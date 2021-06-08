Вице-премьер Стефанишина о промедлении с ПДЧ для Украины: "Никто не хочет раздражать Россию"
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Одной из причин промедления НАТО с предоставлением Украине плана действий по членству является нежелание правительств некоторых стран раздражать президента РФ Владимира Путина.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом сказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время конференции "Демократия в действии".
"Если мы говорим о наших партнерах, и я говорю не только о США - а также о Франции, Италии, Германии - то никто не хочет раздражать Россию. И мы часто слышим, что только когда сменится руководство России, тогда Украина услышит ответ", - заявила Стефанишина.
Вице-премьер напомнила, что с момента Бухарестского саммита в 2008 году дальнейших прямых шагов к членству Украины и Грузии не было, но это не остановило Россию от агрессии против Грузии, оккупации Крыма в 2014 году и развязывания войны на Донбассе.
"Нужно понимать реальность. Сейчас речь уже не о том, что мы не должны раздражать Россию - речь о том, что нашим государствам нужно защищаться от агрессора", - подчеркнула Стефанишина.
По ее словам, Украина уже делает вклад в коллективную оборону и политику безопасности, фактически укрепляя южный фланг НАТО, для которого в Альянсе пока нет стратегии вообще, тогда как у Украины есть стратегия защиты своих границ.
"Мы понимаем, что это не решение, которое принимается за одну ночь - мы в начале очень долгого пути... Но мы говорим о стратегии на 10 лет и странах, которые поддерживают политику открытых дверей и поддерживают Украину и Грузию на этом пути. Поэтому это замечательный момент начать такую дискуссию", - отметила вице-премьер.
Стефанишина добавила, что именно сейчас самое подходящее время в том числе потому, что действующий президент США хорошо осведомлен об Украине и может быть готов поддержать ее на этом пути.
Пожалуйста, подождите...
І тоді Захід цілеспрямовано економічно давив совок. Що зараз так заважає? Не розумію, адже криза і зміна влади в рашці дозволить західним компаніям, наприклад, придбати задешево ті ж газові і нафтові родовища...
У 2008 був шанс отримати ПДЧ, але Меркель і Саркозі заблокували. Свій внесок зробила також Юлія Тимошенко (Юлія Тимошенко: геть від Альянсу!). У 2010 "мудрий" нарід вибрав двічі несудимого Януковича, який поставив хрест на євроатлантичній інтеграції України і за це поплатився. У 2014 президентом став Порошенко і швидкими темпами відновився рух в НАТО та ЄС. У 2019 зебидло вибрало чотириразового уклоніста від призову на військову службу в 2014-2015 роках, і питання НАТО стали не на часі, а те, що допомагало армію реформувати, швиденько стали прибирати. Як бачимо, тенденція така, що президента євроатланстита (Ющенко, Порошенко) змінює совок, прихильник руского міра (Янукович, Зеленський). Логічно, що наступним повинен прийти євроатлантист.
Убивця чи ні? Зеленський не зміг відповісти на питання про Путіна
Але хто зважав ? Порошенко плюнув і робив своє.
І Європа поступилась. Дала безвіз воюючій країні. Хто б тоді подумав..
А ці вже лапки склали.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Германия не разделяет видение Украины относительно вступления в НАТО.
https://kurs.com.ua/novost/402195-frg-ne-vidit-ukrainu-v-nato-iz-za-pozicii-putina
Вот вам и ответ. Потому Украине не видать НАТО еще долго. Будут пустые обещания и пустая болтовня открытых дверей и на этом ВСЕ. И это давно пора понять.
Украинской власти нужно просить Конгресс США и самого Байдена....что бы дал Главного союзника вне НАТО.
Вот тут реальные шансы Украины.
Когда идёт нападение, ст.5 устава НАТО тоже вводится в действие консенсусом. Стало быть, нападёт россия на члена НАТО и какой-нибудь условный Кипр опять скажет "давайте не раздражать путина".
Большие организации с принятием решения консенсусом не очень жизнеспособны, мне кажется. Надо предлагать американцам более компактное НАТО-2 для защиты партнёров из бывшего СССР. Англо-саксы + Турция + Польша + Румыния + прибалты + Украина / Грузия / Молдова. Это будет очень эффективно против россии и Беларуси.
А НАТО-1 пусть будет для защиты старой Европы.
Кто сказал, что нельзя сделать 2-3 разных оборонных союза ? И тогда эти поиски консенсуса по Украине никому не будут нужны. У нас будут те союзники, которые готовы с нами вместе защищаться. По большому счёту критически нужны только американцы как глобальная сила, а остальные мной упомянутые больше для логистики.
Да нет.. БЗДЯТ-С!
Черчилля читайте, амёбы..