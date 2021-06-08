"Цензор" не стесняется размещать некролог эсэсовцу, - "слуга народа" Бужанский о смерти ветерана дивизии "Галичина"

"Слуга народа" Максим Бужанский прокомментировал смерть ветерана дивизии "Галичина", участника вооруженного подполья ОУН Ореста Васкула.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал нардепа.

"Трогательный некролог очередному умершему эсэсовцу на Цензоре. Ничего не стесняется никто, так и пишут, эсэсовец, всё нормально, мол, помним, скорбим. По моему, прекрасно смотрится в преддверии 80й годовщины Бабьего Яра", - отметил Бужанский.

Как сообщалось ранее, сегодня, 8 июня, умер ветеран дивизии "Галичина", участник вооруженного подполья ОУН Орест Васкул.

Васкул Орест Петрович (род. 28 мая 1928, с. Серафинцы, Городенковский район) - председатель Киевского краевого братства ОУН-УПА, политзаключенный, украинский политический, общественный деятель. Участник национально-освободительного движения, награжден орденом "За заслуги" III степени. В 1943 году добровольно записался в дивизию "Галичина". Воевал в рядах дивизии СС "Галичина", под Бродами был контужен, попал в советский плен, сослан в Башкирскую АССР. Отсюда бежал, в 1947 году арестован снова, приговорен к 25 годам лагерей, 5 годам лишения прав. Большую часть просидел в бараках усиленного режима. Согласно решению Президиума Верховного Совета СССР освобожден 25 июня 1956. С 1968 года проживал в селе Ясногородка Киевской области.

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