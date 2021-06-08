Следующие 3 года Украина обойдется без МВФ. Мы можем привлечь 150 млрд инвестиций, - Бахматюк
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Владелец крупнейшего украинского агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк рассказал о том, как благодаря трендам на мировых рынках Украина может в ближайшие 3 года обойтись без кредитов МВФ, а при правильной политике - привлечь 150 млрд долларов инвестиций.
Об этом бизнесмен рассказал в интервью Дмитрию Гордону, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Внешняя конъюнктура сейчас очень благоприятна для Украины. Плюс монетарная политика последних двух лет – это накачивание деньгами огромнейшими, мирового пространства приводит к толчку инфляционных процессов, в первую очередь – на сырьевые товары. В первый раз нам везет. Первый раз Украина за всю историю может закончить год с позитивным торговым балансом. На самом деле Украине МВФ в следующие 3 года не нужен. Она будет иметь платежный баланс, понятно, не такой, как у Китая, но как минимум 10-15 миллиардов долларов у нее будет лишних", - заявил бизнесмен.
"В принципе, хуже жить не будем. Вроде бы все хорошо, да. Будем ли мы жить лучше? Вот в чем вопрос. Вот есть страны ВРЕП, это 5 стран АСЕАН – Малайзия, Индонезия, Сингапур, Филиппины, Таиланд, это Австралия, Новая Зеландия, Корея, Япония и Китай. Это 15 стран, я не все перечислил. Там живет 2,2 миллиарда людей, и это самое большое экономическое пространство в мире. 32% оно занимает на сегодняшний день. Эти страны, условно, у Украины берут руды, зерна, масло в год на 15-20 миллиардов долларов. Для них это жизненно-важные вещи".
По мнению бизнесмена, конъюнктура идет на повышение цен на сырье: "Каждый год это будет добавлять 10-15%. Представьте себе, о каких цифрах мы можем говорить. И формируя стратегию, ты идешь и говоришь: смотрите, вот поставка за 10 лет, на 150-200 миллиардов долларов. Вы заинтересованы? Да. Я уверен на 110%, они говорят "да". Они говорят: мы хотим под это улучшить инфраструктуру, мы хотим улучшить правила игры в вашей стране, законодательно, юридически. А нам нужно на это 150 миллиардов долларов. Из них 50 миллиардов долларов – это облигации украинского займа, чтоб мы взяли у вас по 2%, 25 - со всеми рассчитаться, 5 - на инфраструктуру, на дороги, по которым будет ездить ваше зерно, ваша руда и т.д. А еще 100 мы вложим в порты, в развитие, в добавленную стоимость. А давайте вы будете у нас брать не зерно, а мясо птицы. Или говядину. Давайте 30% в это, и вы – собственники. И это реально. Я уверен в этом, потому что я это делал".
"Укрлендфарминг" - один из крупнейших агрохолдингов страны, который занимается выращиванием зерновых, животноводством и производством яиц и яичных продуктов. Владельцем агрохолдинга является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.
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Вот и сегодня 19 лярдов заняли по " дурные" проценты.
Они уже без всякого мвфа лярдов на 20 долларей долг украины увеличили.
Зато курс держится.) Уверенно идут по пути фёдрыча.
Понятно, що то будуть вже не зебіли, вже не бубочка (як і ригів нині вже нема, які з такою піною захищали свого овоща); і прізвища Президента та голови НБУ будуть інші... але до придурків ніяк не дійде, що причина - в МММ державного масштабу...
коммунисты Италии сбежавшее в Москву и нехило там дожившее набрало кредитов на сумму 30 годовых бюджетов страны оставив дырку вв бюджете с размером в 500 годовых бюджетов страны в казне гулял ветер... то же самое делаю ублюдки зеленские с Украиной...
Зеленский: Друзья, посадить коррупционеров и олигархов не получилось, с деревьями похожая ситуация вышла. Так давайте сажать печень вместе!!!
(врач психиатр)
Один цыган говорил, что можно приучить лошадь ничего не есть. Утверждал, что сам уже приучил свою лошадь, правда, жаль, она таки сдохла
БРЕХУНЫ !
Очередной раз обворуют народ и государство !
в яких реаліях чи хмарах вони літають...?
Тут всё понятно, и к гадалке не ходи...
УВАГА, РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ ТЕХНОЛОГІЯ ЗАЙМУ БІЛЬШЕ 100 МЛРД $
У КРЕМЛЯ - БО БІЛЬШЕ НІХТО З ЗАХОДУ ПОРОЖНІМ ПОПУЛІСТОМ
Зе СПІВПРАЦЮВАТИ НЕ ХОЧЕ
А там і воду у Крим пустять.
Корумпированным папуасам, с которыми не хочет работать самый известный кредитор, конечно все мечтают дать свои деньги.
Т.е. кое-кто конечно даст. И это будут мутные и серые личности, которые по-белому не инвестируют в силу грязного происхождения их финансов. Вот только с таким же успехом можно у ***** деньжат перехватить. Ну подумаешь - сдерет за это три шкуры и выкинет на обочину.
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У "нее" это у кого? А ты чей? Соросеныш?
"В Украине зафиксировали рекордный за 20 лет отток прямых иностранных инвестиций, - НБУ Отток инвестиций в 2020 году составил 868 млн долларов. В течение 2016-2019 в страну привлекали не менее 3,69 млрд долларов В ГОД. В Украине зафиксирован рекордный годовой отток прямых иностранных инвестиций за последние 20 лет.3 апр. 2021 г...."
б ы в ш и е и настоящие !