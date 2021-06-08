Верховный Суд отказал в рассмотрении иска Филарета о ликвидации УПЦ КП: Решения Поместного Собора не могут быть обжалованы в светском суде

Верховный Суд отказал почетному патриарху Киевскому и всея Руси-Украины Филарету в удовлетворении его иска относительно отмены решения синода о самоликвидации УПЦ КП.

Об этом заявил представитель ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря), передает Цензор.НЕТ.

"Важное решение Верховного Суда Украины. В своем решении Суд вынес одно решение по существу дела, но также другое, которое имеет важный обобщенный характер.

1. Суд окончательно поставил точку в многочисленных попытках бывшего Предстоятеля УПЦ КП обжаловать решение Поместного Собора УПЦ КП от 15 декабря 2018, который был созван им лично вместе с Архиерейским Собором УПЦ КП в Малой Софии. На котором он председательствовал, решение которого вместе с Президиумом Собора первым подписал. А потом решил, что это все "было ситуативно".

Верховный Суд определил, что решения Поместного Собора не могут быть обжалованы в любом светском суде, ведь это было бы нарушением нормы о разделении Церкви и государства и недопустимым вмешательством государства во внутренние церковные дела.

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Примечательно, что косвенно Верховный Суд таким образом показал, что в течение двух лет Почетный Патриарх пытался побудить государство вмешаться в церковные дела - сделать именно то, от чего Церковь страдала в советские времена.

2. Важным обобщенным решением также является то, что внутренние вопросы жизни религиозных организаций, которые по их собственным уставам и нормам регулируются уставными органами управления - не могут быть обжалованы в любом светском суде. Светский суд не может давать оценки решению уставных органов религиозных организаций по внутренним вопросам, потому что это стало бы недопустимым вмешательством государства.

Как один из тех, кому был подан иск (ведь как член Президиума Поместного Собора я подписывал его решения) - определением Верховного Суда доволен", - рассказал архиепископ Евстратий (Зоря).





