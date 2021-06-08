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Новости Политика Украины
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МИД (6656) авиасообщение (786)

Украина осуждает выход РФ из соглашения об "открытом небе", хоть это и было ожидаемо, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина осуждает выход РФ из соглашения об

Выход Российской Федерации из Договора по открытому небу (ДОН) не является неожиданным для Украины и остальных государств-участников ДОН.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном комментарии МИД.

"Таким образом РФ завершает курс, сознательно начатый ею еще в середине 2000-х годов. Этот курс направлен на разрушение всех режимов, которые способствовали военной сдержанности в Европе, ограничивали развертывание ударных вооружений и внезапную широкомасштабную военную деятельность на евроатлантическом пространстве. Из-за разрушения режимов контроля над вооружениями Россия создавала условия для скрытой подготовки внезапных вооруженных агрессий против Грузии и Украины. Этот агрессивный экспансионистский курс Россия продолжает и по сей день",  - говорится в сообщении.

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В МИД продолжили: "В частности, Россия прекратила добросовестное выполнение обязательств по ДВН и начала его грубо нарушать еще в 2008-2010 годах, осуществив агрессию против Грузии. Вследствие агрессии часть оккупированных грузинских территорий была de-facto удалена из зоны применения ДОН.

В 2014 году Россия оккупировала Автономную Республику Крым,. Севастополь и отдельные районы в Донецкой и Луганской областях, так же удалив их из-под действия Договора. В целом за захватнические действия РФ из зоны применения ДОН было изъято более 57 000 кв. км, в том числе более 44 000 кв. км ВОТ Украины. Это больше, чем территория Словакии, Дании, Эстонии, Нидерландов или Бельгии".

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"В течение 2010-2020 годов РФ также сознательно прибегала к другим систематическим нарушениям с целью сокрытия своей военной активности, заставив США выйти из ДОН, который к тому времени уже был искажен Россией и не отвечал в полной мере главной цели. Вместо построения и улучшения транспарентности, предсказуемости и доверия между всеми государствами-участниками, ДОН был использован Москвой как средство для легитимации результатов агрессии и оккупации украинского Крыма.

Поэтому именно Россия несет ответственность за продолжающееся разрушение режима "открытого неба" и эрозию международной архитектуры контроля над вооружениями", - подчеркнули в МИД.

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Во внешнеполитическом ведомстве заявили: "Украина четко признает важную роль контроля над обычными вооружениями в поддержании международного мира и безопасности. Наше государство остается добросовестным и активным участником всех режимов контроля над вооружениями, неотъемлемой составляющей которых является Договор по открытому небу. Договор до сих пор оставался единственным многосторонним международным договором в области контроля над вооружениями, который остается в силе и охватывает государства с обеих сторон Евро-Атлантики".

"Украина однозначно осуждает выход России из Договора по открытому небу", - резюмировали в МИД.

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Надо понять этим временщикам у власти что Россия гадить будет и дальше,их девиз-развалить Украину.Только возвращение Ядерного статуса страны сможет поменять ситуацию!!.Иначе так и будут щемить,закрывать ,отнимать и гадить а Европка с "ужасом" осуждать и выражать озабоченность..
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08.06.2021 17:23 Ответить
Украине уже никто не мешает делать ракеты дальностью от 500 км и 1000-1500 км.

Потому что Выход России и США из Договора о РСМД...дает Украине возможность разрабатывать ракеты большой дальности.

Стивен Пайфер заявил, что Украина и другие государства могут не считать себя ограниченными данным соглашением. Ведь наш проблемный "северный сосед" РФ вовсю занимается гонкой вооружений.
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08.06.2021 19:18 Ответить
А этот МИД США не осудили когда те вышли из этого соглашения при Трампе 21 мая 2020г?
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08.06.2021 17:39 Ответить
Надо держать нос по ветру и знать кого можно осуждать , а кого нельзя.
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08.06.2021 18:34 Ответить
Козломордые, вы чего своих власовских тряпок стесняетесь?)
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09.06.2021 00:03 Ответить
 
 