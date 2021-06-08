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Новости Экономика
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инвестиции (1140) МВФ (3297) Бахматюк (164) Укрлендфарминг (89)

Следующие 3 года Украина обойдется без МВФ. Мы можем привлечь 150 млрд инвестиций, - Бахматюк

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Следующие 3 года Украина обойдется без МВФ. Мы можем привлечь 150 млрд инвестиций, - Бахматюк

Владелец крупнейшего украинского агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк рассказал о том, как благодаря трендам на мировых рынках Украина может в ближайшие 3 года обойтись без кредитов МВФ, а при правильной политике - привлечь 150 млрд долларов инвестиций.

Об этом бизнесмен рассказал в интервью Дмитрию Гордону, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Внешняя конъюнктура сейчас очень благоприятна для Украины. Плюс монетарная политика последних двух лет – это накачивание деньгами огромнейшими, мирового пространства приводит к толчку инфляционных процессов, в первую очередь – на сырьевые товары. В первый раз нам везет. Первый раз Украина за всю историю может закончить год с позитивным торговым балансом. На самом деле Украине МВФ в следующие 3 года не нужен. Она будет иметь платежный баланс, понятно, не такой, как у Китая, но как минимум 10-15 миллиардов долларов у нее будет лишних", - заявил бизнесмен.

"В принципе, хуже жить не будем. Вроде бы все хорошо, да. Будем ли мы жить лучше? Вот в чем вопрос. Вот есть страны ВРЕП, это 5 стран АСЕАН – Малайзия, Индонезия, Сингапур, Филиппины, Таиланд, это Австралия, Новая Зеландия, Корея, Япония и Китай. Это 15 стран, я не все перечислил. Там живет 2,2 миллиарда людей, и это самое большое экономическое пространство в мире. 32% оно занимает на сегодняшний день. Эти страны, условно, у Украины берут руды, зерна, масло в год на 15-20 миллиардов долларов. Для них это жизненно-важные вещи".

По мнению бизнесмена, конъюнктура идет на повышение цен на сырье: "Каждый год это будет добавлять 10-15%. Представьте себе, о каких цифрах мы можем говорить. И формируя стратегию, ты идешь и говоришь: смотрите, вот поставка за 10 лет, на 150-200 миллиардов долларов. Вы заинтересованы? Да. Я уверен на 110%, они говорят "да". Они говорят: мы хотим под это улучшить инфраструктуру, мы хотим улучшить правила игры в вашей стране, законодательно, юридически. А нам нужно на это 150 миллиардов долларов. Из них 50 миллиардов долларов – это облигации украинского займа, чтоб мы взяли у вас по 2%, 25 - со всеми рассчитаться, 5 - на инфраструктуру, на дороги, по которым будет ездить ваше зерно, ваша руда и т.д. А еще 100 мы вложим в порты, в развитие, в добавленную стоимость. А давайте вы будете у нас брать не зерно, а мясо птицы. Или говядину. Давайте 30% в это, и вы – собственники. И это реально. Я уверен в этом, потому что я это делал".

"Укрлендфарминг" - один из крупнейших агрохолдингов страны, который занимается выращиванием зерновых, животноводством и производством яиц и яичных продуктов. Владельцем агрохолдинга является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+47
Что они курят? Зеленая пошесть постоянно растит пирамиду займов через ОВГЗ под дурные проценты и пик выплат у нас в 3 квартале.
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08.06.2021 20:48
+37
Весть ответ в этом графике

Следующие 3 года Украина обойдется без МВФ. Мы можем привлечь 150 млрд инвестиций, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 8035
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08.06.2021 20:51
+37
Следующие 3 года Украина обойдется без МВФ. Мы можем привлечь 150 млрд инвестиций, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 4876
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08.06.2021 20:51
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Правила форума Совет форумчан
Что они курят? Зеленая пошесть постоянно растит пирамиду займов через ОВГЗ под дурные проценты и пик выплат у нас в 3 квартале.
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08.06.2021 20:48 Ответить
Бредёт по пескам караван...від афганських партнетів !!!)))
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08.06.2021 20:54 Ответить
Бахматюк має бути арештований а його злочинно нажите майно конфісковане і тоді Блінкен побачить реальну боротьбу з корупцією!
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08.06.2021 21:16 Ответить
Це у тебе одна з небагатьох правильних думок. Ставлю лайк. 😊
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08.06.2021 22:26 Ответить
Та да.
Вот и сегодня 19 лярдов заняли по " дурные" проценты.
Они уже без всякого мвфа лярдов на 20 долларей долг украины увеличили.
Зато курс держится.) Уверенно идут по пути фёдрыча.
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08.06.2021 21:12 Ответить
Еще и это

Наступні 3 роки Україна обійдеться без МВФ. Ми можемо залучити 150 млрд інвестицій, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 650
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08.06.2021 21:28 Ответить
а через деякий час зебіли будуть талдичити: "Порох і Лера підняли курс втричі".
Понятно, що то будуть вже не зебіли, вже не бубочка (як і ригів нині вже нема, які з такою піною захищали свого овоща); і прізвища Президента та голови НБУ будуть інші... але до придурків ніяк не дійде, що причина - в МММ державного масштабу...
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08.06.2021 22:12 Ответить
Уже талдичать. 😊 Навіть тут. Дивитесь, наче у воду. Не було чути довший час - а тут почали. Нині одному по датах розклав, як з 15 лютого до 15 червня (інаугурації Порошенка) у 2014-му році курс виріс з 7,76 до 11,80. 😁
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08.06.2021 22:29 Ответить
Та да. Сейчас ситуация очень напоминает 2013 год Овоща. Как под кальку.
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08.06.2021 22:30 Ответить
пришиблені
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09.06.2021 08:51 Ответить
Даже если и так, с таким "лидером", Украина имеет все шансы пройти мимо такого расклада.
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08.06.2021 20:49 Ответить
Весть ответ в этом графике

Следующие 3 года Украина обойдется без МВФ. Мы можем привлечь 150 млрд инвестиций, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 8035
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08.06.2021 20:51 Ответить
вам бы показали графики Германии до прихода Гитлера в 1933 году к власти.. люди видели масло сливочное 2 раза в полгода мясо раз в полгода... вам бы показали график Италии после коммунистов и почему Муссолини играющий зашел во власть инфляция 62.000 %
коммунисты Италии сбежавшее в Москву и нехило там дожившее набрало кредитов на сумму 30 годовых бюджетов страны оставив дырку вв бюджете с размером в 500 годовых бюджетов страны в казне гулял ветер... то же самое делаю ублюдки зеленские с Украиной...
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08.06.2021 21:02 Ответить
Зелена пліснява втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
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08.06.2021 21:16 Ответить
Україна - точно, зелені мародери - ні. Темпи збагачення, які вони деонструють останні два роки дає всі підстави вважати, що всі запозичення осядуть в оманських офшорах.
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08.06.2021 22:31 Ответить
Следующие 3 года Украина обойдется без МВФ. Мы можем привлечь 150 млрд инвестиций, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 4667
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08.06.2021 20:49 Ответить
Следующие 3 года Украина обойдется без МВФ. Мы можем привлечь 150 млрд инвестиций, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 1152
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08.06.2021 20:49 Ответить
2022 год.
Зеленский: Друзья, посадить коррупционеров и олигархов не получилось, с деревьями похожая ситуация вышла. Так давайте сажать печень вместе!!!
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08.06.2021 20:50 Ответить
Какой бред! Это расчёт, что чернозёмы все распродадут.
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08.06.2021 20:50 Ответить
Следующие 3 года Украина обойдется без МВФ. Мы можем привлечь 150 млрд инвестиций, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 7347
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08.06.2021 20:51 Ответить
Следующие 3 года Украина обойдется без МВФ. Мы можем привлечь 150 млрд инвестиций, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 4876
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08.06.2021 20:51 Ответить
Це як: - ми ніколи не відступаємо, ми ведемо наступ у зворотньому напрямі.
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08.06.2021 22:05 Ответить
Звіздіти,не мішки тягати !!!)))
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08.06.2021 20:52 Ответить
Владелец агрохолдинга лучше Зеледента знает о траншах МВФ... Зеля, где привычные видосики про зепобедизм?
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08.06.2021 20:53 Ответить
вирус "нью-васюков" валит не слабее ковида)
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08.06.2021 20:54 Ответить
ФаНтазёр, ЭТОТ бАХМАТЮК, похлеще Зеленского!! Без денег Украинского бюджета и обманА ты бАХМАТЮК, никогда не стал бы такиМ фантазёром как сейчас !! сначала все воруют с бюджета , а потом учат всех остальных как честно жить на белом свете !!ПРИДУРКИ И ВОРЮГИ, БЛИН!!!
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08.06.2021 20:57 Ответить
Наступні 3 роки Україна обійдеться без МВФ. Ми можемо залучити 150 млрд інвестицій, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 553
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08.06.2021 20:58 Ответить
Бахматюк брал дотации?
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08.06.2021 20:59 Ответить
Вы вначале получите 150 млрд. инвестиций, а потом отказывайтесь от сотрудничества с МВФ, иначе получится Янукович 2.0.
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08.06.2021 20:59 Ответить
Инвнстиции привлечь это как с энергией солнца? Так?
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08.06.2021 20:59 Ответить
Хватить скіглити, беріть лопату і йдіть дерева садить!
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08.06.2021 21:03 Ответить
мрії зелених недоумків , за які будуть розплачуватися зелені барани
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08.06.2021 21:00 Ответить
Если бы только они.
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08.06.2021 21:05 Ответить
Наступні 3 роки Україна обійдеться без МВФ. Ми можемо залучити 150 млрд інвестицій, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 3630
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08.06.2021 21:01 Ответить
Наступні 3 роки Україна обійдеться без МВФ. Ми можемо залучити 150 млрд інвестицій, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 9860
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08.06.2021 21:02 Ответить
ты сначала в прокуратуру сходи. потом думай про 150млрд.
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08.06.2021 21:03 Ответить
Сегодня был классный стрим в Ютьюбе,Марк Фейгин и Аркадий Бабченко... Наступні 3 роки Україна обійдеться без МВФ. Ми можемо залучити 150 млрд інвестицій, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 1682
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08.06.2021 21:03 Ответить
Нет, нет, нет и еще раз нет, это не мой клиент. Мои клениы это те, кто проголосовал вот за это и Зе.
(врач психиатр)
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08.06.2021 21:04 Ответить
Кабинет министров вводит новый закон о Земле...,рейтинг Зелемолйских станет не 73 % а 173 Наступні 3 роки Україна обійдеться без МВФ. Ми можемо залучити 150 млрд інвестицій, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 2851
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08.06.2021 21:06 Ответить
.Днями була в сільраді.Бігаю по приватизації землі. У фахівців попереду стояв хлопець за документами.Документи йому не дали.А коли я сіла до фахівця,він сказав-----з партії зеленського головний по крадіжці землі.---Я йому---ви маєте стати на заваді.-Він-----намагаємося. ----Не даремно ж гравці на піаніно віддали землі на місця.----------А ходок такий високий-міцний. Такими були спостерігачі від нього на виборах.Я тоді одного спитала------маєте надію на теплі містечка. Він відповів---ТАК.
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09.06.2021 06:04 Ответить
Вот шо я точно знаю - следующие 3 года Украина смело обойдется без Осла.
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08.06.2021 21:12 Ответить
якщо пофартить...
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08.06.2021 22:17 Ответить
Олег Бахматюк рассказал о том, как благодаря трендам на мировых рынках Украина может в ближайшие 3 года обойтись без кредитов МВФ, а при правильной политике - привлечь 150 млрд долларов инвестиций.

Один цыган говорил, что можно приучить лошадь ничего не есть. Утверждал, что сам уже приучил свою лошадь, правда, жаль, она таки сдохла
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08.06.2021 21:13 Ответить
Наступні 3 роки Україна обійдеться без МВФ. Ми можемо залучити 150 млрд інвестицій, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 367
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08.06.2021 22:33 Ответить
"Следующие 3 года Украина обойдется без МВФ. Мы можем привлечь 150 млрд инвестиций" - а раньше ЧТО мешало привлечь ивестиции !?
БРЕХУНЫ !
Очередной раз обворуют народ и государство !
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08.06.2021 21:24 Ответить
читаем - 3 года зелибобы будут обсираться и делать вид что так надо...
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08.06.2021 21:25 Ответить
Санитары, при проветривании палаты,забыли закрыть форточку...
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08.06.2021 21:42 Ответить
Бахматюк,про нью васюки тут уже все слышали. Наступні 3 роки Україна обійдеться без МВФ. Ми можемо залучити 150 млрд інвестицій, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 142
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08.06.2021 21:56 Ответить
ЗЕ Васюки рады приветствовать ЗЕбилов Наступні 3 роки Україна обійдеться без МВФ. Ми можемо залучити 150 млрд інвестицій, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 7324
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08.06.2021 22:00 Ответить
Следующие 3 года Украина обойдется без МВФ. Мы можем привлечь 150 млрд инвестиций, -Владелец крупнейшего украинского агрохолдинга Бахматюк....что то уже с УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛЁЙ будут крутить на 150 млрд долларов
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08.06.2021 22:22 Ответить
А... типо, КАТАРУ С ДРУГИМИ ОФШОРАМИ БУДУТ ДАВАТЬ В АРЕНДУ ЗЕМЛЮ ПОД СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ.
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09.06.2021 00:56 Ответить
-"В принципе, хуже жить не будем. Вроде бы все хорошо, да. Будем ли мы жить лучше? Вот в чем вопрос"...мабудь це новий кандидат на пост премєра... Наступні 3 роки Україна обійдеться без МВФ. Ми можемо залучити 150 млрд інвестицій, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 5141
в яких реаліях чи хмарах вони літають...? Наступні 3 роки Україна обійдеться без МВФ. Ми можемо залучити 150 млрд інвестицій, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 6572
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08.06.2021 22:32 Ответить
Он спросил: будем ли МЫ жить лучше? Он же не скпрашивал: будете ли ВЫ жить лучше?
Тут всё понятно, и к гадалке не ходи...
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09.06.2021 06:08 Ответить
Олег Бахматюк рассказал о том, как благодаря трендам на мировых рынках Украина может в ближайшие 3 года обойтись без кредитов МВФ, а при правильной политике - привлечь 150 млрд долларов инвестиций. Источник: https://censor.net/ru/n3270228

УВАГА, РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ ТЕХНОЛОГІЯ ЗАЙМУ БІЛЬШЕ 100 МЛРД $

У КРЕМЛЯ - БО БІЛЬШЕ НІХТО З ЗАХОДУ ПОРОЖНІМ ПОПУЛІСТОМ

Зе СПІВПРАЦЮВАТИ НЕ ХОЧЕ Наступні 3 роки Україна обійдеться без МВФ. Ми можемо залучити 150 млрд інвестицій, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 954
А там і воду у Крим пустять.


Наступні 3 роки Україна обійдеться без МВФ. Ми можемо залучити 150 млрд інвестицій, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 7753
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08.06.2021 22:39 Ответить
Да-да.
Корумпированным папуасам, с которыми не хочет работать самый известный кредитор, конечно все мечтают дать свои деньги.

Т.е. кое-кто конечно даст. И это будут мутные и серые личности, которые по-белому не инвестируют в силу грязного происхождения их финансов. Вот только с таким же успехом можно у ***** деньжат перехватить. Ну подумаешь - сдерет за это три шкуры и выкинет на обочину.
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08.06.2021 22:53 Ответить
Це,вам "нє абіль що...ааа очєнь і очєнь"...тупак-ціла стаття -ні про що......а треба було сказати-3 (три)роки ми злодії і бариги будемо продавати землю.
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08.06.2021 22:54 Ответить
Готовьте, ребята, деньги расплачиваться зе Бахматюка.
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08.06.2021 22:59 Ответить
Ага-ага, стільки пунктов проекту команда Зе не осилить Наступні 3 роки Україна обійдеться без МВФ. Ми можемо залучити 150 млрд інвестицій, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 3119
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08.06.2021 23:15 Ответить
но как минимум 10-15 миллиардов долларов у нее будет лишних", Источник: https://censor.net/ru/n3270228
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
У "нее" это у кого? А ты чей? Соросеныш?
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08.06.2021 23:18 Ответить
Наступні 3 роки Україна обійдеться без МВФ. Ми можемо залучити 150 млрд інвестицій, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 8132
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08.06.2021 23:19 Ответить
Фантазёр
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08.06.2021 23:30 Ответить
Мы уже видим, как за два года Зеля "накачал инвестициями" нашу Украину...

"В Украине зафиксировали рекордный за 20 лет отток прямых иностранных инвестиций, - НБУ Отток инвестиций в 2020 году составил 868 млн долларов. В течение 2016-2019 в страну привлекали не менее 3,69 млрд долларов В ГОД. В Украине зафиксирован рекордный годовой отток прямых иностранных инвестиций за последние 20 лет.3 апр. 2021 г...."
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08.06.2021 23:31 Ответить
А чому у Фірташа, чи просто якогось зека не спитати про співпрацю України з МВФ?
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08.06.2021 23:58 Ответить
І зебіли ж таки повірять у це, і рейтинг у клоуна залишатиметься стабільним в районі 30%, бо дурні завжди швидше повірять красивій брехні ніж менш приємній правді. І потім сидячі біля розбитого корита зебіли будуть звинувачувати всіх навколо, але не самих себе.
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09.06.2021 00:37 Ответить
Вместо того чтобы сидеть на зоне за разграбление страны это чмо еще и умничает. Слава ЗЕбилам! И сама статья написана в каком-то жополизном стиле: глава крупнейшей инвестиционной компании...учит нас жизни. Вся страна знает кто такой Бахматюк, а Цензор не знает? Наступні 3 роки Україна обійдеться без МВФ. Ми можемо залучити 150 млрд інвестицій, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 5785
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09.06.2021 00:46 Ответить
Ай, зЭбилы, ваапше не владеют ситуацией... Европа им дала помощь, в том числе и денежную, чтобы мудачье не заморачивало бизнес налогами. Дык, зебилы налоги задрали, распугав инвесторов. Ща инвесторы стали сматывать свои удочки, даже турки... А здесь они хотят а привлечь новых инвесторов? Ай-да, зебилье, ай-да хвастают не производимым товаром , а вариантами стяжательства. Ай-да, дауны... SURE, улетите по своим квартальным подворотням быстрее своего поросячьего визга.
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09.06.2021 00:49 Ответить
Фарисеи ,
б ы в ш и е и настоящие !
Наступні 3 роки Україна обійдеться без МВФ. Ми можемо залучити 150 млрд інвестицій, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 3677
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09.06.2021 00:58 Ответить
Складывается впечатление, шо перед тем , как улететь под панфары, зебуины имеют задачу от кураторов, загнать Украину в долговую яму и как можно глубже.
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09.06.2021 01:00 Ответить
Послушайте люди не слушайте этого афериста,Бутусов перестань давать площадку для пиара этому проходимцу
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09.06.2021 06:47 Ответить
Нарешті з'явився толковий і справжній українець, Олег Бахматюк, на арені українського бізнесу. Побільше б таких представників української еліти, патріотичних бізнесменів.
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09.06.2021 07:42 Ответить
Наступні 3 роки Україна обійдеться без МВФ. Ми можемо залучити 150 млрд інвестицій, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 5085 Наступні 3 роки Україна обійдеться без МВФ. Ми можемо залучити 150 млрд інвестицій, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 5085
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09.06.2021 09:08 Ответить
Я так понимаю,Бахматюк -главный идеолог Нью Васюков Зеленского.
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09.06.2021 09:29 Ответить
Я чё-то нихрена не понял. За счёт выросших цен на зерно и доходов Бахматюка он собирается гасить долги государства УКРАИНА? Благородно!
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09.06.2021 10:24 Ответить
Придется обходиться, ибо зеленым МВФ денег больше не даст. Вот только как?....
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09.06.2021 16:33 Ответить
 
 