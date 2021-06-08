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Россия обратилась в УЕФА из-за формы сборной Украины на Евро-2020

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Россия обратилась в УЕФА из-за формы сборной Украины на Евро-2020

Российский футбольный союз обратился в УЕФА из-за новой формы сборной Украины, в которой игроки будут выступать на Евро-2020.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания", - заявили в РФС.

В российской организации считают, что, разрешая Украине играть в этой форме, УЕФА создает прецедент:

"Футбол - это спорт, который должен всегда оставаться вне политики. На наш взгляд, согласовывая такую форму, УЕФА создает прецедент, ведь уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Россия могла бы вынести на форму Аляску. Украинская форма - это русофобская провокация", - экс-глава РФС Колосков

Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

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УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+143
Россия обратилась в УЕФА из-за формы сборной Украины на Евро-2020 - Цензор.НЕТ 2995
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08.06.2021 20:12
+106
Ну и пригорает у них...мелкие вонючие воришки Россия обратилась в УЕФА из-за формы сборной Украины на Евро-2020 - Цензор.НЕТ 2661
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08.06.2021 20:10
+71
"Значит хорошие сапоги. Надо брать!"
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08.06.2021 20:16
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Страница 2 из 2
Футбол поза політикою? Яке відношення до політики має крадіжка Криму ???
Хоч одна європейська держава визнала Крим російським??? Ні. То яка проблема, що на формі зображена Украіна в рамках міжнародно визнаних кордонів?
«Героям слава». Да слава, не ганьба ж. Там про Бандеру ні слова. Це ж треба, скільки років пройшло а кацапи досі серуть цеглою навіть при натяку на Бандеру
Якісь дебіли, краще б мовчали, здавались би розумними та не сцикунами
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08.06.2021 20:47 Ответить
та гасло "Слава Україні! - Героям Слава" виникло ще в 2018-му році в армії Петлюри...
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08.06.2021 20:59 Ответить
в 1918 році.
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08.06.2021 21:22 Ответить
А що можна від них чекати? Кацапи ж, сер.
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09.06.2021 05:20 Ответить
русозвери в спорте выступают без гимна, флага и формы, а краденое имущество на чужой форме вызывает у мокшей страх и тревогу за последствия воровства.
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08.06.2021 20:48 Ответить
Росія звернулася до УЄФА через форму збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 8428
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08.06.2021 20:51 Ответить
Угадай страну- спортсмены без флага, солдаты без погон, могилы без имён
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08.06.2021 20:53 Ответить
Танюша - ти зробила все щоб той що називав точно "країну-гресора" "належність солдат" пішов з влади
ТО чого ти зараз "стогнеш"?!!!
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09.06.2021 07:23 Ответить
МОСКОВІЯ !!!
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09.06.2021 19:39 Ответить
В яблочко!
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09.06.2021 19:41 Ответить
Мы Московия направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что отталкивает нашу бывшую колонию Украина от нашего московского стойла....Московия наверное так хотела сказать. Росія звернулася до УЄФА через форму збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 2267 Источник: https://censor.net/ru/n3270224
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08.06.2021 20:53 Ответить
Прецедент, это они про калининград и острова японии?
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08.06.2021 20:56 Ответить
При чем тут Аляска ? Вы ее продали ,а Крым захватили силой . Разницу видите , скрепное быдло ? Мало того росея это империя которая фрмировалась путем захвата чужих земель и порабощением других народов . По идее вас вообще нужно разобрать на части .
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08.06.2021 21:01 Ответить
Кацапы дебилы !
Пусть почитают свой гимн авторства С.Михалкова - там красной нитью проходят:
- "славься отечество"
- "славься страна"
- "великая слава"

Слава Украине - в нашем гимне есть, а вот слава Российской Федерации - в кацапском гимне нет !!!
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08.06.2021 21:01 Ответить
Украина тоже должна обратится с аналогичным заявлением в УЕФА с заявлением по поводу российского флага, под этим полотнищем генерал Власов сотрудничал с нацистами, соответственно экипировка с этим флагом должна быть запрещена
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08.06.2021 21:02 Ответить
Росія звернулася до УЄФА через форму збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 1701
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08.06.2021 21:02 Ответить
Нехай обгрунтують - яким чином це стосується Росії, яка жодним словом не згадана. Власне, як і будь-яка інша держава.
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08.06.2021 21:02 Ответить
Добре буде, коли німці вийдуть в формі з областю Кенігсберга. А фіни з Карелією (((((:
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08.06.2021 21:11 Ответить
ГНИЛОЙ ДУХ ППРЕТ ИЗ КАЦАПИИ. КОМПЛЕКСУЮТ НЕДОНАРОДЫ НЕДОИМПЕРИИ...
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08.06.2021 21:22 Ответить
Расеянци - не коренной народ Крима - так шо нах с нашей территории ! !
ПСЫ: ПУТИН *****!
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08.06.2021 21:31 Ответить
К новой форме кровавых украинских футболистов прилагаются эсэсовская фуражка, набор гвоздей для прибивания русского вратаря в трусиках к перекладине ворот вниз головой руками к штангам, карманная виселица для русскоязычного арбитра и традиционный украинский газенваген.

В. Рыбников.
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08.06.2021 21:36 Ответить
Болельщики Европы все равно по украински не читают - так шо раша гудбай 😀😀😀
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08.06.2021 21:38 Ответить
Я смотрю ублюдкам из за поребрика всё неймётся. Уже который день смрад не прекращается.
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08.06.2021 21:39 Ответить
Та не в УЕФА а к хорошим психиатрам вате обращаться надо Росія звернулася до УЄФА через форму збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 3959вылечить конечно не вылечат ,но хоть как - то купировать симптомы попробовать ....
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08.06.2021 21:40 Ответить
нечего там купировать уже) все...бобик здох)
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09.06.2021 14:55 Ответить
Пусть рфия закроет свое хлебало,и радуется,что на форме не напечатана песня " Пукин - ху?ло,-Ла- ла-ла-ла! Росія звернулася до УЄФА через форму збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 1713
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08.06.2021 21:44 Ответить
после такой рекламы блин и футболку не достанешь....
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08.06.2021 21:46 Ответить
Де можна купити?
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09.06.2021 08:20 Ответить
глотайте мельдоний лапти.... на большее вы не способны....
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08.06.2021 21:48 Ответить
А яким боком росія до ЄВРО 2020. Азія 2020.
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08.06.2021 21:52 Ответить
..кацапы-людоеды, не вопрос - на следующем турнире, если опять не обоссытесь в свои пробирки, можете играть в привычной экипировке: в лаптях и в какашниках.. и, желательно, без традиционных для "народа победителя" калашниковых и новичков
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08.06.2021 22:26 Ответить
Коли всіх москалів на Марс відправляють, по графіку?
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08.06.2021 22:27 Ответить
Вот это Россия позорится из за украинской футбольной формы.
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08.06.2021 22:30 Ответить
Для них єто не позор а норма жизни.
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08.06.2021 22:36 Ответить
После этого обращения УЕФА разрешило сборной России выступать в футболках с изображением писюна и формулы мельдония.
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08.06.2021 22:37 Ответить
знатно у кацапов подгорает! -хорошая форма,надо брать!
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08.06.2021 22:49 Ответить
УЕФА уже все согласовала ..там же не написано : вешай москалив на каждой ветке
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08.06.2021 23:56 Ответить
а жаль Росія звернулася до УЄФА через форму збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 3210
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09.06.2021 00:05 Ответить
развешивать можно и молча)
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09.06.2021 15:00 Ответить
ето было бы еще круче Росія звернулася до УЄФА через форму збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 2173
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09.06.2021 20:34 Ответить
Рашопетушары раскукарекались. Росія звернулася до УЄФА через форму збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 845
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09.06.2021 00:00 Ответить
Недоимперия продолжает позориться со своими комплексами. Какие же вы жалкие кацапы.
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09.06.2021 05:51 Ответить
Дее можна такуфутболку купити?
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09.06.2021 08:16 Ответить
Де можна купити?
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09.06.2021 08:21 Ответить
"Главное не форма, главное - содержание"
Чем амбициознее форма, тем амбициознее и по факту круче должны быть носители этой формы.
Теперь если украинская команда не поднимется выше российской хотя бы на одну ступеньку, а тем паче, если отстанет хотя бы на одну - машка и скабеевы в калинке-малинке порвут три баяна ...
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09.06.2021 10:32 Ответить
а в ПИД,,,рашенском Фекалистане есть футбольный союз???
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09.06.2021 10:44 Ответить
прямо на мельдониевой фабрике)
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09.06.2021 15:01 Ответить
обратитесь во всемирную лигу сексуальных реформРосія звернулася до УЄФА через форму збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 9410. может быть там помогут
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09.06.2021 11:39 Ответить
а в спортлото? не? ...
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09.06.2021 13:11 Ответить
Росія звернулася до УЄФА через форму збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 370

Росія звернулася до УЄФА через форму збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 7902
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09.06.2021 12:36 Ответить
Росія звернулася до УЄФА через форму збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 618
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09.06.2021 12:38 Ответить
дауны..в Спрортлото обращаться надо!!!
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09.06.2021 13:10 Ответить
МИД Украины и лично Кулеба, должны немедленно обратиться в УЕФА с требованием запретить использовать на матчах и чемпионатах флаг РФ, как флаг пособника гитлеровской Германии Власова русских военных ыормирований Ваффен СС и РОА, осужденных международным трибуналом в Нюрнберге.
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09.06.2021 13:17 Ответить
А в чем политика?! Герб - не политика, а карта страны - политика?
Чем лозунг "Слава Украине...", хуже "Viva Italia" или "God Save the Queen"?
И в чем прецедент?
Росія звернулася до УЄФА через форму збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 6925
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09.06.2021 13:44 Ответить
Скреготом зубовним на расії вдоволений.
Росія звернулася до УЄФА через форму збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 7806
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09.06.2021 15:09 Ответить
Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины Источник: https://censor.net/ru/n3270224

КАЗКОВІ ДЕБІЛИ...
ВКРАЛИ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ І ЧЕКАЮТЬ ЩО ВКРАДЕНЕ УВЕСЬ

СВІТ БУДЕ ВВАЖАТИ КРЕМЛЯДСЬКИМ Росія звернулася до УЄФА через форму збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 996
А поганий Захід не хоче бути подєльніком Кремля, дуже поганий Захід Росія звернулася до УЄФА через форму збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 8654
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09.06.2021 15:29 Ответить
А кто кацапопитеков на Евро-2020 приглашал?
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09.06.2021 17:30 Ответить
Козломордый Колосков!!Да будет вам известно , что царская Россия никогда не владела и не продавала даже частью Аляски!! Это всё больные фантазии вашего фашиста и мирового убийцы Путина и его окружения!! Дебили,блин!! Умерьте свой тупой ум и наглость!! Вы всю жизнь были тупыми, ленивыми Брехливыми и воровитыми , пока немка-императрица КАТЯ не научила вас работать!!! А к этому времени вся Америка была Америкой, в том числе и Аляска!!!!
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09.06.2021 19:15 Ответить
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