Подконтрольный Кремлю суд Симферополя 9 июня вынесет "приговор" освобожденному крымскому узнику Бекирову
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Подконтрольный России обвинитель в "суде" оккупированного Симферополя запросил для крымскотатарского активиста Эдема Бекирова четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и выплату штрафа в размере 200 тысяч рублей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Как уточняется, срок наказания обвинитель попросил исчислять с момента задержания подсудимого, также он предложил засчитать в него тот период, который Бекиров провел в следственном изоляторе до обмена.
Защита в прениях указала, что дело Бекирова является политическим и этим объясняются многочисленные противоречия, которые были выявлены в материалах дела. В частности, адвокат Алексей Ладин попросил исключить из числа допустимых доказательств показания засекреченного свидетеля Меметова, акт осмотра местности, где была найдена сумка с боеприпасами и взрывчатыми веществами, якобы принадлежащая Бекирову, а также результаты биологической экспертизы, которая установила следы Бекирова на упаковке с патронами в этой сумке.
Кроме того, Ладин зачитал позицию самого Бекирова относительно его преследования. Согласно этой позиции, Крым является оккупированной территорией и, согласно Женевской конвенции, правосудие должен осуществлять специально созданный суд, а подконтрольный Москве Центральный районный суд Симферополя не имеет юрисдикции для рассмотрения данного дела.
Адвокат Ислям Велиляев в прениях отметил, что подзащитный содержался в пыточных условиях и это сильно сказалось на его здоровье. Свою вину Бекиров, со слов Велиляева, не признает и никакого отношения к этим боеприпасам не имеет. Защита просит Эдема Бекирова оправдать. Приговор будет оглашен 9 июня в 10 утра.
Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.
7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных. В том числе и Эдем Бекиров.
После возвращения Эдему Бекирову провели несколько операций.
Оккупационный суд Крыма приостановил дело освобожденного из российских застенков крымскотатарского активиста, а потом объявил его в розыск.
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