РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12559 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗдоровье Коронавирус и карантин
1 657 24
вакцина (3815) карантин (16730) ОГА (2376) Херсонщина (3530) COVID-19 (18600) коронавирус (17042)

Жители оккупированного Крыма могут вакцинировать от COVID-19 в шести пунктах на Херсонщине, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Жители оккупированного Крыма могут вакцинировать от COVID-19 в шести пунктах на Херсонщине, - ОГА

В Херсонской области определены шесть пунктов вакцинации от коронавируса для жителей оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Херсонской ОГА.

"Уже 2 человека с временно оккупированного Крыма получили первую дозу вакцины от COVID-19 в амбулатории Геническа. Сейчас Министерством здравоохранения Украины для граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях, открыта запись на прививку против COVID-19 через портал "Дія". В области для этой цели определены 6 пунктов, где планируется делать прививки вакциной CoronaVac", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сертификат вакцинации от COVID-19 можно получить у семейного врача, - Ляшко. ВИДЕО

Согласно информации, крымчане могут вакцинироваться:

- КНП "Херсонская городская клиническая больница им. О.С. Лучанского";

- КНП "Херсонская городская клиническая больница им. А. и О. Тропиных", поликлиника № 1;

- КНП "Херсонская городская клиническая больница им. Е. Е. Карабелеша", поликлиника № 1;

- Амбулатория общей практики семейной медицины в Геническе, проспект Мира, 130;

- Амбулатория общей практики семейной медицины, Чонгар, ул, Шевченко, 68 А;

- Амбулатория общей практики семейной медицины, Каланчак, переулок Заречный, 14.

Также читайте: Центры массовой вакцинации заработали уже в 10 городах Украины, - Шмыгаль

В сообщении указано, что прививки бесплатные, с собой необходимо иметь паспорт, а также индивидуальный идентификационный код.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+16
а жители херсонской обл.... где могут свободно вакцинироваться?
показать весь комментарий
08.06.2021 19:01
+6
А може нехай ці житєлі йдуть на йух? Жители оккупированного Крыма могут вакцинировать от COVID-19 в шести пунктах на Херсонщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 3497
показать весь комментарий
08.06.2021 19:22
+6
и конечно даже без очереди? а своих жителей области вы уже провакцинировали??? шо за фигня ляшко? может нам всем в крым переехать к путлеру, чтобы потом на всякую халяву в Украину подъезжать? учиться в вузах пожалуйста, медицина - будь ласка?, закордонные паспорта и безвиз - без проблем, пенсии, соцвыплаты, документы справки и т.д. какая то куйня творится - и гандоны из бамбаса и крысчане -предатели оказывается для нашей влады гораздо желаннее и приятнее чем пересичные жители Украины.... зельц шо ты творишь???
показать весь комментарий
08.06.2021 19:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тільки якщо є довідка про відсутність російського громадянства. Інакше тюрма з конфіскацією!
показать весь комментарий
08.06.2021 19:00 Ответить
а жители херсонской обл.... где могут свободно вакцинироваться?
показать весь комментарий
08.06.2021 19:01 Ответить
Наверное в Кривом Рогу. Или Роге?
показать весь комментарий
08.06.2021 19:54 Ответить
"Уже 2 человека с временно оккупированного Крыма получили первую дозу вакцины от COVID-19 в амбулатории Геническа А кацапськи паспорти вони теж отримали ? Крим наш вакцина ваш.Источник: https://censor.net/ru/n3270212
показать весь комментарий
08.06.2021 19:03 Ответить
А нахера им куда-то кататься, если в Крыму вакцинируют? В очереди на границе постоять? 🤨
показать весь комментарий
08.06.2021 19:03 Ответить
В Крыму вакциной от ящура вакцинируют...спутник пять называется...И далеко не все в Крыму идиоты так что понимают что даже китайский шмурдяк лучше чем шмурдяк из паРаши..
показать весь комментарий
08.06.2021 19:09 Ответить
Та спутніком нехай коляться.
показать весь комментарий
08.06.2021 19:09 Ответить
Дійсно, є ж православний "спутнікЪ вЪ", схвалений москало-попом і "роскосмосом". А від вакцинації на території завидющих злих укрів у жителів родной ґовєні ще почнуться кісткові болі в "рюзкайазичьной чєлюсті", впаде у воду керченський міст )))
показать весь комментарий
08.06.2021 19:22 Ответить
А в кривом роге где я могу вакцинироваться !? Почему дети калабарантов из ОРДЛО поступают в ВУЗы без проблем, а я должен своего платной учить!? Не тех кормите ИМХО
показать весь комментарий
08.06.2021 19:20 Ответить
А може нехай ці житєлі йдуть на йух? Жители оккупированного Крыма могут вакцинировать от COVID-19 в шести пунктах на Херсонщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 3497
показать весь комментарий
08.06.2021 19:22 Ответить
Закиньте туди "пфайзеру" побільше. Для "нашихлюдей" не жалко.
показать весь комментарий
08.06.2021 19:22 Ответить
На кой хрен они нужны? На херсонщине ватников и так хватает.
показать весь комментарий
08.06.2021 19:23 Ответить
А можно по российскому паспорту? Ведь украинские они уже давно сдали.
показать весь комментарий
08.06.2021 19:36 Ответить
ідут вони в сраку
показать весь комментарий
08.06.2021 19:43 Ответить
А вот президент другого мнения и считает, что в сраку должны идти я, ты, он, она да и вся наша страна.
показать весь комментарий
08.06.2021 19:58 Ответить
Девиз ЗЕ и его шоблы ПОМОЖЕМ ОККУПАНТУ ЧЕМ МОЖЕМ!
показать весь комментарий
08.06.2021 19:56 Ответить
и конечно даже без очереди? а своих жителей области вы уже провакцинировали??? шо за фигня ляшко? может нам всем в крым переехать к путлеру, чтобы потом на всякую халяву в Украину подъезжать? учиться в вузах пожалуйста, медицина - будь ласка?, закордонные паспорта и безвиз - без проблем, пенсии, соцвыплаты, документы справки и т.д. какая то куйня творится - и гандоны из бамбаса и крысчане -предатели оказывается для нашей влады гораздо желаннее и приятнее чем пересичные жители Украины.... зельц шо ты творишь???
показать весь комментарий
08.06.2021 19:57 Ответить
Выполняет задание *****.
показать весь комментарий
08.06.2021 20:11 Ответить
А жителей Гондураса ещё не всех вакцинировали, шо им делать?
показать весь комментарий
08.06.2021 20:20 Ответить
І, після щеплення, обов'язково поцілувати кримнашиста, від імені Зеленського, в жопу. Жителів окупованого Криму можуть вакцинувати від COVID-19 в шести пунктах на Херсонщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 6433
показать весь комментарий
08.06.2021 21:05 Ответить
у меня вопрос на засыпку.откуда у жителей Крыма Украинский паспорт и идентификационный код?
показать весь комментарий
08.06.2021 21:21 Ответить
а жителі Херсона де можуть вільно зробити щеплення ?
показать весь комментарий
08.06.2021 22:37 Ответить
ни...уево живут в Крыму - на 6(шесть!) пунктов двое вакцинированных, отэто держава Украина, отэто неплохо запроданцам живется!!! Жителів окупованого Криму можуть вакцинувати від COVID-19 в шести пунктах на Херсонщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 5801 Жителів окупованого Криму можуть вакцинувати від COVID-19 в шести пунктах на Херсонщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 9146
показать весь комментарий
09.06.2021 10:00 Ответить
 
 