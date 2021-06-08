Еврокомиссия об условиях получения Украиной 600 млн евро второго транша от ЕС: Реформа ВККС, ВСП и сохранение независимости НАБУ

В Европейской комиссии заявили, что предоставление Украине нового транша макрофинасовой помощи в 600 млн евро будет зависеть от проведения реформы системы правосудия.

Об этом заявила глава группы поддержки Украины в Еврокомиссии Катарина Матернова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Она подчеркнула, что Украине известны требования, при которых правительство получит 600 млн евро.

"Но главное из них — это реформирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия", — подчеркнула Матернова.

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Также она добавила, что к главным требованиям стоило бы причислить выполнения всех требований МВФ, касающихся сохранения независимости НАБУ.

"Мы по умолчанию поддерживаем условия вашего соглашения с МВФ, потому что сохранение сотрудничества с НАБУ — это базовое требование, мы не можем даже начать оценки прогресса, если нет сотрудничества с МВФ", — отметила представительница Еврокомиссии.

Также она воздержалась от прогнозов относительно возможных сроков получения макрофинансовой помощи.