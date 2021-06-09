Блинкен об Украине: "Мы должны увидеть, как люди, причастные к коррупционным действиям, действительно привлекаются к ответственности"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
США хотели бы увидеть реальные результаты по конкретным реформ в Украине перед тем, как президенты Джо Байден и Владимир Зеленский могут встретиться в Белом доме.
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время слушаний в Комитете по вопросам ассигнований Сената США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Существует целый перечень сфер, в которых для Украины важно добиться прогресса. В частности, в том, чтобы иметь независимую судебную систему - функциональную и такую, которая тщательно выбирается и имеет независимый надзор; корпоративное управление, прежде всего на государственных предприятиях, которое будет транспарентным; а также настоящую имплементацию, в частности, антикоррупционных законов ", - отметил госсекретарь США.
Таким образом он ответил на вопрос сенатора Криса Мерфи, чего хотела бы увидеть американская сторона перед запланированным визитом президента Зеленского в Белый дом.
Блинкен подчеркнул, что "агрессия со стороны коррупционных сил" внутри Украины является таким же актуальным вызовом для Киева, как и внешняя агрессия со стороны России, поскольку мешает развитию демократии. Он отметил, что даже если в Украине принимается хорошее законодательство для борьбы с коррупцией, этого недостаточно, поскольку оно должно еще практически воплощаться.
"Мы должны увидеть, как люди, причастные к коррупционным действиям, действительно привлекаются к ответственности, что направит мощный сигнал о том, что это не только слова на бумаге", - подчеркнул глава Государственного департамента США.
Пожалуйста, подождите...
Хватит Медведчуку дома прохлаждаться - пора отвечать.
И Ахметов зажировался - пора компенсировать ущерб Украине
Если она не поймёт - сама будет в списке.
З моменту свого обрання президентом України Володимир Зеленський живе у брехні. У брехні живуть його наближені - їм це вигідно. У брехні живуть його прихильники - одним це просто подобається, а інші не мають сміливості зізнатися, що стали співучасниками жахливого експерименту над власною країною. Але найголовніша брехня - це навіть не те, що вони говорять і що роблять насправді.
Найголовніша брехня - це те, що вони думають, що у них є вибір. Що вони можуть обдурити цивілізований світ і змусити його допомагати Україні в ситуації, коли вони будуть намагатися побудувати тут лукашенківську Білорусь.... що вони зможуть обдурити українців, показати їм, що Захід "не допомагає" і потрібно домовлятися з Путіним... що вони зможуть обдурити Путіна, погодитися з якимось там особливим статусом Донбасу і російською мовою - щоб він вивів війська з території України і дозволив "95 кварталу" продавати серіальчики у російські кінотеатри.
А тільки обдурити нікого не вдасться.!!! Путіну потрібні не їх низькопробні серіали. Путіну потрібна Україна. Українцям потрібна своя Країна. А Заходу потрібно, щоб ця країна стала цивілізованою державою, а не була охлократичною потворою.
Ці люди можуть збагатитися - і збагачуються. Вони можуть насолоджуватися своїм незаслуженим становищем в суспільстві - і насолоджуються. Але обдурити, у кінцевому рахунку, вони зможуть тільки самих себе...
при чому наступний брехав більше за попереднього..
але це пів біди..
біда в тому, що брехня позитивно сприймається більшістю українців..
тому спочатку всі мають наїстися брехні донесхочу
За этой в общем то невинной фразой скрыт глубокий смысл всей политики Байдена по отношению к Зеленскому. Байдену, судя по всему, надоели разговоры украинской стороны о борьбе с коррупцией и он решил использовать сторонний механизм для точного определения ситуации с коррупцией режима Зеленского. Первый объект - ковидный фонд. Исходные материалы - доклад главы Счетной палаты Украины Пацкана и закрытый доклад МВФ по результатам мониторинга выполнения Меморандума с МВФ подписанного Украиной.
Борьба с коррупцией? Не, не слышали)))
Витренко полетел в США.
Отправить в США договариваться о санкциях против "СП-2" человека, назначение которого главой "Нафтогаза" считается в США нарушением прав корпоративного управления, могут либо идиоты, либо люди искренне желающие провала этой миссии.
07.06.2021
Украина - Блинкену: Тогда нам нужно просить прислать из США 200-300 непродажных судей и пару десятков расстрельных команд. Работы хватит на год.
США огласят список коррупционеров и связанных с ними лиц.
И все активы и трансакции будут заморожены.
Гуляйте по Рублёвке и за рубли.
Задовбали вони із цією "корупцією", боротися із нею можна завжди поки є держава, коли не буде, то і боротися уже буде ні з чим, ну, хіба що із корупцією окупантів. Щось заклинило їх на тій "корупції"
зЕлох когда подашь в отставку? Нам в ЕС и НАТО срочно необходимо (война), даст бог 73% образумятся и изберут наконец настоящего президента, а не призЕдента! Не тормози, тебе бы хоть на клоуна бы успеть выучится, жизнь коротка (это не угроза а истина!)...
У президента России Владимира Путина может быть серьезный компромат на канцлера Германии Ангелу Меркель. Такое заявление в интервью телеканалу "Эспрессо" высказал немецкий журналист Борис Райтшустер. Программа была опубликована на YouTube, передает Диалог.UA.
"Не люблю конспирологию. Но я очень интенсивно занимаюсь историей Ангелы Меркель. О ней ничего нет в документах Штази, все как будто подчищено… Так не может быть. Я не исключаю, что у Путина есть какая-то информационная "ядерная бомба" о прошлом Меркель. Если смотреть на ее поведение, всегда в последний решающий момент она делает то, что Путин хочет", - заявил Райтшустер. По его мнению, Кремль многих западных политиков "держит за одно место" благодаря тактике "кнута и пряника". "Пряником", с его слов, являются газ и многомиллиардные кредиты, а "кнутом" - компроматы. "Я думаю, у него много таких "ядерных бомб"", - заявил немецкий журналист. Райтшустер добавил, что не видит большой "любви" между Меркель и Путиным. Причина, по его мнению, может быть именно в компромате. "Она, может, искренне и ненавидит его из-за этого", - сказал журналист.
73 відсотка, ви цього домагалися?
Ну разве что о тихой смерти в тюрьме, а не красивой и эпической на уличном столбе.
В маленькой пустой голове Вовы что-то щелкнуло когда он сравнил 500 тыс. с реформами и 150 ярдов, - гуляй рванина... на САП теперь можно ставить крест...
"Суд оправдал погоревшего на взятке в $80 тыс. экс-замгубернатора Николаевщины Романчука"