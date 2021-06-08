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Верховный Суд отказал в рассмотрении иска Филарета о ликвидации УПЦ КП: Решения Поместного Собора не могут быть обжалованы в светском суде

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Верховный Суд отказал в рассмотрении иска Филарета о ликвидации УПЦ КП: Решения Поместного Собора не могут быть обжалованы в светском суде

Верховный Суд отказал почетному патриарху Киевскому и всея Руси-Украины Филарету в удовлетворении его иска относительно отмены решения синода о самоликвидации УПЦ КП.

Об этом заявил представитель ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря), передает Цензор.НЕТ.

"Важное решение Верховного Суда Украины. В своем решении Суд вынес одно решение по существу дела, но также другое, которое имеет важный обобщенный характер.

1. Суд окончательно поставил точку в многочисленных попытках бывшего Предстоятеля УПЦ КП обжаловать решение Поместного Собора УПЦ КП от 15 декабря 2018, который был созван им лично вместе с Архиерейским Собором УПЦ КП в Малой Софии. На котором он председательствовал, решение которого вместе с Президиумом Собора первым подписал. А потом решил, что это все "было ситуативно".

Верховный Суд определил, что решения Поместного Собора не могут быть обжалованы в любом светском суде, ведь это было бы нарушением нормы о разделении Церкви и государства и недопустимым вмешательством государства во внутренние церковные дела.

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Примечательно, что косвенно Верховный Суд таким образом показал, что в течение двух лет Почетный Патриарх пытался побудить государство вмешаться в церковные дела - сделать именно то, от чего Церковь страдала в советские времена.

2. Важным обобщенным решением также является то, что внутренние вопросы жизни религиозных организаций, которые по их собственным уставам и нормам регулируются уставными органами управления - не могут быть обжалованы в любом светском суде. Светский суд не может давать оценки решению уставных органов религиозных организаций по внутренним вопросам, потому что это стало бы недопустимым вмешательством государства.

Как один из тех, кому был подан иск (ведь как член Президиума Поместного Собора я подписывал его решения) - определением Верховного Суда доволен", - рассказал архиепископ Евстратий (Зоря).

Верховный Суд отказал в рассмотрении иска Филарета о ликвидации УПЦ КП: Решения Поместного Собора не могут быть обжалованы в светском суде 01
Верховный Суд отказал в рассмотрении иска Филарета о ликвидации УПЦ КП: Решения Поместного Собора не могут быть обжалованы в светском суде 02
Верховный Суд отказал в рассмотрении иска Филарета о ликвидации УПЦ КП: Решения Поместного Собора не могут быть обжалованы в светском суде 03
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Топ комментарии
+14
***
Придет гордыня, придет и посрамление; но со смиренными - мудрость.
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08.06.2021 17:18
+10
Верховный Суд отказал в рассмотрении иска Филарета о ликвидации УПЦ КП: Решения Поместного Собора не могут быть обжалованы в светском суде - Цензор.НЕТ 4163
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08.06.2021 17:35
+9
А если через РНБО?)
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08.06.2021 17:18
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Давно не был в церкви . И не тянет . Бог в голове , без церковного пафоса .
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08.06.2021 17:09 Ответить
нас венчали не в церкви..)
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08.06.2021 17:34 Ответить
Аналогічно.
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08.06.2021 19:35 Ответить
какое красивое решение
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08.06.2021 17:13 Ответить
Обломали пихатого гебнявого поца.
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08.06.2021 17:16 Ответить
А если через РНБО?)
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08.06.2021 17:18 Ответить
***
Придет гордыня, придет и посрамление; но со смиренными - мудрость.
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08.06.2021 17:18 Ответить
Неужели Филарета не обеспечивают всем необходимым в его 92 года?
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08.06.2021 17:18 Ответить
Клоуны в рясах, лицемеры и корыстолюбцы
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08.06.2021 17:26 Ответить
Старий КГБіст ніяк не заспокоїться?
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08.06.2021 17:34 Ответить
дружок Тимохи-Капительман, который присутствовал на Жулькином "сюмпозиуме" вместе с Кравчучком..
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08.06.2021 19:30 Ответить
Верховный Суд отказал в рассмотрении иска Филарета о ликвидации УПЦ КП: Решения Поместного Собора не могут быть обжалованы в светском суде - Цензор.НЕТ 4163
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08.06.2021 17:35 Ответить
Пэтя постарался....
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08.06.2021 17:51 Ответить
Филаре слишком честолюбивый. Для монахов это плохо. Особенно когда вам за 90.
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08.06.2021 17:49 Ответить
А він хоч усвідомлює свої наміри? Можливо прикриваються його іменем?
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08.06.2021 19:39 Ответить
ну шо ж тебе, дед, неймется?
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08.06.2021 17:51 Ответить
а тепер пора на покой, нехай захватить свого друзяку леоніда макаровича кравчука.
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08.06.2021 18:21 Ответить
рьігівський жабогадючий лайносуд ім. вірастюка(((
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08.06.2021 18:25 Ответить
Кто то понимает что они там творят?
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08.06.2021 18:59 Ответить
Церковь превратилась в инструмент зарабатывания денег, и похоже что выхлоп у них не хуже чем от продажи оружия или наркоты. Бог там ,походу, давно не живет, Бенджамин Франклин там ведет проповеди.
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08.06.2021 19:03 Ответить
ну допустим Ватикан вообще об этом открыто говорит....там бизнесцентр официально....
А в православии просто отмывают бабки на "благотворительность" ...ну и + всякого рода лавки, гостиницы, трапезные которые не платят налогов...
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08.06.2021 19:35 Ответить
Освящение публичного дома
Верховний Суд відмовив у розгляді позову Філарета про ліквідацію УПЦ КП: Рішення Помісного Собору не можуть бути оскаржені у світському суді - Цензор.НЕТ 6783

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Верховний Суд відмовив у розгляді позову Філарета про ліквідацію УПЦ КП: Рішення Помісного Собору не можуть бути оскаржені у світському суді - Цензор.НЕТ 9415
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08.06.2021 19:41 Ответить
Старість- не радість... Верховний Суд відмовив у розгляді позову Філарета про ліквідацію УПЦ КП: Рішення Помісного Собору не можуть бути оскаржені у світському суді - Цензор.НЕТ 439
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08.06.2021 19:30 Ответить
Т.е. собственный Патриархат Украине не светит? Верховний Суд відмовив у розгляді позову Філарета про ліквідацію УПЦ КП: Рішення Помісного Собору не можуть бути оскаржені у світському суді - Цензор.НЕТ 1588
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09.06.2021 10:58 Ответить
 
 