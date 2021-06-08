"Цензор" не стесняется размещать некролог эсэсовцу, - "слуга народа" Бужанский о смерти ветерана дивизии "Галичина"

"Цензор" не стесняется размещать некролог эсэсовцу, - "слуга народа" Бужанский о смерти ветерана дивизии "Галичина"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
"Слуга народа" Максим Бужанский прокомментировал смерть ветерана дивизии "Галичина", участника вооруженного подполья ОУН Ореста Васкула.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал нардепа.
"Трогательный некролог очередному умершему эсэсовцу на Цензоре. Ничего не стесняется никто, так и пишут, эсэсовец, всё нормально, мол, помним, скорбим. По моему, прекрасно смотрится в преддверии 80й годовщины Бабьего Яра", - отметил Бужанский.
Как сообщалось ранее, сегодня, 8 июня, умер ветеран дивизии "Галичина", участник вооруженного подполья ОУН Орест Васкул.
Васкул Орест Петрович (род. 28 мая 1928, с. Серафинцы, Городенковский район) - председатель Киевского краевого братства ОУН-УПА, политзаключенный, украинский политический, общественный деятель. Участник национально-освободительного движения, награжден орденом "За заслуги" III степени. В 1943 году добровольно записался в дивизию "Галичина". Воевал в рядах дивизии СС "Галичина", под Бродами был контужен, попал в советский плен, сослан в Башкирскую АССР. Отсюда бежал, в 1947 году арестован снова, приговорен к 25 годам лагерей, 5 годам лишения прав. Большую часть просидел в бараках усиленного режима. Согласно решению Президиума Верховного Совета СССР освобожден 25 июня 1956. С 1968 года проживал в селе Ясногородка Киевской области.
Пожалуйста, подождите...
Неоднократно лично наблюдах, как они к Головатому относятся.
За один стол не садятся.
При Ющенко одновременно проводился слет дивизийников в Киеве и конгрес украинцев, на котором хватало ОУНовцев разных направлений.
Я прекрасно наблюдал их отношения.
А Головатого мне довелось возить по Киеву и на его родину в Коломыю.
Человек с высшим техническим, а абсолютно не образованый и примитивный.
Думаю, ни одной книги за всю жизнь не прочитал. От и вступил по своей сирости куда попало.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
раSSія це ДІАГНОЗ!!
Й ще один історичний факт . Гітлер свої військові злочини ретельно приховував від німецького народу й констабори , де знищували дітей , жінок й професорів універу для німців в 1945-1946 році стало реально шоком . Також Гітлер ретельно підбирав й готував зондер-команди , різних катів й навіть охоронців констаборів . Й тим ні меньш й така система інколи не спрацьовувала .
А ось Сралін майже нічого не приховував , в НКВС брав усяке бидло з вулиці . На партсборах істерічки вимагали рострілювати незнайомих їм людей . Репресувати ціли родини .
В механізмі Голодомору "працювали" не тільки працівники НКВС але й війска , які ловили й рострілювали (в тому числі й дітей) між оточенними війском НКВС селами . Сралін залишав тисячи свідків його злочинів й навіть ніколи не лякався , що його засудить народ ...
Скажу так , а ні граф Шептицький , а ні Йосип Сліпий ніколи не підтримували (але й не засуджували) СС Галичину , а ось з ОУН зв"язки були . Бо після знахідок на Лонського народ стримати було неможливо . До речі , той самий народ , який спочатку софкоїдів зустрічав без будь якої агресії !
В Дніпрі хтось здуру причепив колорадку на сумку. Дніпряни били ногами лежачого навіть у присутності поліції. Сумно. Але весело))
(на згадку продажним тролям)
Бужанский за вою экономическую деятельность в те времена был бы казнен без всяких оговорок.
Это все что надо знать ублюдкам типа Бужанского что их бы ждало в СССР.