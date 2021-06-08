Подозреваемый во взяточничестве исключенный из "Слуги народа" Юрченко будет обращаться в ЕСПЧ

Бывший член "Слуги народа", а ныне внефракционный народный депутат Александр Юрченко, которого подозревают во взяточничестве, намерен доказывать свою невиновность в Европейском суде по правам человека.

Об этом он заявил в комментарии Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Я докажу свою непричастность к этим всем действиям в Европейском суде по правам человека. Будут судебные иски к определенным телеканалам, которые поносили мое имя откровенной ложью: будут извинения и будет официальное признание того, что ко всему этому я не имею никакого отношения. Все те, кто мое имя поносил и поливал ложью, будут наказаны", - подчеркнул депутат.

Юрченко утверждает, что в настоящее время полностью сотрудничает со следствием и хочет, чтобы все "скорее закончилось". По его словам, материалы его дела уже переданы в суд.

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Депутат также рассказал, что по подозрению долгое время не мог выезжать за территорию Киева, а пока ему запрещен выезд за территорию Украины, однако, добавил, что это не мешает выполнять депутатские обязанности.

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Александра Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды. Антикоррупционный суд отправил его под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога. В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

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17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение депутату "Слуги народа" Александру Юрченко. В тот же день он вышел из фракции СН.

21 сентября ВАКС избрал для подозреваемого во взяточничестве народного депутата меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн. 25 сентября стало известно, что за народного депутата "Слуги народа" Александра Юрченко внесли залог в размере 3 миллиона гривен. Позже Высший антикоррупционный суда принял решение снять электронный браслет с подозреваемого в коррупции народного депутата Александра Юрченко.