РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12838 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЭкономика
1 409 13
Еврокомиссия (1318) кредит (2344) судебная реформа (1535) Евросоюз (15905) Высший совет правосудия (544) ВККСУ (496) Матернова (17)

Еврокомиссия об условиях получения Украиной 600 млн евро второго транша от ЕС: Реформа ВККС, ВСП и сохранение независимости НАБУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Еврокомиссия об условиях получения Украиной 600 млн евро второго транша от ЕС: Реформа ВККС, ВСП и сохранение независимости НАБУ

В Европейской комиссии заявили, что предоставление Украине нового транша макрофинасовой помощи в 600 млн евро будет зависеть от проведения реформы системы правосудия.

Об этом заявила глава группы поддержки Украины в Еврокомиссии Катарина Матернова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Она подчеркнула, что Украине известны требования, при которых правительство получит 600 млн евро.

"Но главное из них — это реформирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия", — подчеркнула Матернова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ОП есть куча людей, которые хотят иметь "ручного прокурора" во главе САП, - Жернаков

Также она добавила, что к главным требованиям стоило бы причислить выполнения всех требований МВФ, касающихся сохранения независимости НАБУ.

"Мы по умолчанию поддерживаем условия вашего соглашения с МВФ, потому что сохранение сотрудничества с НАБУ — это базовое требование, мы не можем даже начать оценки прогресса, если нет сотрудничества с МВФ", — отметила представительница Еврокомиссии.

Также она воздержалась от прогнозов относительно возможных сроков получения макрофинансовой помощи.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
"оооооо как оно, МВФ с козырей зашло!!!!" - зашипели ваЗЕлиновые гномы...
показать весь комментарий
08.06.2021 16:45
+6
Зебилы, денег не будет. В сентябре надо отдать 5,8 млрд. А там уже и холода не за горами…Печалька
показать весь комментарий
08.06.2021 16:48
+3
Значит денег не будет. Зебилы, хватит кормить Гейропу!
показать весь комментарий
08.06.2021 16:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"оооооо как оно, МВФ с козырей зашло!!!!" - зашипели ваЗЕлиновые гномы...
показать весь комментарий
08.06.2021 16:45 Ответить
В общем, это безнадежно.
показать весь комментарий
08.06.2021 16:47 Ответить
Зебилы, денег не будет. В сентябре надо отдать 5,8 млрд. А там уже и холода не за горами…Печалька
показать весь комментарий
08.06.2021 16:48 Ответить
Значит денег не будет. Зебилы, хватит кормить Гейропу!
показать весь комментарий
08.06.2021 16:51 Ответить
"Я хочу поблагодарить главу..."
https://www.youtube.com/watch?v=yI1lnR2OfKo
показать весь комментарий
08.06.2021 16:51 Ответить
портнов, татаров и лукаш уже спешат отреформировать высшую квалификац комиссию. Сейчас так навыбирают судей, что лучше бы в Украине вообще не было судей.
показать весь комментарий
08.06.2021 17:09 Ответить
"к главным требованиям стоило бы причислить выполнения всех требований МВФ, касающихся сохранения независимости НАБУ " Независимость от украинской власти? Тогда возникает вопрос, а от кого у них будет зависимость? Сказки про белого бычка о независимых НАБУ, как и о независимых СМИ - сразу отметаются, ибо набу и подобные, точно так же как и сми создаются как инструмент давления и принуждения на власть.
показать весь комментарий
08.06.2021 17:09 Ответить
тим часом "Представители Кабмина и ВР провели совещание по законопроектам, необходимым для сотрудничества с МВФ, - Шмыгаль".
Але і тут я вангую: нічого путнього не приймуть. Тому що для зебілів ручне управління економікою - то святе. Тільки так там "можно прибарахлиться"
показать весь комментарий
08.06.2021 17:09 Ответить
короче - коммуналка опять подорожает
показать весь комментарий
08.06.2021 19:59 Ответить
Це ж добре. Чим гірше рівень життя, тим нижче рейтинг зеленського
показать весь комментарий
08.06.2021 22:42 Ответить
Нас спасёт только Роттердам с двумя плюсами. В 2022 г Роттердам должен быть с 3-мя плюсами.
показать весь комментарий
08.06.2021 20:03 Ответить
Зеля думает, что деньги на деревьях растут, решил в озеленение Украины вложиться. На экономические реформы просто ума не хватает.
показать весь комментарий
08.06.2021 20:11 Ответить
 
 