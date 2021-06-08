Офис Зеленского срывает конкурс на главу САП из-за провала своего кандидата Костина, - Шабунин
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Международные эксперты не дали пройти на следующий этап конкурса на руководителя САП фавориту Банковой Андрею Костину, теперь управляемая из ОП часть комиссии срывает продолжение отбора.
Об этом пишет в Facebook глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
"Семерка Татарова срывает конкурс, потому что кандидаты ОП не прошли этап добродетели и вылетели из соревнования. Контролируемые Банковой члены комиссии срывают кворум: сорвали вчера, сорвут сегодня и готовятся сорвать завтра, и послезавтра тоже", - отмечает активист.
По его словам, один из семи делегированных Радой членов не ходит, а чтобы не было кворума - достаточно, чтобы не пришли еще двое.
"План Офиса Зеленского таков: подвесить избрание отсутствием кворума, чтобы выиграть время, за которое сорвать весь конкурс через суд. С соответствующими исками туда побегут кандидаты Банковой. Сейчас этап добродетели прошел только один кандидат - детектив НАБУ (Александр Клименко). Если других кандидатов не пропустят, Клименко выигрывает конкурс на руководителя САП автоматически. После этапа добродетели, голосований комиссии не предусмотрено - только выставление баллов. По сумме этих баллов победитель определяется автоматически. Поэтому Банковая взялась любой ценой сорвать конкурс, который ее ставленники (Костин и Войтенко) пролетели и который, похоже, выигрывает независимый детектив НАБУ. Еще и тот, который Татарова догоняет", - отмечает Шабунин.
Он уверен, что эта "гадость" может повлиять на переговоры Зеленского с президентом США Джо Байденом.
"Для посольства США (и других стран G7) - честный конкурс на руководителя САП является одним из ключевых маркеров адекватности Зеленского, его способности держать собственное слово. В который раз Банковая ставит под удар партнерство с западными союзниками ради желания контролировать антикоррупционную инфраструктуру", - констатирует Шабунин.
Напомним, должность руководителя САП вакантна с августа 2020 года, когда уволился прокурор Назар Холодницкий. Сейчас обязанности антикоррупционного прокурора исполняет Максим Грищук.
20 января 2021 года в САП был объявлен конкурс на занятие вакантных должностей заместителя Генерального прокурора - руководителя САП; заместителя руководителя САП и начальника одного из отделов. Его планируют завершить до конца лета.
Конкурсная комиссия во время заседания 11 марта утвердила окончательный список 133 претендентов на руководящие должности в специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Первые два этапа конкурса на должность руководителя САП прошли 37 кандидатов.
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Кличко пока что не последний Виталий в Мире.
Цікаво, а скільки сотень тисяч дерев посадила ЗЕко-***** сьогодні?
Вовочка ж пообіцяв 1 мільярд штук посадити за три роки - це 1 мільйон штук щодня.
І вже один день пройшов.
То скільки посаджено?)😀
по моему плохо,когда осваивают деньги сороса,а сами ватные с головы до ног
Пы сы я уже давно говорю , что это хитрый план олигархата Украины , через приЗЕдента, показать , что мы не нужны западу и нам придётся договариваться с парашей
В того ж Кондитера з 245 анансованних РИГхформ можливо було знайти ще трійку-п"ятірку того , що хоча б умовно було назвати реформами ...
Ці ж нові обличча , яких не складно переплутати з "новими дупами" бо звилин в обох нема ...
Так ось вони апріорі не здібні а нічого герерувати ніж симуляцію процеса замість самого процеса .
Останній приклад - він же й типовий . "Закон про олігафренів" вигляда нібито його готували по завданню виховательки середньої групи дитячого садочку карапузи дошкільного віку .
На перший клас він вже не дотягує !
Ось перевітре ... просто требо додати слово "неможливість" до кожного їх закону й вийде сутність :
"Закон про неможливість інпічменту" - хіба це не на 100% правда .
"Закон про неможливість скасування недоторканості" - 100% правда .
"Закон про неможливість ринку землі" -- 1000% правда .
Абсолютно усе , що вони роблять - це профанація процессу й тому вони и перегортають золото в лайно , бо золота там ніколи не було - заздалагідь лайно було лайном !
Люди , продайте замість собачок увесь СН разом з Шабуніним Томашу Піалу й заплатіть за комуналку ...
Группа международных экспертов отклонила кандидатуру Андрея Костина (которую поддерживает Зеленский).
После этого президентская часть комиссии (7 человек, куратор - Татаров) срывают проведение заседаний комиссии.
Глава Агентства США с международного развития (USAID) Samantha Power (утверждена Сенатом США 28.04.21,) "В течение ближайших недель USAID создаст антикоррупционную оперативную группу, которая активизировать, усиливать и интегрировать и координировать работу всего Агентства по борьбе с коррупцией в Украине , основываясь на опыте ведущих внутренних и иностранных экспертов" выступление на международной конференции Democracy in Action: Zero Corruption Conference.
За этой в общем то невинной фразой скрыт глубокий смысл всей политики Байдена по отношению к Зеленскому. Байдену, судя по всему, надоели разговоры украинской стороны о борьбе с коррупцией и он решил использовать сторонний механизм для точного определения ситуации с коррупцией режима Зеленского. Первый объект - ковидный фонд. Исходные материалы - доклад главы Счетной палаты Украины Пацкана и закрытый доклад МВФ по результатам мониторинга выполнения Меморандума с МВФ подписанного Украиной.