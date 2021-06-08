Оккупанты распространяют фейк о низком морально-психологическом состоянии подразделений ООС, - Минобороны
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В сети Интернет российскими оккупантами распространяются фейковые документы о якобы низком морально-психологическом состоянии отдельных подразделений Вооруженных Сил Украины, привлеченных к операции Объединенных сил.
Об этом на своей странице в Фейсбук заявило Министерство обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Обращаем внимание, что для создания этого сообщения были использованы личные данные лиц, которые сейчас проходят службу в рядах Вооруженных Сил Украины. Этот и другие информационные вбросы, размещенные на вражеских пропагандистских ресурсах, имеют целью создать в обществе атмосферу уныния и сомнений в возможностях украинских защитников противостоять агрессору", - сообщили в Минобороны.
В военном ведомстве призвали всех придерживаться информационной гигиены и пользоваться информацией из достоверных источников.
"Украинские воины ежедневно демонстрируют высокие морально-психологические качества, успешно сдерживая вооруженную агрессию Российской Федерации", - подчеркнули в министерстве.
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долго смеялся с откровенной сепарской тупости)) .. лохи!.. даже соврать толком не могут!
и на иностранные ученьки 80ку регулярно засылают, потому что она лучшая..
а про то, как 80ка крыла (покрывала) иностранные спецназы и брала штабы НАТО, это известно.. и вообще много чего есть в 80ке, о чем промолчим..
и вот взять, и записать 80ку в морально-разложенные - это Петросянщина тупая!
А кремль - тупорылой кацапнёй.