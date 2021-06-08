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Новости Политика Украины
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Конгресс местных и региональных властей создан по европейским стандартам для объединения всех уровней власти, - Ермак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Конгресс местных и региональных властей создан по европейским стандартам для объединения всех уровней власти, - Ермак

Конгресс местных и региональных властей Украины является уникальной платформой, которая создана по европейским стандартам.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время выступления на открытии заседания палаты регионов Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Уникальность Конгресса местных и региональных властей Украины заключается в том, что он создан по европейским стандартам", - заявил Ермак.

Как отметил Ермак, "Конгресс не является альтернативой, это уникальный проект, который ставит цель объединить все уровни власти в Украине ради того, чтобы сделать Украину богатой, единой и поднять уровень жизни граждан".

По его словам, Конгресс создан для прямого общения всех ветвей власти, во время которого каждый может поставить любые вопросы президенту, членам правительства и коллегам.

"Сегодня регионам отдано много полномочий. Никогда в истории страны они не имели таких полномочий. Но полномочия – это всегда и ответственность. Прежде всего, перед гражданами и страной", - подчеркнул он.

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Ермак также уточнил, что очень важно, чтобы перед началом работы Конгресса была создана единая и мощная команда.

Как отметил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, Конгресс создан по аналогии с Конгрессами местных и региональных властей Совета Европы, однако не является его украинской "местной калькой".

"Мы также не подменяем какие-либо уже существующие в Украине ассоциации, мы сокращаем путь для того или иного регионального главы по поиску пути решения той или иной проблемы своего региона", - добавил он.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+7
где дЕрмак и европейские ценности? ****, уже прям срет на голову. Зебилам должно быть самое оно
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08.06.2021 17:36
+5
Втирай....втирай.....Своих лояльных смотрящих по регионам расставляют.
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08.06.2021 17:27
+5
Коли син ФСБешника тулить «за європейськими це так переконливо.
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08.06.2021 17:48
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Втирай....втирай.....Своих лояльных смотрящих по регионам расставляют.
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08.06.2021 17:27 Ответить
Конгресс местных и региональных властей создан по европейским стандартам для объединения всех уровней власти, - Ермак - Цензор.НЕТ 6343
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08.06.2021 17:28 Ответить
где дЕрмак и европейские ценности? ****, уже прям срет на голову. Зебилам должно быть самое оно
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08.06.2021 17:36 Ответить
Хто він таке, окрім того, що фсб-ний щуряка?
" Відповідно до Закону України «Про державну службу» керівник Офісу Президента України
НЕ Є державним службовцем".
Ніхто.
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08.06.2021 17:45 Ответить
Коли син ФСБешника тулить «за європейськими це так переконливо.
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08.06.2021 17:48 Ответить
Очередная говорильня.
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08.06.2021 17:51 Ответить
ОП - генератор профанаций и случайных высеров про успехи ЗЕ.
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08.06.2021 18:31 Ответить
Яник,свого часу,намагався зробити те ж саме-не вдалося! Тепер,черговий "кремлівський холуй",повторює спробу "розкришення України"!
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08.06.2021 19:02 Ответить
везде чмошникам хочется покомандовать. шлите их н.х.р, панове меры
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08.06.2021 20:17 Ответить
Для всеукраїнського блага, якщо послухати Єрмака, не хватало лише однієї структури, Конгресу місцевих і регіональних об*єднань за європейським зразком. Створили, ура! Тепер заживемо! Спасибі 95-му кварталу за цінні кадри.
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08.06.2021 21:40 Ответить
 
 