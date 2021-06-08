Вторую дозу от COVID-19 получат все. При вакцинации AstraZeneca она нужна через 12 недель, - Минздрав

Государство гарантирует вторую дозу вакцины всем, кто получил первую прививку. Только после ее получения человека можно считать полностью вакцинированным.

Об этом говорится в сообщении на странице Министерства здравоохранения в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Вторая доза вакцины должна быть введена через:

✔️Comirnaty / Pfizer-BioNTech - 21 день

✔️CoronaVac / Sinovac Biotech - 28 дней

✔️Oxford / AstraZeneca - 12 недель", - сказано в сообщении.

В Минздраве обещают, что для вакцинации второй дозой пригласят телефонным звонком по тому номеру, который человек после первой прививки оставил в качестве контактного. Те, кто вакцинировался в центрах массовой вакцинации, там же получат и вторую дозу. А у тех, кому первую прививку организовал работодатель, он же отвечает и за организацию второй.

"Все, кто получил первую дозу вакцины, гарантированно получат вторую дозу. Это касается всех вакцин, используемых в Украине. Также вторую дозу вакцины гарантированно получат люди, которые вакцинировались остаточными дозами, в частности общественные деятели!" - подчеркнули в министерстве.

Больше о вакцинации можно узнать по тел. контакт-центра 0 800 60 20 19 и на сайте vaccination.covid19.gov.ua





