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Новости Политика УкраиныПроисшествия Борьба с коррупцией Скандалы в Слуге народа
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взятка (5958) Европейский суд по правам человека (795) Юрченко Александр (101)

Подозреваемый во взяточничестве исключенный из "Слуги народа" Юрченко будет обращаться в ЕСПЧ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Подозреваемый во взяточничестве исключенный из

Бывший член "Слуги народа", а ныне внефракционный народный депутат Александр Юрченко, которого подозревают во взяточничестве, намерен доказывать свою невиновность в Европейском суде по правам человека.

Об этом он заявил в комментарии Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Я докажу свою непричастность к этим всем действиям в Европейском суде по правам человека. Будут судебные иски к определенным телеканалам, которые поносили мое имя откровенной ложью: будут извинения и будет официальное признание того, что ко всему этому я не имею никакого отношения. Все те, кто мое имя поносил и поливал ложью, будут наказаны", - подчеркнул депутат.

Юрченко утверждает, что в настоящее время полностью сотрудничает со следствием и хочет, чтобы все "скорее закончилось". По его словам, материалы его дела уже переданы в суд.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": НАБУ завершило расследование по делу о взятке нардепу Юрченко и открыло обвиняемым материалы для ознакомления. ВИДЕО

Депутат также рассказал, что по подозрению долгое время не мог выезжать за территорию Киева, а пока ему запрещен выезд за территорию Украины, однако, добавил, что это не мешает выполнять депутатские обязанности.

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Александра Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды. Антикоррупционный суд отправил его под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога. В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

Также смотрите: Вышедший под залог нардеп Юрченко удаляет нелестные комментарии под своим постом о встречах с избирателями. ФОТО

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение депутату "Слуги народа" Александру Юрченко. В тот же день он вышел из фракции СН.

21 сентября ВАКС избрал для подозреваемого во взяточничестве народного депутата меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн. 25 сентября стало известно, что за народного депутата "Слуги народа" Александра Юрченко внесли залог в размере 3 миллиона гривен. Позже Высший антикоррупционный суда принял решение снять электронный браслет с подозреваемого в коррупции народного депутата Александра Юрченко.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+8
Це той шо пиво крав?
ЕСПЛ зачекався)
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08.06.2021 20:56
+7
Жабагадюкінг!
Подозреваемый во взяточничестве исключенный из "Слуги народа" Юрченко будет обращаться в ЕСПЧ - Цензор.НЕТ 3966
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08.06.2021 20:56
+7
Саша, ты, еще за воровство трех бутылок пива не отсидел, а туда же в ЕСПЧ. Там на твое фото посмотрят, откроют труда Ч. Ламброзо и все сразу поймут и за тебя, и за Зе и за ваш электорат.
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08.06.2021 20:59
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Жабагадюкінг!
Подозреваемый во взяточничестве исключенный из "Слуги народа" Юрченко будет обращаться в ЕСПЧ - Цензор.НЕТ 3966
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08.06.2021 20:56 Ответить
Зараз всі ці фрікі дуже ризикують отримати реальні терміни, щоб Блінкен побачив реальну боротьбу з корупцією! Зеленьский може махнути шашкою і ГПУ почне напрацьовувати статистику без огляду на кришу і зв'язки. Дебілів пересаджають в першу чергу.
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08.06.2021 21:18 Ответить
Не хвилюйтеся , Колю Оболонського ніхто чепати не буде , хоча дурепа-дурепою !
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08.06.2021 22:33 Ответить
Це той шо пиво крав?
ЕСПЛ зачекався)
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08.06.2021 20:56 Ответить
кого ви блд навибирали......
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08.06.2021 20:59 Ответить
Саша, ты, еще за воровство трех бутылок пива не отсидел, а туда же в ЕСПЧ. Там на твое фото посмотрят, откроют труда Ч. Ламброзо и все сразу поймут и за тебя, и за Зе и за ваш электорат.
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08.06.2021 20:59 Ответить
Должен был подавать в ЕСПЧ после отсидки , лет через 10.....
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08.06.2021 21:00 Ответить
Там в ВР все наверное такие честные как Юрченко.
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08.06.2021 21:02 Ответить
Доказывай, Саша, доказывай.
Потом расскажешь.
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08.06.2021 21:02 Ответить
все зебилы свидкы , вин ничого не крав
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08.06.2021 21:07 Ответить
Кругом одни 3,14дорасы,, и чем глубже в политику,тем их становится больше!
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08.06.2021 21:16 Ответить
В ЕСПЧ. Суды прошли? Выгнали из моральных принципов. На них будешь жаловаться?
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08.06.2021 21:31 Ответить
....ну и рожа...точно крыса...в зону..... его там попотрошат выйдет нищим
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08.06.2021 21:49 Ответить
Суши сухарики, юрченко!!!!! твій дім ТЮРЬМА!!!!!! Яке ЄСПЧ!!!!!!!
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08.06.2021 21:51 Ответить
ляшко №2
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08.06.2021 22:39 Ответить
Підозрюваний у хабарництві виключений зі "Слуги народу" Юрченко звертатиметься в ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 5083
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09.06.2021 07:59 Ответить
Он и там думает что то украсть? Там пиво не подают.
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08.06.2021 22:55 Ответить
Звернися в центральний суд Миколаєва там точно виправдають
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08.06.2021 23:47 Ответить
Бідненький ! Воно" працювало" незважаючи на те що не мало можливості виїхати за межі Києва ! Работяга !
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09.06.2021 06:02 Ответить
Ну так а шо він скаже в суді ? Я крав в людей і держави гроші , поверніть мені моє місце біля корита , бо мене вигнали незаконно і тепер я не можу приносити людям шкоду і вред . Ну український суд його б ввиправдав , це ясно . Але ж не в ЄСПЧ .
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09.06.2021 06:30 Ответить
Но ему не дано понять,что ЕСПЧ это не пиво с прилавка тырить
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09.06.2021 11:37 Ответить
А Сашко Музычко умел разговаривать с такими чудаками. И убеждал же! Скажем спасибо вечному временному министру
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09.06.2021 12:26 Ответить
Народний депутат Олександр Юрченко, якого раніше виключили зі "Слуги народу", знаходячись під екстезі скоїв ДТП у Львові (відео)

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на Telegram-канал PavlovskyNews.
Зазначається, що Ford Mustang Юрченка, якого немає в декларації нардепа, під час руху заднім ходом вдарив автомобіль Volkswagen Jetta.
Після цього екс-"слуга" вийшов з машини і вибив з рук у водія телефон, на який той знімав відео.
Також зазначається, що потерпілий водій заявив про ознаки наркотичного сп'яніння у Юрченка.
Сам Юрченко ситуацію ще не коментував. Результат його тесту на наркотичні та алкогольні речовини також поки невідомий.
Нагадаємо, 4 липня у Києві затримали скандального "слугу" Євгенія Брагара, який також мав ознаки наркотичного сп'яніння.
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08.07.2021 22:19 Ответить
 
 