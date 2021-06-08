Следующие 3 года Украина обойдется без МВФ. Мы можем привлечь 150 млрд инвестиций, - Бахматюк

Владелец крупнейшего украинского агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк рассказал о том, как благодаря трендам на мировых рынках Украина может в ближайшие 3 года обойтись без кредитов МВФ, а при правильной политике - привлечь 150 млрд долларов инвестиций.

Об этом бизнесмен рассказал в интервью Дмитрию Гордону, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Внешняя конъюнктура сейчас очень благоприятна для Украины. Плюс монетарная политика последних двух лет – это накачивание деньгами огромнейшими, мирового пространства приводит к толчку инфляционных процессов, в первую очередь – на сырьевые товары. В первый раз нам везет. Первый раз Украина за всю историю может закончить год с позитивным торговым балансом. На самом деле Украине МВФ в следующие 3 года не нужен. Она будет иметь платежный баланс, понятно, не такой, как у Китая, но как минимум 10-15 миллиардов долларов у нее будет лишних", - заявил бизнесмен.

"В принципе, хуже жить не будем. Вроде бы все хорошо, да. Будем ли мы жить лучше? Вот в чем вопрос. Вот есть страны ВРЕП, это 5 стран АСЕАН – Малайзия, Индонезия, Сингапур, Филиппины, Таиланд, это Австралия, Новая Зеландия, Корея, Япония и Китай. Это 15 стран, я не все перечислил. Там живет 2,2 миллиарда людей, и это самое большое экономическое пространство в мире. 32% оно занимает на сегодняшний день. Эти страны, условно, у Украины берут руды, зерна, масло в год на 15-20 миллиардов долларов. Для них это жизненно-важные вещи".

По мнению бизнесмена, конъюнктура идет на повышение цен на сырье: "Каждый год это будет добавлять 10-15%. Представьте себе, о каких цифрах мы можем говорить. И формируя стратегию, ты идешь и говоришь: смотрите, вот поставка за 10 лет, на 150-200 миллиардов долларов. Вы заинтересованы? Да. Я уверен на 110%, они говорят "да". Они говорят: мы хотим под это улучшить инфраструктуру, мы хотим улучшить правила игры в вашей стране, законодательно, юридически. А нам нужно на это 150 миллиардов долларов. Из них 50 миллиардов долларов – это облигации украинского займа, чтоб мы взяли у вас по 2%, 25 - со всеми рассчитаться, 5 - на инфраструктуру, на дороги, по которым будет ездить ваше зерно, ваша руда и т.д. А еще 100 мы вложим в порты, в развитие, в добавленную стоимость. А давайте вы будете у нас брать не зерно, а мясо птицы. Или говядину. Давайте 30% в это, и вы – собственники. И это реально. Я уверен в этом, потому что я это делал".

"Укрлендфарминг" - один из крупнейших агрохолдингов страны, который занимается выращиванием зерновых, животноводством и производством яиц и яичных продуктов. Владельцем агрохолдинга является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.