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Вторую дозу от COVID-19 получат все. При вакцинации AstraZeneca она нужна через 12 недель, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Вторую дозу от COVID-19 получат все. При вакцинации AstraZeneca она нужна через 12 недель, - Минздрав

Государство гарантирует вторую дозу вакцины всем, кто получил первую прививку. Только после ее получения человека можно считать полностью вакцинированным.

Об этом говорится в сообщении на странице Министерства здравоохранения в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Вторая доза вакцины должна быть введена через:

✔️Comirnaty / Pfizer-BioNTech - 21 день

✔️CoronaVac / Sinovac Biotech - 28 дней

✔️Oxford / AstraZeneca - 12 недель", - сказано в сообщении.

В Минздраве обещают, что для вакцинации второй дозой пригласят телефонным звонком по тому номеру, который человек после первой прививки оставил в качестве контактного. Те, кто вакцинировался в центрах массовой вакцинации, там же получат и вторую дозу. А у тех, кому первую прививку организовал работодатель, он же отвечает и за организацию второй.

"Все, кто получил первую дозу вакцины, гарантированно получат вторую дозу. Это касается всех вакцин, используемых в Украине. Также вторую дозу вакцины гарантированно получат люди, которые вакцинировались остаточными дозами, в частности общественные деятели!" - подчеркнули в министерстве.

Больше о вакцинации можно узнать по тел. контакт-центра 0 800 60 20 19 и на сайте vaccination.covid19.gov.ua

Вторую дозу от COVID-19 получат все. При вакцинации AstraZeneca она нужна через 12 недель, - Минздрав 01
Вторую дозу от COVID-19 получат все. При вакцинации AstraZeneca она нужна через 12 недель, - Минздрав 02
Вторую дозу от COVID-19 получат все. При вакцинации AstraZeneca она нужна через 12 недель, - Минздрав 03

Автор: Ольга Лузан
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08.06.2021 19:29 Ответить
ска дайте хоть першу!
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08.06.2021 19:29 Ответить
Не всі доживуть)
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08.06.2021 20:01 Ответить
Нагадайте, скільки доз Пфайзера (а не цієї мачмали) було передано бескоштовно Україні?
Тих самих, що "раптово десь зникли"?
Якщо не помиляюсь, мова йшла десь про 200 тисяч доз?!
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08.06.2021 20:03 Ответить
Pfizer поставки йдуть комплектом 117.000 доз. де ти узяв 200?
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08.06.2021 21:20 Ответить
Спробуй порахувати 2 комплекта. Розумію, це важко, та все ж напружся!
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08.06.2021 22:04 Ответить
вони їх тут записують по 117.000 (поставка-таблиця)
https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
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08.06.2021 23:00 Ответить
і ти сам скласти не зміг, а написав 200, хоча там 300.
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08.06.2021 23:08 Ответить
За границей у многих 90 дней. Я вакцинировался второй вакциной через 4 недели.Второй раз ВООБЩЕ ничего не почувствовал! Дали Сертификат о вакцинации на трех языках -румынский,русский и английский. По первоначальным оценкам -на 1 год.
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08.06.2021 21:58 Ответить
зенека пише, що від 4 до 12 тижнів. так як вакцини в Україні на другу дозу не було із першої поставки, то вирішили розтягувать по максимуму. а тепер вакцина є, а переіначувать інтервал боязно.
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08.06.2021 23:02 Ответить
Может быть.
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09.06.2021 09:12 Ответить
Ну сколько можно нагонять этот психоз - ********** от нас с вашими "вакцинами".
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08.06.2021 23:18 Ответить
Какой ты нежный Coltушка... Ты имел право не открывать эту ветку.
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09.06.2021 09:14 Ответить
 
 