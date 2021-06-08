Столичный стоматолог подозревается еще в одном покушении на убийство: повредил тормозной шланг в автомобиле бывшей тещи

33-летний столичный стоматолог, которого подозревают в покушении на убийство, разбоях, воровстве и мошенничестве, подозревается еще в одном покушении. Он повредил тормозной шланг и систему газобаллонного оборудования в автомобиле бывшей тещи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Как сообщалось ранее, в марте 2021 врачу-стоматологу, который занимался стоматологической практикой в Киеве, было сообщено о подозрении в совершении покушения на убийство 70-летней женщины, которая была его пациенткой, в разбойном нападении на еще одну женщину, краже, мошенничестве на 400 тыс. гривен и угрозе насилием прокурору при избрании ему меры пресечения (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 190, ч . 1 ст. 345 УК Украины).

В ходе досудебного расследования указанных эпизодов правоохранители установили причастность подозреваемого к еще одному особо тяжкому преступлению. Так, в июле 2020 подозреваемый на почве длительных неприязненных отношений совершил покушение на убийство бывшей тещи.

Реализуя преступный замысел, подозреваемый, точно зная, где работает пострадавшая и на каком автомобиле она передвигается, повредил тормозной шланг и систему газобаллонного оборудования, что в дальнейшем могло привести к ДТП и взрыву автомобиля.

"Однако желаемый для подозреваемого результат не наступил, поскольку потерпевшая во время движения на автомобиле поняла, что тормозная система неисправна, в связи с чем осуществила экстренную остановку автомобиля с помощью ручных тормозов", - отметили в прокуратуре.

Сейчас подозреваемому продлен срок содержания под стражей. Досудебное расследование в объединенном уголовном производстве продолжается.

Отмечается, что на рассмотрении судов находятся еще два уголовных производства в отношении этого же лица по фактам совершения других тяжких преступлений. В частности, в Дарницком районном суде столицы по ч. 1 ст. 187, ч. 3 ст. 185 УК Украины и Броварском районном суде Киевской области по ч. 3 ст. 185 УК Украины.

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