Жители оккупированного Крыма могут вакцинировать от COVID-19 в шести пунктах на Херсонщине, - ОГА
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В Херсонской области определены шесть пунктов вакцинации от коронавируса для жителей оккупированного Крыма.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Херсонской ОГА.
"Уже 2 человека с временно оккупированного Крыма получили первую дозу вакцины от COVID-19 в амбулатории Геническа. Сейчас Министерством здравоохранения Украины для граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях, открыта запись на прививку против COVID-19 через портал "Дія". В области для этой цели определены 6 пунктов, где планируется делать прививки вакциной CoronaVac", - говорится в сообщении.
Согласно информации, крымчане могут вакцинироваться:
- КНП "Херсонская городская клиническая больница им. О.С. Лучанского";
- КНП "Херсонская городская клиническая больница им. А. и О. Тропиных", поликлиника № 1;
- КНП "Херсонская городская клиническая больница им. Е. Е. Карабелеша", поликлиника № 1;
- Амбулатория общей практики семейной медицины в Геническе, проспект Мира, 130;
- Амбулатория общей практики семейной медицины, Чонгар, ул, Шевченко, 68 А;
- Амбулатория общей практики семейной медицины, Каланчак, переулок Заречный, 14.
В сообщении указано, что прививки бесплатные, с собой необходимо иметь паспорт, а также индивидуальный идентификационный код.
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