенсионерам.

Проблема приостановки выплаты пенсии ВПЛ возникла в связи с тем, что многие пенсионеры из-за закрытых КПВВ не могут выехать с неподконтрольной территории и обналичить свои пенсии. В то же время в Украине действует постановление Кабмина №1596 о получении пенсий через банки, которое предусматривает порядок приостановки выплат, если они больше года не снимались со счета.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+38
Пенсія в Україні солідарна. Не має виплат в пенсійний фонд з тих територій, то не може бути і виплат пенсій. Якщо б пенсія була накопичувальна то була б інша справа, а так українці не мають кормити Донбас та Крим. Вони ж казали що усю Україну кормлять, то знайдуть кошти і на пенсії
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08.06.2021 16:47
+18
за бюлетень на майбутніх виборах
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08.06.2021 16:43
+17
Та ви шо? "Тамженашилюди"?
Минобороны задолжало выплат военнослужащим на почти 1 млрд грн, - СМИ
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08.06.2021 16:47
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08.06.2021 16:42 Ответить
за бюлетень на майбутніх виборах
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08.06.2021 16:43 Ответить
Та це таке.
Во первых это проект постановления.
Во вторых, осуществление будет возможно при возможности изыскать дополнительные суммы и заложить их в бюджет.
Популистские заявления. Не перемыкайтесь.
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08.06.2021 17:12 Ответить
Счаз вот 1 млд. гривен задолжености ВСУ заплатим, а потом вот и сепаратистам пенсии выплатим.
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08.06.2021 19:55 Ответить
Вата, это опечатка, в 2122м!!!
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08.06.2021 16:43 Ответить
Это скорей всего европейские или американские деньги спецом под эту гуманитарку. Своих денег на своих пенсионеров скоро перестанет хватать
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08.06.2021 16:46 Ответить
Пенсія в Україні солідарна. Не має виплат в пенсійний фонд з тих територій, то не може бути і виплат пенсій. Якщо б пенсія була накопичувальна то була б інша справа, а так українці не мають кормити Донбас та Крим. Вони ж казали що усю Україну кормлять, то знайдуть кошти і на пенсії
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08.06.2021 16:47 Ответить
так у них пенсии и выплачиваются. И здесь они получают. Что является причиной лютой ненависти околоЛугандонских пенсов - типа там две пенсии
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08.06.2021 16:58 Ответить
Эта типе трюда расскассал. Пенсіонерам з окупованих територій у 2022 році почнуть виплачувати заборгованості, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1246 Пенсіонерам з окупованих територій у 2022 році почнуть виплачувати заборгованості, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3595 Пенсіонерам з окупованих територій у 2022 році почнуть виплачувати заборгованості, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3595
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08.06.2021 17:42 Ответить
Та ви шо? "Тамженашилюди"?
Минобороны задолжало выплат военнослужащим на почти 1 млрд грн, - СМИ
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08.06.2021 16:47 Ответить
а нашим пенсионерам когда будет вторая пенсия с цапии? а если не будет ,по чему наши пенсионеры хуже?
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08.06.2021 16:47 Ответить
Они не кормильцы . Пенсионерам с оккупированных территорий в 2022 году начнут выплачивать задолженности, - СМИ - Цензор.НЕТ 5977
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08.06.2021 16:50 Ответить
Када в опу вирхавный ссуть трахнуть. Пенсіонерам з окупованих територій у 2022 році почнуть виплачувати заборгованості, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9957 Пенсіонерам з окупованих територій у 2022 році почнуть виплачувати заборгованості, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4285 Пенсіонерам з окупованих територій у 2022 році почнуть виплачувати заборгованості, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4285
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08.06.2021 17:44 Ответить
Військові почекають на зарплати.
Зеленські-єрмаки мають допомогти пуйлу утримувати окуповані території.

"СИТУАЦІЯ КРИТИЧНА": МО ЗАБОРГУВАЛО ВИПЛАТ ВІЙСЬКОВИМ МАЙЖЕ НА МІЛЬЯРД

Як передає Військовий кур'єр, до них у редакцію потрапив офіційний документ, який датовано 25-м травня 2021 року. Це доповідь Начальнику Генштабу, в якій посадова особа характеризує ситуацію з виплатами додаткових видів грошового забезпечення як критичну.

"Доповідаю, що в Збройних силах України має місце критична ситуація з виплати додаткових видів грошового забезпечення … що спричиняє напруження в військових колективах та сім'ях військовослужбовців.

Згідно з цією доповіддю заборгованість складала на 1 січня 350,8 млн грн., а на 15 травня вже 950 млн грн, тобто виросла майже утричі!
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08.06.2021 16:49 Ответить
Странно. Я вроде как слышал, что содержание граждан на оккупированной территории это проблема и обязанность оккупанта.
А тут вдруг пенсии выплатят всем и будут платить. Даже удалённо.
А воду в Крым-то тоже пустят, раз такое дело?
А ещё надо не забыть про права граждан голосовать. То, что там войска РФ это неважно. Верю, что путен обеспечит полностью демократическое голосование и в результате выборов в Крыму, в раде появится много настоящих патриотов Украины.
Демократичненько )))
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08.06.2021 16:58 Ответить
За что? За то что звали *****?
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08.06.2021 16:59 Ответить
А пусть они расийские пенсии получают!
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08.06.2021 16:59 Ответить
пусть они сосут
лапу
медведя
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08.06.2021 17:15 Ответить
Теперь как гусеницы будущих бабочек снова полезут в Украину за деньгами , качественной жратвой , лекарствами и рассказами о том , что укробиндеровцы стреляют и не дают им нормально жить .. .
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08.06.2021 17:07 Ответить
Уважаемому редактору, может лучше про реактор? Про НАТО и ЕС. Ну не ваше это. Или на вентилятор набросить? Пятиминутку срача устроить?
Пенсионерам с оккупированных территорий ..... начнут - Источник: https://censor.net/ru/n3270172

Внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) - Об этом говорится в сюжете телеканала "Дом"
Кому начнут, или не важно?
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08.06.2021 17:07 Ответить
а військовим до того часу виплатять зарплатню? зе-п@дори, що скажете?
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08.06.2021 17:13 Ответить
Пенсионный фонд финансируется за счет налога с доходов украинцев. Кто-нибудь спросил их: готовы ли они своим заработком финансировать оккупированную территорию? При этом предусмотрено "дистанционно подтверждать в банках свою личность и подпись", это как?
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08.06.2021 17:14 Ответить
первое что надо сделать- что бы получали пенсию через Укрпочту!!! Ни каких банковских карточек !!! Ни какой ВЭБобналички.Только лично и в срок!
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08.06.2021 21:38 Ответить
Похоже, у зеленых совсем мозги жиром заплыли, если они предусматривают выплаты пенсий на лугандонии не только пенсионерам, но и их наследникам, если пенсионер уже того. А нашим живым всем уже долги роздали? Врачам, теряющим здоровье на борьбе с КОВИДОМ, воинам, рискующим жизнью на войне с рашистами? Да и остальным гражданам не мешало бы проиндексировать зарплаты и пенсии! А то озаботились продажными ватниками! Все равно они голосуют за бывшую партию регионов, это не зеленый электорат! Умерьте пыл!!!
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08.06.2021 17:14 Ответить
Ожидаем повышение пенсионного возраста до 70 и страхового стажа до 40 ?
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08.06.2021 17:38 Ответить
Тада силеную плесень паяльнай лампай выжгут. Пенсіонерам з окупованих територій у 2022 році почнуть виплачувати заборгованості, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5191 Пенсіонерам з окупованих територій у 2022 році почнуть виплачувати заборгованості, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5191 Пенсіонерам з окупованих територій у 2022 році почнуть виплачувати заборгованості, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5191
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08.06.2021 17:48 Ответить
Тих хто не зрадив та виіхав звідтія, "шимпанЗЕ", залишають в дурях.По іх логіці щоб добре жити в Украіні треба іі ЗРАДИТИ,як це зробили лугандонці?От вам і відповідь на запитання: " навіщо привели до влади цих поки....ів?"
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08.06.2021 18:05 Ответить
Пенсионерам подконтрольной территории сдедует затянуть пояски. А вот интересно услышать от власть имущих, какая сумма поступила в ПФУ за период 2014-2021гг от предприятий ордло??? И насрать, что тамошние пенсы исправно платили в ПФ, у нас солидарная система, я получаю пенсию не со своих былых взносов, а с теперешних поступлений в ПФУ от предприятий подконтрольных территорий Украины. Так что может и нам следует организовать "народную республику" и полчать две пенсии? Какого хрена за наш счет это сепарское ватное быдло жирует, их вышкребки без экзаменов зачисляются в ВУЗы на бюджет, это быдло бесплатно лечится и вакцинируется в Украине, не оплачивают Украине за свет, газ, воду??? Не порали нам замутить всеукраинский референдум по этому поводу?
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08.06.2021 18:10 Ответить
Ополоумели чтоли? Там уже больше полмиллиона с рашистскими паспортами! А сколько же "пенсов" за 7 лет ушло в иной мир, а их картка "живет"!
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08.06.2021 18:28 Ответить
****, на армию у зебилов нет денег, а колаборантам выплачивать они прямо спешат. Мрази!
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08.06.2021 18:40 Ответить
Да ну на. Где столько денег взять. Думаю сокращение пенсионеров будет превышать роста долгов по пенсиям.
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08.06.2021 20:14 Ответить
тю...а кто тогда каждый месяц мотается за пенсиями через КПВВ ? какая такая задолженность?
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08.06.2021 20:43 Ответить
це їм від зелені за путлера на палці і власовський прапор в центрі лугандона. спочатку перевірка в сбу, здача заліку з української і гімн україни напамять в центрі донецька
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08.06.2021 21:47 Ответить
Просто нет слов. Идиоты, с вас смеются те пенсы, иначе как хохлами не называют, а вы им сраки лижете. Они там пенсии получают, причём женщины с 55 лет! И коммуналка там копеечная, и гуманитарка ежемесячная от круп с окорочками до моющих.
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09.06.2021 06:02 Ответить
К сожалению это так.Б.одноклассник приезжал со Свердловска(ЛНР) хату продавать,получил пенсию за полгода и очень нахваливал ежемесячно получаемую им гуманитарку..
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09.06.2021 08:55 Ответить
 
 