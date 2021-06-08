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Столичный стоматолог подозревается еще в одном покушении на убийство: повредил тормозной шланг в автомобиле бывшей тещи

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Столичный стоматолог подозревается еще в одном покушении на убийство: повредил тормозной шланг в автомобиле бывшей тещи

33-летний столичный стоматолог, которого подозревают в покушении на убийство, разбоях, воровстве и мошенничестве, подозревается еще в одном покушении. Он повредил тормозной шланг и систему газобаллонного оборудования в автомобиле бывшей тещи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Как сообщалось ранее, в марте 2021 врачу-стоматологу, который занимался стоматологической практикой в Киеве, было сообщено о подозрении в совершении покушения на убийство 70-летней женщины, которая была его пациенткой, в разбойном нападении на еще одну женщину, краже, мошенничестве на 400 тыс. гривен и угрозе насилием прокурору при избрании ему меры пресечения (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 190, ч . 1 ст. 345 УК Украины).

В ходе досудебного расследования указанных эпизодов правоохранители установили причастность подозреваемого к еще одному особо тяжкому преступлению. Так, в июле 2020 подозреваемый на почве длительных неприязненных отношений совершил покушение на убийство бывшей тещи.

Реализуя преступный замысел, подозреваемый, точно зная, где работает пострадавшая и на каком автомобиле она передвигается, повредил тормозной шланг и систему газобаллонного оборудования, что в дальнейшем могло привести к ДТП и взрыву автомобиля.

"Однако желаемый для подозреваемого результат не наступил, поскольку потерпевшая во время движения на автомобиле поняла, что тормозная система неисправна, в связи с чем осуществила экстренную остановку автомобиля с помощью ручных тормозов", - отметили в прокуратуре.

Сейчас подозреваемому продлен срок содержания под стражей. Досудебное расследование в объединенном уголовном производстве продолжается.

Отмечается, что на рассмотрении судов находятся еще два уголовных производства в отношении этого же лица по фактам совершения других тяжких преступлений. В частности, в Дарницком районном суде столицы по ч. 1 ст. 187, ч. 3 ст. 185 УК Украины и Броварском районном суде Киевской области по ч. 3 ст. 185 УК Украины.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+19
какой энергичный стоматолог, кругом успевает
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08.06.2021 17:40
+10
"Стоматолог", это кличка? Столичный стоматолог подозревается еще в одном покушении на убийство: повредил тормозной шланг в автомобиле бывшей тещи - Цензор.НЕТ 86
Столичный стоматолог подозревается еще в одном покушении на убийство: повредил тормозной шланг в автомобиле бывшей тещи - Цензор.НЕТ 4445
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08.06.2021 17:52
+9
Столичный стоматолог подозревается еще в одном покушении на убийство: повредил тормозной шланг в автомобиле бывшей тещи - Цензор.НЕТ 9399
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08.06.2021 17:47
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Правила форума Совет форумчан
какой энергичный стоматолог, кругом успевает
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08.06.2021 17:40 Ответить
Це просто прокуратура вигадує кримінальні справи і намагається відібрати у стоматолога всі гроші. В цьому випадку краще відмовитись платити ментам та прокурорам і знайти адвоката який не продасть тебе ментам та прокурорам, а це важко.
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08.06.2021 18:49 Ответить
Ручные тормоза)))))
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08.06.2021 18:51 Ответить
Страна превратилась в "Готэм" Столичный стоматолог подозревается в еще одном покушении на убийство: повредил тормозной шланг в автомобиле бывшей тещи - Цензор.НЕТ 5369
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08.06.2021 17:41 Ответить
Стахановец, пля! Столичный стоматолог подозревается в еще одном покушении на убийство: повредил тормозной шланг в автомобиле бывшей тещи - Цензор.НЕТ 8118
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08.06.2021 17:42 Ответить
Навесят даже убийство Кеннеди .....
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08.06.2021 17:42 Ответить
Столичный стоматолог подозревается еще в одном покушении на убийство: повредил тормозной шланг в автомобиле бывшей тещи - Цензор.НЕТ 9399
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08.06.2021 17:47 Ответить
Хмммм...СТОМАТОЛОГ!!!, которому 33 года, из них практики у него аж лет пять не более!! И уже успел ....дословно.....подозревают в покушении на убийство, разбоях, воровстве и мошенничестве, подозревается еще в одном покушении???? И тут выплывает фсья череда.....коров!!!!!....обиженных...разбоями, покушениями, кражами и...добавьте сами.....
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08.06.2021 17:47 Ответить
НиХРЕНА себе стоматолог ,ему бы до Квентина Торонтино ... Столичный стоматолог подозревается еще в одном покушении на убийство: повредил тормозной шланг в автомобиле бывшей тещи - Цензор.НЕТ 3609
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08.06.2021 17:51 Ответить
"Стоматолог", это кличка? Столичный стоматолог подозревается еще в одном покушении на убийство: повредил тормозной шланг в автомобиле бывшей тещи - Цензор.НЕТ 86
Столичный стоматолог подозревается еще в одном покушении на убийство: повредил тормозной шланг в автомобиле бывшей тещи - Цензор.НЕТ 4445
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08.06.2021 17:52 Ответить
Столичный стоматолог подозревается еще в одном покушении на убийство: повредил тормозной шланг в автомобиле бывшей тещи - Цензор.НЕТ 554
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08.06.2021 18:37 Ответить
Моя теща просто ненавидит мой
мобильник с функцией голосового набора номера - всякий раз, когда меня грубо
подрезают на дороге, телефон послушно набирает тещин номер.
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08.06.2021 18:00 Ответить
Перерізати тормозний шланг тещі, це свята справа! Столичный стоматолог подозревается еще в одном покушении на убийство: повредил тормозной шланг в автомобиле бывшей тещи - Цензор.НЕТ 2143
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08.06.2021 18:04 Ответить
Як казав наш університетський викладач з ОБЖД - "от это если молодой человек с тёщей не ладит, то должен знать, что для взрыва концентрация газа на кухне должна быть от 4 до 17 процентов"
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08.06.2021 18:35 Ответить
Кина насмотрелся
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08.06.2021 18:18 Ответить
9 ярдов
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09.06.2021 09:49 Ответить
Якийсь сюжет для трилера з ухилом у вужаси.
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08.06.2021 18:30 Ответить
Стоматолог ну прям как Фигаро, - Фигаро здесь, - Фигаро там...
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08.06.2021 18:35 Ответить
Так он же на велосипеде
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08.06.2021 19:43 Ответить
Ручные тормоза)))) Это походу наборщики текста на Цензоре.
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08.06.2021 18:50 Ответить
Ну все, теперь на него и убийство Кенеди повесят.
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08.06.2021 19:01 Ответить
Не стоматолог, а Доктор Зло какой-то... На все руки! Украинская земля богата талантами! 👍😁
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08.06.2021 19:06 Ответить
Доктор Зло и большой, и маленький...типа членс)
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08.06.2021 19:42 Ответить
Столичный стоматолог подозревается еще в одном покушении на убийство: повредил тормозной шланг в автомобиле бывшей тещи - Цензор.НЕТ 1161
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08.06.2021 19:25 Ответить
Сюжет для триллера. Стоматолог-изувер пытает бормашиной старушек-клиенток и отбирает драгоценности. Где сценаристы отечественного кинематографа? Хотя отечественные с темой не справятся.
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08.06.2021 21:02 Ответить
 
 