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Среди стран НАТО нет консенсуса по поводу вступления Украины, - замглавы Альяса Джоанэ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Среди стран НАТО нет консенсуса по поводу вступления Украины, - замглавы Альяса Джоанэ

Среди стран - членов Североатлантического альянса нет консенсуса относительно предоставления Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

Об этом во время конференции Democracy in Action 7 июня сообщил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон.

"НАТО - организация из 30 стран, которые принимают решения благодаря консенсусу. Чтобы принять решение, (о предоставлении Украине ПДЧ) мы должны прийти к консенсусу. По этому вопросу консенсуса пока нет", - отметил Джоанэ.

Он добавил, что НАТО во время саммита 14 июня выпустит специальное заявление, в котором подтвердит приверженность политике "открытых дверей" и стремлению Украины и Грузии стать членами Альянса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вице-премьер Стефанишина о промедлении с ПДЧ для Украины: "Никто не хочет раздражать Россию"
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Топ комментарии
+28
Нужен статус союзника США вне блока НАТО и пусть потом жабоеды с немчурой и мадьярами грызут друг другу и ***** зады.
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08.06.2021 18:05
+20
шо ты мелешь, дурачок? Молдова никаким боком не решает по поводу ПДЧ для Украины, Румуния вчера выступала с объяснением как у них все туго было с вступом в НАТО и желала успехов Украине.
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08.06.2021 18:03
+19
Еще сильнее нужно поругаться с Румынами и Молдовой. Украсть еще кого нибудь. Потом еще дольше не назначать нашего представителя в НАТО. И на последок снова отложить принятие необходимых законов.
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08.06.2021 17:56
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Фуфелы. Они хоть сами себя способны защитить без США? Что-то сомневаюсь.
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08.06.2021 18:19 Ответить
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https://www.youtube.com/watch?v=TFtLEaHndto
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08.06.2021 18:19 Ответить
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08.06.2021 18:21 Ответить
Среди стран НАТО нет консенсуса по поводу вступления Украины, - замглавы Альяса Джоанэ - Цензор.НЕТ 4722
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08.06.2021 18:21 Ответить
Дурні... Вони просто не розуміють, що такий стратєг гівнокомандувач, що є все_нарідно обраним лідером такої високосвідомої і відповідальної нації, а заодно і гарантом законності для тієї самої нації - не абияк зміцнив би НАТО. А при нагоді і вніс би ноту тупого гумору і не стандартного виконання музики.
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08.06.2021 18:22 Ответить
Підгузники міняй а то зелене суміш завоняє
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08.06.2021 18:24 Ответить
Зав'язуй з хімією, а то вже наборами непов'язаних між собою слів пишеш
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08.06.2021 18:28 Ответить
трам там там - це такий музичний супровід заповнювання ваших підгузків ?
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08.06.2021 18:28 Ответить
ну нету и нету...шо ж теперь,с ****** не бороться шоле?
нам по любому надо укреплять свою армию,хоть в нато,хоть вне нато.а вот с этим как раз у членотряса не складывается.так что нам надо эту проблему решать,остальное потом приложится
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08.06.2021 18:25 Ответить
все та всі розуміють , страшенну помилку .шо Бубочка президент ,але нех . скиглити, тре закручувати народні гайки , для таких як Єрмак та Аваков, бо вони рукою ))) зеленого піаніста на тому піаніно ,зіграють нам всім... не ту музику яка нам подобається ,хочте чи ні, а до Петра тре гуртуватися
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08.06.2021 18:29 Ответить
Так вы тут уже згуртувалился, правда вас с гулькин нос, но все очччень грозные!
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08.06.2021 18:46 Ответить
И кто против???
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08.06.2021 18:35 Ответить
Или берут в НАТО или Украина возвращает для своей защиты ядерное оружие!!!
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08.06.2021 18:36 Ответить
Зеленский тормозит борьбу с коррупцией. Результат на лицо.
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08.06.2021 18:54 Ответить
он не тормозит , он ее очолыв
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08.06.2021 20:22 Ответить
и кто же против? Среди стран НАТО нет консенсуса по поводу вступления Украины, - замглавы Альяса Джоанэ - Цензор.НЕТ 2686
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08.06.2021 19:13 Ответить
О каком консенсусе можно говорить, если сам Зе непонятная, скользская устрица, плюс все его ОП набито фээсбэшниками, Украину не допустят на пушечный выстрел.
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08.06.2021 19:22 Ответить
значит надо свой альянс создавать, совместно с Польшей, странами Прибалтики и Грузией. на Эвропейских проституток надежды нет....
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08.06.2021 19:32 Ответить
....Грузией и Молдовой Среди стран НАТО нет консенсуса по поводу вступления Украины, - замглавы Альяса Джоанэ - Цензор.НЕТ 4062
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08.06.2021 19:40 Ответить
Среди стран НАТО нет консенсуса по поводу вступления Украины, - замглавы Альяса Джоанэ - Цензор.НЕТ 1408
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08.06.2021 19:47 Ответить
Среди стран НАТО нет консенсуса по поводу вступления Украины, - замглавы Альяса Джоанэ - Цензор.НЕТ 3593
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08.06.2021 19:49 Ответить
Мавзолейная газетенка "Правда" все помнит о пакте Молотов-Риббентьроп Среди стран НАТО нет консенсуса по поводу вступления Украины, - замглавы Альяса Джоанэ - Цензор.НЕТ 9346 Среди стран НАТО нет консенсуса по поводу вступления Украины, - замглавы Альяса Джоанэ - Цензор.НЕТ 7298с 11 ноября 1938 года
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08.06.2021 19:51 Ответить
Среди стран НАТО нет консенсуса по поводу вступления Украины, - замглавы Альяса Джоанэ - Цензор.НЕТ 9298
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08.06.2021 19:55 Ответить
Среди стран НАТО нет консенсуса по поводу вступления Украины, - замглавы Альяса Джоанэ - Цензор.НЕТ 8399
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08.06.2021 19:56 Ответить
"Среди стран НАТО нет консенсуса по поводу вступления Украины, - замглавы Альяса Джоанэ"
Перевод с дипломатического языка на общечеловеческий:
"Господа украинцы, вместо НАТО идите в жопу".
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08.06.2021 20:04 Ответить
Украине НАТО не нужно,главное что войска Украины времен Порошенко дали по морде Мавзолейному Быдлу похлеще Чечни 2 раза при Эльцыне и при плешивом КГБшном баране...,кто еще это сделал до Украины? Среди стран НАТО нет консенсуса по поводу вступления Украины, - замглавы Альяса Джоанэ - Цензор.НЕТ 5483США,Британия,Германия?или Финляндия времен маршала Маннергейма в 1939? Среди стран НАТО нет консенсуса по поводу вступления Украины, - замглавы Альяса Джоанэ - Цензор.НЕТ 1747
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08.06.2021 20:14 Ответить
раздайте людям оружие, хоть в оккупации будет чем воювать з москалями
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08.06.2021 20:35 Ответить
старая песня - ублажить фюрера РФ террориста путина... пластмассовые озабоченные позорные сыкуны ЕС. Продажные коррумпированые чинуши Германии, Франции, венгры и т.д,
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08.06.2021 21:56 Ответить
Только Тактическое Ядерное Оружие как у Израиля спасет Народ Украины от нового Геноцида.
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08.06.2021 22:09 Ответить
Вот сколько же вас всех учить азам надо.
Вы ядерную боеголовку желаете отправить всего на 100 км? А облачком обратно накроет минимум половину Украины!

Уж если говорить о ядерном вооружении для Украины, то нам нужны ракеты СРЕДНЕЙ дальности и малой дальности. Малой, чтобы с Карпат или Подолья легко добивать до Ростова-на-Дону, ну а средней, чтобы добивать не только до Москвы и Питера, но и за Уралом. Иначе это пугать ежа голой задницей.

А вообще, надо тратить деньги на развитие науки и изобретать что-то принципиально новое. Например, не термоядерную боеголовку, которая попадает под договор о нераспространении ядерного оружия, а чисто водородную бомбу с нейтронным инициатором вместо заряда урана. Чисто водородная бомба, как я термоядерный взрыв, может разрушить всю Москву, но вот радиоактивного заражения местности не будет, а значит такая бомба не попадает под ограничения, а договор о ракетах Средней дальности сейчас отменили и США и РФ.

Украине нужны не простые решения заробитчанина Саакашвили, а нестандартные!!!
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09.06.2021 14:39 Ответить
Да, да, если мы научимся нырять без воды, то нам ее нальют по щиколотку...
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08.06.2021 22:42 Ответить
Скоро всплывет список несогласных питарасов.Это скорее всего будут немцы,итальянцы и страны Бенилюкса. Среди стран НАТО нет консенсуса по поводу вступления Украины, - замглавы Альяса Джоанэ - Цензор.НЕТ 774
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09.06.2021 00:05 Ответить
Пока у власти агент ФСБ ермак и его зеленый беспринципный начальник брехливый клоун, никто нас на пушечный выстрел ни к НАТО , ни к "союзник США вне НАТО" не подпустит.
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09.06.2021 00:34 Ответить
Я не очень понимаю многих комментаторов выше, которые ссылаются на примеры Турции и Греции, которые состоят в НАТО, но имеют территориальный спор.
Надо лучше знать историю.
1. Грецию и Турцию приняли в НАТО в один день. СПЕЦИАЛЬНО чтобы избежать ВЕТО и прочего геморроя если принимали бы по раздельности.
2. Когда принимали Грецию и Турцию, у НАТО не было никакого регламента относительно того, что у стран не должно быть территориальных споров. Это правило появилось в 1999 году!
3. НИГДЕ в уставе нато не написано, что запрещено принимать страны с тер.спорами. Написано следующее: "to settle ethnic disputes or external territorial disputes including irredentist claims or internal jurisdictional disputes by peaceful means in accordance with OSCE principles"
Если кто не понимает, то краткий перевод - решать этнические и территориальные споры надо мирно, по типу ОБСЕ.
4. Более того в Уставе НАТО написано, что страна может выполнить все требования, но всё равно её не примут. И наоборот - она может чего-то НЕ выполнить, но её примут.

Читайте, пожалуйста, первоисточники.

Ну и очень простой вывод для Украины: её не принимают в НАТО не потому что не могут, мол, мешает устав или ещё какой-то закон. А потому что НЕ ХОТЯТ. Если бы хотели, то приняли бы даже в ходе войны с РФ, так как НИГДЕ не написано, что это запрещено.
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09.06.2021 16:39 Ответить
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