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Вице-премьер Стефанишина о промедлении с ПДЧ для Украины: "Никто не хочет раздражать Россию"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Вице-премьер Стефанишина о промедлении с ПДЧ для Украины:

Одной из причин промедления НАТО с предоставлением Украине плана действий по членству является нежелание правительств некоторых стран раздражать президента РФ Владимира Путина.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом сказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время конференции "Демократия в действии".

"Если мы говорим о наших партнерах, и я говорю не только о США - а также о Франции, Италии, Германии - то никто не хочет раздражать Россию. И мы часто слышим, что только когда сменится руководство России, тогда Украина услышит ответ", - заявила Стефанишина.

Вице-премьер напомнила, что с момента Бухарестского саммита в 2008 году дальнейших прямых шагов к членству Украины и Грузии не было, но это не остановило Россию от агрессии против Грузии, оккупации Крыма в 2014 году и развязывания войны на Донбассе.

"Нужно понимать реальность. Сейчас речь уже не о том, что мы не должны раздражать Россию - речь о том, что нашим государствам нужно защищаться от агрессора", - подчеркнула Стефанишина.

По ее словам, Украина уже делает вклад в коллективную оборону и политику безопасности, фактически укрепляя южный фланг НАТО, для которого в Альянсе пока нет стратегии вообще, тогда как у Украины есть стратегия защиты своих границ.

"Мы понимаем, что это не решение, которое принимается за одну ночь - мы в начале очень долгого пути... Но мы говорим о стратегии на 10 лет и странах, которые поддерживают политику открытых дверей и поддерживают Украину и Грузию на этом пути. Поэтому это замечательный момент начать такую дискуссию", - отметила вице-премьер.

Стефанишина добавила, что именно сейчас самое подходящее время в том числе потому, что действующий президент США хорошо осведомлен об Украине и может быть готов поддержать ее на этом пути.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина хотела бы получить ПДЧ в НАТО уже в декабре, - Стефанишина

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+23
В свое время и Гитлера не хотели раздражать...
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08.06.2021 16:59
+12
ФРГ не видит Украину в НАТО из-за позиции путина. Озабоченная Европа боится РФ.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Германия не разделяет видение Украины относительно вступления в НАТО.

https://kurs.com.ua/novost/402195-frg-ne-vidit-ukrainu-v-nato-iz-za-pozicii-putina

Вот вам и ответ. Потому Украине не видать НАТО еще долго. Будут пустые обещания и пустая болтовня открытых дверей и на этом ВСЕ. И это давно пора понять.

Украинской власти нужно просить Конгресс США и самого Байдена....что бы дал Главного союзника вне НАТО. Віцепрем'єр Стефанішина про зволікання з ПДЧ для України: "Ніхто не хоче дратувати Росію" - Цензор.НЕТ 2303
Вот тут реальные шансы Украины.
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08.06.2021 18:05
+11
плювати треба на раSSію та її реакцію... і тоді ВСЕ буде Добре!
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08.06.2021 17:38
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Правила форума Совет форумчан
Вообщем сидим и ждём когда путин уйдет.
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08.06.2021 16:57 Ответить
Серйозно?
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08.06.2021 17:10 Ответить
Нет, шучу, Израиль конечно же при первой же просьбе о помощи все бросит и начнет помогать демократической Украине
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08.06.2021 17:29 Ответить
Нет, мы не правы! Мы еще ехидные вопросы задаем Байдену, типа, а что это мы до сих пор не в НАТО?!)))
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08.06.2021 22:08 Ответить
Через несколько лет, кацапы захватят страны Балтии, а НАТО такое, мол не будем их защищать, что бы не раздражать россию
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08.06.2021 16:57 Ответить
Особливо Зеленський.
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08.06.2021 16:58 Ответить
В свое время и Гитлера не хотели раздражать...
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08.06.2021 16:59 Ответить
Пора возобновлять ядерный статус.А почему бы и нет ведь в Будапеште Украину все "кинули" обещая недоторканнисть границ а теперь не хотят раздражать Варвара.
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08.06.2021 17:02 Ответить
Друг, ну ты если учил физику в 8 классе должен понимать что ядерный статус это не ракета из соломы а невероятно сложный технологический цикл. Это все равно что заявить: мы решили создать истребитель 4 поколения...Не смешите публику, илон маскович...
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08.06.2021 17:10 Ответить
скоріше 5 покоління, бо 4 - це 70-ті роки, що не так вже і важко.
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08.06.2021 19:03 Ответить
жаль,Пакистан,например не знал,что это 3,14ец как сложно в 21-м веке,и сделал свою бомбу в 20-м..
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08.06.2021 23:36 Ответить
Украина обладает всеми научными достижениями СССР, технология создания ЯО, давно не секрет, но для его создания нужен сложный производственный цикл . У нас есть месторождения урана и ядерные реакторы, средства доставки, нужно наладить обогащение расщепляющегося элемента.А про Маска это вы Рогозину анекдоты рассказывайте
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09.06.2021 10:59 Ответить
Ну а во-вторых никто этого Украине не позволит сделать, те же США которые разоружали нас при Кравчуке в пользу РФ как правопреемнике союза
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09.06.2021 11:10 Ответить
Так и Пакистан был очень зависим от финансирования поставок из США, но создал свою бомбу. Получил санкции, но их постепенно отменили, а ЯО у них осталось
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09.06.2021 11:18 Ответить
Ну а ошибки только дурак повторяет и на них рассчитывать не стоит. КНДР редкое исключение в силу того что американская нога не ступала на корейскую землю и отследить было крайне сложно. А Украина как голый на сцене перед ЕС и США. Не фантазируй, не будет ЯО в Украине никогда (собственного), на военных базах - вариант не исключен, но эта позиция гораздо слабее
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09.06.2021 11:25 Ответить
Ты думаешь какая нибудь ядерная держава будет провоцировать РФ и разместит своё ЯО у нас, вот это мышление ребёнка. Не будет никакого НАТО, там всё провалялось Газпромом, хоть забирай последнее у пенсионеров нам не создать армию равную московской. Единственное спасение поднять свой вес на международной арене за счёт возобновления ядерного статуса
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12.06.2021 13:10 Ответить
Європа якось не стратегічно мислить, у 80-х з цим краще було... Тоді та ж Німеччина (західна) набагато більше про армію думала і не була така "миролюбна", як зараз (хоча газ у москалів вже тоді качала, але це не заважало укріпляти Бундесвер).
І тоді Захід цілеспрямовано економічно давив совок. Що зараз так заважає? Не розумію, адже криза і зміна влади в рашці дозволить західним компаніям, наприклад, придбати задешево ті ж газові і нафтові родовища...
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08.06.2021 17:02 Ответить
Вскоре после российско-грузинской войны 2008 г. власть в Украине перешла к пророссийским силам, и нас запоребрик до 2014 г. вроде как и не трогал. Но после победы Революции Достоинства ситуация для запоребрика стала опасной.
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08.06.2021 17:07 Ответить
Да не будет никакого НАТО пока гнойник ордыло на ж*пе Украины, а если ваша хитрожопость надеется что вступив в НАТО какая-нибудь Норвегия станет проливать кровь своих солдат чтобы вернуть Крым и Донбасс Украине...ждите...но очень долго
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08.06.2021 17:07 Ответить
Можно поменять устав. Допустим принять Украину в НАТО, и защищать только ту территорию, которая не под оккупацией
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08.06.2021 17:25 Ответить
Для этого Украина должна отречься от своей суверенной территории? В своем уме? Запросто! Даже рашка поддержит такой вариант
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08.06.2021 17:29 Ответить
А кто сказал отрекатся? То что под оккупацией Украина должна освобождать только своими силами, НАТО туда не суется, а вся остальная территория под зонтиком НАТО
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08.06.2021 17:32 Ответить
Все верно но по уставу НАТО зонтик заработает когда Украина своей а не чужой дупой освободит свои суверенные территории. И по-другому не будет, даже не мечтайте.
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08.06.2021 17:35 Ответить
Так я и написал поменять устав. Для этого нужна полит.воля стран НАТО
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08.06.2021 17:37 Ответить
кровь проливать не будет никто, это только рашка кровавым мясом воюет, а НАТО даст оружие. американцы тоже не рискуют жизнями своих солдат, а воюют высокоточным и эффективным ОРУЖИЕМ.
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08.06.2021 19:23 Ответить
Французы никогда не хотели никого раздражать, с фашистами сидели бухали в ресторанах, о чем с ними говорить?😁😁😁😁
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08.06.2021 17:11 Ответить
Ніхто так не хоче дракон ти рашку як ЗЄшобло і ніхто так тупорило не вивправдовується за навмисний зрив ПДЧ.
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08.06.2021 17:12 Ответить
НЕТ ,дело не в этом совсем ,просто Украина в том виде которая есть сейчас ,ведущая с кацапами войну ГОРАЗДО ВЫГОДНЕЙ Украины в НАТО ,умирают ведь украинцы и ослабляют этим ******** украинцы ,тут еам надо проявить волю и поставить вопрос ребром ,либо НАТО либо ЯДЕРНЫЙ СТАТУС Украины и пусть чешут репы и выбирают а держать нас пушечным мясом пожалуй ХВАТИТ !!!
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08.06.2021 17:27 Ответить
Глупое утверждение. Как только Украина сделает первые шаги по созданию ядерного оружия запад тут же с радостью сдаст её России, а та мешкать не будет.
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08.06.2021 17:42 Ответить
Так никому не обязательно знать ,какие шаги делает Украина ,технологично сделать ядерный заряд для Украины ни составит большого труда и займёт совсем немного времени а потом провести подземное испытание и рассказать всем ,что это было землетрясение ,ну как в Израиле ,официального статуса нет ,но бомба в наличии и ни одна ..
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08.06.2021 17:56 Ответить
все хотят кацапам только жопу лизать !
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08.06.2021 17:28 Ответить
Главное, чтобы Зеленский ушёл. Тогда диалог с НАТО получит конкретику.
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08.06.2021 17:30 Ответить
Був шанс і Україна готувалась отримати ПДЧ на саміті НАТО в Лондоні у грудні 2019. Це за президента Порошенка. Але бидло73% вибрало Голобородька, який пообіцяв заглянути в очі путіну і пєрєстать стрєлять.
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08.06.2021 17:38 Ответить
А що зробили клоуни для отримання ПДЧ? Перше що зробили прийшовши до влади, заявили в червні 2019 що стосунки з НАТО ставлять на паузу. Про НАТО Косоворотник почав верещати у квітні 2021, коли путін стягнув війська до кордону України.
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08.06.2021 17:34 Ответить
Украина хочет в НАТО со времен оранжевой революции. А вы упорно продолжаете нести чушь про виноватого Зеленского. Посмотрите уже правде в глаза.
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08.06.2021 17:45 Ответить
Не просто хоче, а з 2005 року початок інтенсифікованого діалогу з НАТО з питань набуття членства та відповідних реформ як передумови переходу до Плану членства як останнього кроку щодо вступу у НАТО.

У 2008 був шанс отримати ПДЧ, але Меркель і Саркозі заблокували. Свій внесок зробила також Юлія Тимошенко (Юлія Тимошенко: геть від Альянсу!). У 2010 "мудрий" нарід вибрав двічі несудимого Януковича, який поставив хрест на євроатлантичній інтеграції України і за це поплатився. У 2014 президентом став Порошенко і швидкими темпами відновився рух в НАТО та ЄС. У 2019 зебидло вибрало чотириразового уклоніста від призову на військову службу в 2014-2015 роках, і питання НАТО стали не на часі, а те, що допомагало армію реформувати, швиденько стали прибирати. Як бачимо, тенденція така, що президента євроатланстита (Ющенко, Порошенко) змінює совок, прихильник руского міра (Янукович, Зеленський). Логічно, що наступним повинен прийти євроатлантист.
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08.06.2021 19:43 Ответить
Знаємо ми таких, які не хочуть дратувати пуйтіна.

Убивця чи ні? Зеленський не зміг відповісти на питання про Путіна
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08.06.2021 17:38 Ответить
плювати треба на раSSію та її реакцію... і тоді ВСЕ буде Добре!
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08.06.2021 17:38 Ответить
Конечно же НАТО это недееспособная организация, нет никакого смысла туда вступать. Вы только подумайте - слабое неокрепшее государство Украина не боится "раздражать" Россию, а блок, прямое назначение которого именно противостоять России, бздит до дрожи в коленях. Меня удивляет присутствие там Турции.
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08.06.2021 17:39 Ответить
Кацапи були проти асоціації з ЄС, проти безвізу.
Але хто зважав ? Порошенко плюнув і робив своє.
І Європа поступилась. Дала безвіз воюючій країні. Хто б тоді подумав..
А ці вже лапки склали.
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08.06.2021 17:46 Ответить
а Балтийские страны приняли и не побоялись, хотя Рашка тоже была против - и угрожали, и провоцировали, и санкции и запреты, и оскорбления, а там тоже рядом Кёнигсберг (т.е. Рашка), и большая граница с Рашкой, и выход к морю, о котором Рашка мечтала.
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08.06.2021 19:19 Ответить
Если Европа сдаст Украину, следующими будут страны Балтии и никакое НАТО им не поможет, будут выражать обеспокоенность и вести переговоры. Россия взрывает военные склады, применяет хим оружие на территории НАТО, а те всё сьели, кому нужен такой альянс
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09.06.2021 11:09 Ответить
ФРГ не видит Украину в НАТО из-за позиции путина. Озабоченная Европа боится РФ.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Германия не разделяет видение Украины относительно вступления в НАТО.

https://kurs.com.ua/novost/402195-frg-ne-vidit-ukrainu-v-nato-iz-za-pozicii-putina

Вот вам и ответ. Потому Украине не видать НАТО еще долго. Будут пустые обещания и пустая болтовня открытых дверей и на этом ВСЕ. И это давно пора понять.

Украинской власти нужно просить Конгресс США и самого Байдена....что бы дал Главного союзника вне НАТО. Віцепрем'єр Стефанішина про зволікання з ПДЧ для України: "Ніхто не хоче дратувати Росію" - Цензор.НЕТ 2303
Вот тут реальные шансы Украины.
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08.06.2021 18:05 Ответить
Украинской власти нужно просить Конгресс США и самого Байдена....что бы дал Главного союзника вне НАТО. Вот тут реальные шансы Украины Согласен . Кто просить будет????? Дебильный Криворожский косоворотник , который еще недавно против этого самого Байдена уголовные дела открывал со своим на 200% прокурором.Та Байдену он мерзок до отврашения. И если бы не просьба друга Порошенка и интересы Украины имел бы Байден этого любителя игры на пианино и шашлыков ввиду. То что президент США пересилил себя и позвонил, этот квартальный клоун должен быть обязан исключительно дипломатическому таланту Пороха. И авторитету Пороха. Зиленский не сделал НИ ЧЕ ГО для того что бы такой звонок хотя бы состоялся.


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08.06.2021 19:27 Ответить
Московия тут совсем не причём. Не было бы коррупции, то уже бы были в НАТО.
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08.06.2021 18:14 Ответить
Очень при чем, не пиши тупую чушь.
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09.06.2021 06:43 Ответить
Такие то и союзники, если они не хотят за нас "вписаться".
Когда идёт нападение, ст.5 устава НАТО тоже вводится в действие консенсусом. Стало быть, нападёт россия на члена НАТО и какой-нибудь условный Кипр опять скажет "давайте не раздражать путина".

Большие организации с принятием решения консенсусом не очень жизнеспособны, мне кажется. Надо предлагать американцам более компактное НАТО-2 для защиты партнёров из бывшего СССР. Англо-саксы + Турция + Польша + Румыния + прибалты + Украина / Грузия / Молдова. Это будет очень эффективно против россии и Беларуси.
А НАТО-1 пусть будет для защиты старой Европы.
Кто сказал, что нельзя сделать 2-3 разных оборонных союза ? И тогда эти поиски консенсуса по Украине никому не будут нужны. У нас будут те союзники, которые готовы с нами вместе защищаться. По большому счёту критически нужны только американцы как глобальная сила, а остальные мной упомянутые больше для логистики.
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08.06.2021 18:30 Ответить
Бойовий щит НАТО !
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08.06.2021 21:17 Ответить
Вообще-то расия напала на НАТО ещё в 2010! Проснись. Віцепрем'єр Стефанішина про зволікання з ПДЧ для України: "Ніхто не хоче дратувати Росію" - Цензор.НЕТ 4231
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09.06.2021 06:46 Ответить
Почему не сказать прямо!!Всяч эта шушера в виде СОВЕТА ЕВРОПЫ боится и сцыт перед Пуйлом-******!!
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08.06.2021 18:31 Ответить
Вместо того чтобы ныть власти нашей нужно способствовать развитию новых видов вооружения Когда ВСУ будут подняты на уровень современных армий тогда и НАТО будет сговорчивей А так. Всё что списали у себя присылают нам НАТО мигрень не нужна
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08.06.2021 18:54 Ответить
Ты сравни бюджет РФ и Украины, а потом пиши про то как мы создадим армию круче натовской, без союзников Мордор не остановить
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09.06.2021 11:15 Ответить
не надо раздражать, надо мочить
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08.06.2021 19:18 Ответить
сЦыкуны....
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08.06.2021 19:40 Ответить
"..не хотят раздражать.."?
Да нет.. БЗДЯТ-С!
Черчилля читайте, амёбы..
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08.06.2021 20:41 Ответить
Соромно вже за цих бюргерів та маркізів. Вони тільки реверанси навчились за мирний час. А мужність втратили.
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08.06.2021 21:20 Ответить
 
 