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Зеленский о реформе местного самоуправления: Любые попытки построения отдельного федерального княжества получат жесткий отпор

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский о реформе местного самоуправления: Любые попытки построения отдельного федерального княжества получат жесткий отпор

В Украине активными темпами продолжается реформа местного самоуправления.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский сегодня в ходе заседания Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей, информирует Цензор.НЕТ.

"Громады получают больше собственности, земли, средств и главное, больше полномочий. Это больше вызовов...для всей страны. Мы очень внимательно следим за тем, как формируются местные элиты. Не все и не всегда верно воспринимают реформу, укрепление местного самоуправления не означает ослабление единства", - заявил президент. 

"Любые не то что попытки, а даже мысли о построении какого-то отдельного федерального княжества в рамках громады за счет местной собственности или местного бюджета - все это получит очень жесткий отпор! Местная власть должна четко осознать, что главное, став менее зависимыми от решений из высоких столичных кабинетов, вы не стали менее зависимыми от интересов жителей региона. Я знаю, что в большинстве регионов Украины ОГА, облрады при всей своей большой политической разнообразности сотрудничают", - отметил он.

По его словам, для эффективного развития регионов доминантной должна быть не политика, не лозунги, а действия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент возглавит президиум Конгресса местных и региональных властей. Заседания будут проходить ежемесячно, - Ермак

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
Утютю..какие мы грозные.
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08.06.2021 16:51
+4
Ой, халтура! Понимаешь, у того лицо умнее!
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08.06.2021 16:54
+3
а портрет-то какой. Зеленский о реформе местного самоуправления: Любые попытки построения отдельного федерального княжества получат жесткий отпор - Цензор.НЕТ 1744 Ну прямо Иван Грозный.
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08.06.2021 16:52
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Утютю..какие мы грозные.
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08.06.2021 16:51 Ответить
А Днепр только начал расцветать .
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08.06.2021 16:52 Ответить
а портрет-то какой. Зеленский о реформе местного самоуправления: Любые попытки построения отдельного федерального княжества получат жесткий отпор - Цензор.НЕТ 1744 Ну прямо Иван Грозный.
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08.06.2021 16:52 Ответить
Ой, халтура! Понимаешь, у того лицо умнее!
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08.06.2021 16:54 Ответить
Боиться что местные громады втихаря федерализируются
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08.06.2021 16:54 Ответить
Зеленский о реформе местного самоуправления: Любые попытки построения отдельного федерального княжества получат жесткий отпор - Цензор.НЕТ 4927

В средние века к полосатой одежде относились крайне негативно, был даже случай, когда сапожника приговорили к смерти за то, что он носил полосатую одежду. Случилось это в 1310 году во французском городе Руан. В те времена одежда из полосатой ткани считалась дьявольской.
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08.06.2021 16:54 Ответить
Фреска "Похороны Сатаны", XIV век.
У покойника лицо уж больно знакомое...
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08.06.2021 16:56 Ответить
Оно, наверное, хотело сказать «удельное княжество».Федеральный, в общем-то, значит общегосударственный или союзный. Хоть бы кто подсказал убогому.
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08.06.2021 16:55 Ответить
оно само не знает что хотело сказать )))
главное бровки сдвинуть ))))
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08.06.2021 17:03 Ответить
Какой грозный "наполеончик". Зеленский о реформе местного самоуправления: Любые попытки построения отдельного федерального княжества получат жесткий отпор - Цензор.НЕТ 2320
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08.06.2021 16:55 Ответить
баюсь,баюсь Зеленский о реформе местного самоуправления: Любые попытки построения отдельного федерального княжества получат жесткий отпор - Цензор.НЕТ 4120
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08.06.2021 16:59 Ответить
Глянул на эту мерзкую рожу и сразу вспомнил "Смерть Сталина", как маленкова фотографировали. Урод...
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08.06.2021 17:13 Ответить
А удельное княжество тогда можно?)
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08.06.2021 17:15 Ответить
интересно, а флаг Израиля до сих пор висит на Днепровском горсовете?
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08.06.2021 18:05 Ответить
Ну как что ни скажет наш величайший лидер всей вселенной, так обязательно мимо кассы. Не бывает федеральных княжеств, убогое. Надо было в школе и в институте учиться, а не кривляться по московским сценам. Не имея никакого понятия об административно-хозяйственном управлении и вообще и принципах устройства государство оно еще берётся кому-то грозить. Смешно.
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08.06.2021 19:19 Ответить
правильно.
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09.06.2021 04:11 Ответить
Уже! Поздно пить боржоми...
А земли скупят, так ещё и армии собственные организуют чтобы их охранять.
Сам натворил делов, теперь пальчиком грозится, смешной.
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09.06.2021 06:05 Ответить
 
 