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Новости Политика Украины
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Офис Зеленского срывает конкурс на главу САП из-за провала своего кандидата Костина, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Офис Зеленского срывает конкурс на главу САП из-за провала своего кандидата Костина, - Шабунин

Международные эксперты не дали пройти на следующий этап конкурса на руководителя САП фавориту Банковой Андрею Костину, теперь управляемая из ОП часть комиссии срывает продолжение отбора.

Об этом пишет в Facebook глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Семерка Татарова срывает конкурс, потому что кандидаты ОП не прошли этап добродетели и вылетели из соревнования. Контролируемые Банковой члены комиссии срывают кворум: сорвали вчера, сорвут сегодня и готовятся сорвать завтра, и послезавтра тоже", - отмечает активист.

По его словам, один из семи делегированных Радой членов не ходит, а чтобы не было кворума - достаточно, чтобы не пришли еще двое.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОП есть куча людей, которые хотят иметь "ручного прокурора" во главе САП, - Жернаков

"План Офиса Зеленского таков: подвесить избрание отсутствием кворума, чтобы выиграть время, за которое сорвать весь конкурс через суд. С соответствующими исками туда побегут кандидаты Банковой. Сейчас этап добродетели прошел только один кандидат - детектив НАБУ (Александр Клименко). Если других кандидатов не пропустят, Клименко выигрывает конкурс на руководителя САП автоматически. После этапа добродетели, голосований комиссии не предусмотрено - только выставление баллов. По сумме этих баллов победитель определяется автоматически. Поэтому Банковая взялась любой ценой сорвать конкурс, который ее ставленники (Костин и Войтенко) пролетели и который, похоже, выигрывает независимый детектив НАБУ. Еще и тот, который Татарова догоняет", - отмечает Шабунин.

Он уверен, что эта "гадость" может повлиять на переговоры Зеленского с президентом США Джо Байденом.

"Для посольства США (и других стран G7) - честный конкурс на руководителя САП является одним из ключевых маркеров адекватности Зеленского, его способности держать собственное слово. В который раз Банковая ставит под удар партнерство с западными союзниками ради желания контролировать антикоррупционную инфраструктуру", - констатирует Шабунин.

Также читайте: Выборы главы САП: члены комиссии от ВР пытались протащить кандидатуру "слуги народа" Костина, - Шабунин

Офис Зеленского срывает конкурс на главу САП из-за провала своего кандидата Костина, - Шабунин 01

Напомним, должность руководителя САП вакантна с августа 2020 года, когда уволился прокурор Назар Холодницкий. Сейчас обязанности антикоррупционного прокурора исполняет Максим Грищук.

20 января 2021 года в САП был объявлен конкурс на занятие вакантных должностей заместителя Генерального прокурора - руководителя САП; заместителя руководителя САП и начальника одного из отделов. Его планируют завершить до конца лета.

Читайте также: Бутусов: Прокурора Божко, которому угрожал Портнов, сняли с конкурса на должность главы САП

Конкурсная комиссия во время заседания 11 марта утвердила окончательный список 133 претендентов на руководящие должности в специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Первые два этапа конкурса на должность руководителя САП прошли 37 кандидатов.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+21
Ермак, ты пока шефу билет в США на июнь не бронируй...
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08.06.2021 18:43
+21
Ну с другой стороны яныковский ворюга Татаров и Зеленский, так что лично я за Шабунина
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08.06.2021 18:51
+18
Офис Зеленского срывает конкурс на главу САП из-за провала своего кандидата Костина, - Шабунин - Цензор.НЕТ 5212
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08.06.2021 18:51
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Шабунин это известный борец с коррупцией ... Офис Зеленского срывает конкурс на главу САП из-за провала своего кандидата Костина, - Шабунин - Цензор.НЕТ 5850
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08.06.2021 18:42 Ответить
Да уж известнее, чем головка Коломойского ЗЕ.
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08.06.2021 18:50 Ответить
в перший рік зашквари були щодня, в другий рік - 2-3 В ДЕНЬ
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08.06.2021 20:20 Ответить
Ну с другой стороны яныковский ворюга Татаров и Зеленский, так что лично я за Шабунина
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08.06.2021 18:51 Ответить
Ермак, ты пока шефу билет в США на июнь не бронируй...
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08.06.2021 18:43 Ответить
А на Ростов самолёты не летают.
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08.06.2021 19:44 Ответить
А до Ростова на своїх двох. Ну, або на чотирьох...
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08.06.2021 20:25 Ответить
Еврокомиссия об условиях получения Украиной 600 млн евро второго транша от ЕС: Реформа ВККС, ВСП и сохранение независимости НАБУ https://censor.net/ru/n3270174

Офіс Зеленського зриває конкурс на очільника САП через провал свого кандидата Костіна, - Шабунін - Цензор.НЕТ 6842
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08.06.2021 20:32 Ответить
Бахматюк уже зеленому пообещал 150 ярдов без всяких МВФ. дураком управлять, - легче не куда=)
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08.06.2021 20:36 Ответить
Віталя, ти як ніхто зробив це разом!
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08.06.2021 18:43 Ответить
А причем тут Виталя к ворюге татарову и зеленскому?
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08.06.2021 18:52 Ответить
Виталий Шабунин Офис Зеленского срывает конкурс на главу САП из-за провала своего кандидата Костина, - Шабунин - Цензор.НЕТ 7039

Кличко пока что не последний Виталий в Мире.
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08.06.2021 18:54 Ответить
План перевиконав, ЗЕлена шмаркля?
Цікаво, а скільки сотень тисяч дерев посадила ЗЕко-***** сьогодні?
Вовочка ж пообіцяв 1 мільярд штук посадити за три роки - це 1 мільйон штук щодня.
І вже один день пройшов.
То скільки посаджено?)😀
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08.06.2021 18:44 Ответить
А що Шабунину не нравицца? Вон как колбасило за "молодого, незаангажированного"! Теперь желание Шабунина сбылось, "незаангажированный" в искомом кресле. Какие могут быть вопросы?
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08.06.2021 18:46 Ответить
Ну шо зебилы, вам еще мало новостей из цикла "почему мы не в нато"?
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08.06.2021 18:46 Ответить
Если Вова и это сорвет, ставим на нем окончательный крест
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08.06.2021 18:49 Ответить
Если тебе уже сделанньіх вовой косяков недостаточно, чтобьі поставить на нем крест, то и после єтого не поставишь
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08.06.2021 19:37 Ответить
последнее китайское предупреждение?
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08.06.2021 23:36 Ответить
Ставте. Він і вибори зірве, як Лука, якщо програватиме.
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09.06.2021 08:02 Ответить
Офис Зеленского срывает конкурс на главу САП из-за провала своего кандидата Костина, - Шабунин - Цензор.НЕТ 5212
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08.06.2021 18:51 Ответить
Клован не при делах. Д'ерьмак решает.
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08.06.2021 18:52 Ответить
Офіс Зеленського та всі негаразди , що з ним пов'язані,стали можливі "завдяки" мерзотним істотам на кшталт Шабуніна-безпринципним "заробітчанам" ,паразитам у повному сенсі! Це глисти й гниди нашого суспільства-Найєм,Лещ,Шабуня,Вомбат Арестович та інші "нетонучі" шматки! Тому відповідальність за всі пакості "офіса" так само мають нести й ці "персонажі"!
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08.06.2021 18:53 Ответить
НІТ, Ігорьйок, не канає-дуже товсто.
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08.06.2021 19:09 Ответить
И шо там Зеля с этим соросенком Шабуней не поделил? Офіс Зеленського зриває конкурс на очільника САП через провал свого кандидата Костіна, - Шабунін - Цензор.НЕТ 8134
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08.06.2021 18:59 Ответить
а шо,соросенок-это плохо?
по моему плохо,когда осваивают деньги сороса,а сами ватные с головы до ног
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08.06.2021 19:04 Ответить
И потом они ещё ноют , что их не берут в НАТО
Пы сы я уже давно говорю , что это хитрый план олигархата Украины , через приЗЕдента, показать , что мы не нужны западу и нам придётся договариваться с парашей
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08.06.2021 19:10 Ответить
ти зробив це разом, к чему теперь эти взвизги
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08.06.2021 19:17 Ответить
Пора уже Зеленскому собирать чемоданы в Ростов.Неужели он думает ,что терпение украинского народа беспредельно?
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08.06.2021 19:23 Ответить
Голова НБУ Кирило Шевченко і "Терра Банк": звідки взялися 40 мільйонів уо?https://www.youtube.com/watch?v=W-nnJ8Ecpx4
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08.06.2021 19:27 Ответить
твоя мушка нравится зелоху, в собачий рот
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08.06.2021 20:15 Ответить
"Мушка! ******-мушка! Я должен делать вид, что в упор не вижу эту ******-мушку! Но эта ******-мушка колит мне глаза! Я отрежу её! Я раздавлю её как навозную муху! Раз-дав-лю!!!"© (Остин Пауэрс, к/ф "Остин Пауэрс: Голдмембер", 2002)
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08.06.2021 20:20 Ответить
Вова такой, все развалит, так что утикайте, делать вам после Вовы нечего.Плохо это или нет, не знаю. Но ваша программа не проходная.
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08.06.2021 20:33 Ответить
Шабунін такий же самий імітатор як й уся інша зелена зграя ...

В того ж Кондитера з 245 анансованних РИГхформ можливо було знайти ще трійку-п"ятірку того , що хоча б умовно було назвати реформами ...

Ці ж нові обличча , яких не складно переплутати з "новими дупами" бо звилин в обох нема ...
Так ось вони апріорі не здібні а нічого герерувати ніж симуляцію процеса замість самого процеса .
Останній приклад - він же й типовий . "Закон про олігафренів" вигляда нібито його готували по завданню виховательки середньої групи дитячого садочку карапузи дошкільного віку .
На перший клас він вже не дотягує !

Ось перевітре ... просто требо додати слово "неможливість" до кожного їх закону й вийде сутність :
"Закон про неможливість інпічменту" - хіба це не на 100% правда .
"Закон про неможливість скасування недоторканості" - 100% правда .
"Закон про неможливість ринку землі" -- 1000% правда .

Абсолютно усе , що вони роблять - це профанація процессу й тому вони и перегортають золото в лайно , бо золота там ніколи не було - заздалагідь лайно було лайном !

Люди , продайте замість собачок увесь СН разом з Шабуніним Томашу Піалу й заплатіть за комуналку ...
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08.06.2021 20:41 Ответить
Конкурс на главу специализированной антикоррупционной прокуратуры (CАП).
Группа международных экспертов отклонила кандидатуру Андрея Костина (которую поддерживает Зеленский).
После этого президентская часть комиссии (7 человек, куратор - Татаров) срывают проведение заседаний комиссии.
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08.06.2021 22:37 Ответить
Конкурс на главу специализированной антикоррупционной прокуратуры (CАП). Группа международных экспертов отклонила кандидатуру Андрея Костина (которую поддерживает Зеленский). После этого президентская часть комиссии (7 человек, куратор - Татаров) срывают проведение заседаний комиссии.
Глава Агентства США с международного развития (USAID) Samantha Power (утверждена Сенатом США 28.04.21,) "В течение ближайших недель USAID создаст антикоррупционную оперативную группу, которая активизировать, усиливать и интегрировать и координировать работу всего Агентства по борьбе с коррупцией в Украине , основываясь на опыте ведущих внутренних и иностранных экспертов" выступление на международной конференции Democracy in Action: Zero Corruption Conference.
За этой в общем то невинной фразой скрыт глубокий смысл всей политики Байдена по отношению к Зеленскому. Байдену, судя по всему, надоели разговоры украинской стороны о борьбе с коррупцией и он решил использовать сторонний механизм для точного определения ситуации с коррупцией режима Зеленского. Первый объект - ковидный фонд. Исходные материалы - доклад главы Счетной палаты Украины Пацкана и закрытый доклад МВФ по результатам мониторинга выполнения Меморандума с МВФ подписанного Украиной.
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08.06.2021 23:20 Ответить
Зек - гнида. такая же как и Парашенко. Строит вертикаль. Ссаными тряпками гнать из президентов. Он мешает Украине
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09.06.2021 04:03 Ответить
Порошенко будував Україну, дбав про економіку і інституції держави. Тільки гнида може називати його так. А ось Зеленський руйнує Україну, демократію і економіку, і він створює диктаторський РЕЖИМ.
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09.06.2021 06:24 Ответить
Дякую.. Посміявся.. Пишіть анекдоти ще Офіс Зеленського зриває конкурс на очільника САП через провал свого кандидата Костіна, - Шабунін - Цензор.НЕТ 7185
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09.06.2021 06:47 Ответить
Такие же гниди, як ти, хотіли Зе, тіштеся тепер своїм фаворитом, тільки російської України вам не бачити, зате дефолт вже недалеко.
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09.06.2021 06:37 Ответить
 
 