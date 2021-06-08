Зеленский о реформе местного самоуправления: Любые попытки построения отдельного федерального княжества получат жесткий отпор
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Украине активными темпами продолжается реформа местного самоуправления.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский сегодня в ходе заседания Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей, информирует Цензор.НЕТ.
"Громады получают больше собственности, земли, средств и главное, больше полномочий. Это больше вызовов...для всей страны. Мы очень внимательно следим за тем, как формируются местные элиты. Не все и не всегда верно воспринимают реформу, укрепление местного самоуправления не означает ослабление единства", - заявил президент.
"Любые не то что попытки, а даже мысли о построении какого-то отдельного федерального княжества в рамках громады за счет местной собственности или местного бюджета - все это получит очень жесткий отпор! Местная власть должна четко осознать, что главное, став менее зависимыми от решений из высоких столичных кабинетов, вы не стали менее зависимыми от интересов жителей региона. Я знаю, что в большинстве регионов Украины ОГА, облрады при всей своей большой политической разнообразности сотрудничают", - отметил он.
По его словам, для эффективного развития регионов доминантной должна быть не политика, не лозунги, а действия.
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В средние века к полосатой одежде относились крайне негативно, был даже случай, когда сапожника приговорили к смерти за то, что он носил полосатую одежду. Случилось это в 1310 году во французском городе Руан. В те времена одежда из полосатой ткани считалась дьявольской.
У покойника лицо уж больно знакомое...
главное бровки сдвинуть ))))
А земли скупят, так ещё и армии собственные организуют чтобы их охранять.
Сам натворил делов, теперь пальчиком грозится, смешной.