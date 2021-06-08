Россия обратилась в УЕФА из-за формы сборной Украины на Евро-2020
Новости Цензор.НЕТ Спорт
Российский футбольный союз обратился в УЕФА из-за новой формы сборной Украины, в которой игроки будут выступать на Евро-2020.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания", - заявили в РФС.
В российской организации считают, что, разрешая Украине играть в этой форме, УЕФА создает прецедент:
"Футбол - это спорт, который должен всегда оставаться вне политики. На наш взгляд, согласовывая такую форму, УЕФА создает прецедент, ведь уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний".
Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".
Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.
УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".
В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.
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Хоч одна європейська держава визнала Крим російським??? Ні. То яка проблема, що на формі зображена Украіна в рамках міжнародно визнаних кордонів?
«Героям слава». Да слава, не ганьба ж. Там про Бандеру ні слова. Це ж треба, скільки років пройшло а кацапи досі серуть цеглою навіть при натяку на Бандеру
Якісь дебіли, краще б мовчали, здавались би розумними та не сцикунами
ТО чого ти зараз "стогнеш"?!!!
Пусть почитают свой гимн авторства С.Михалкова - там красной нитью проходят:
- "славься отечество"
- "славься страна"
- "великая слава"
Слава Украине - в нашем гимне есть, а вот слава Российской Федерации - в кацапском гимне нет !!!
ПСЫ: ПУТИН *****!
В. Рыбников.
Чем амбициознее форма, тем амбициознее и по факту круче должны быть носители этой формы.
Теперь если украинская команда не поднимется выше российской хотя бы на одну ступеньку, а тем паче, если отстанет хотя бы на одну - машка и скабеевы в калинке-малинке порвут три баяна ...
Чем лозунг "Слава Украине...", хуже "Viva Italia" или "God Save the Queen"?
И в чем прецедент?
КАЗКОВІ ДЕБІЛИ...
ВКРАЛИ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ І ЧЕКАЮТЬ ЩО ВКРАДЕНЕ УВЕСЬ
СВІТ БУДЕ ВВАЖАТИ КРЕМЛЯДСЬКИМ
А поганий Захід не хоче бути подєльніком Кремля, дуже поганий Захід