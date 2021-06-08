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Парламентарии Молдовы подготовили список вопросов о похищении Чауса для украинских коллег, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Парламентарии Молдовы подготовили список вопросов о похищении Чауса для украинских коллег, - СМИ

Депутаты парламента Молдовы подготовили ряд вопросов о возможной причастности Украины к похищению беглого экс-судьи Николая Чауса. Вопросы адресованы их украинским коллегам.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду", в распоряжении которой оказалось датированное 4 июня письмо руководителя спецкомиссии парламента Молдовы на имя спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова.

Вопросы подготовлены к онлайн-встрече представителей парламентов Молдовы и Украины, которая была запланирована на вторник, 8 июня. Состоялась ли она - неизвестно.

Молдавских парламентариев интересует, есть ли информация о проведении украинскими властями спецоперации относительно судьи Чаусуа перед его похищением и открывали ли украинские правоохранительные органы уголовное производство по факту похищения Чауса.

Читайте: Молдавское СМИ опубликовали интервью якобы с экс-судьей Чаусом

Также молдавские парламентарии интересуются, что украинской стороне известно о гражданах Украины, которые, по данным журналистов RISE.Moldova и "Слидство.инфо", могут быть причастны к похищению Чауса. Парламентарии спрашивают, возможно ли, что операция по похищению проводилась с привлечением украинских силовых структур - или существует ли вероятность, что ее осуществила криминальная группа по инициативе частных лиц, и кто мог бы похитить Чауса.

Спрашивают также, какова вероятность, что к похищению причастны некоторые сотрудники посольства Украины в Молдове, и какова позиция украинской стороны относительно просьбы генпрокурора Молдовы снять дипломатический иммунитет с бывшего военного атташе посольства Украины в Молдове и выдать ордер на обыск его авто, которое могло быть использовано для вывоза судьи из Молдовы в Украину.

Также читайте: В Молдове провели расследование относительно похищения экс-судьи Чауса: результаты привезут в Украину. ДОКУМЕНТ

Парламентарии, кроме того, хотят знать причины "неактивности" совместного молдавско-украинской следственного комитета.

Они также спрашивают, известны ли какие-то обстоятельства похищения судьи, о которых еще не писали СМИ и которых нет в распоряжении молдавских правоохранителей.

Отмечается также, что, по последним данным, Николай Чаус находится на территории Украины. Парламентарии спрашивают, что украинская сторона может сказать по поводу этой информации и выходил ли кто-то на связь с Чаусом.

Далее на Цензор.НЕТ: Интерпол снял с международного розыска скандального экс-судью Чауса, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+7
Парламентарии Молдовы подготовили список вопросов о похищении Чауса для украинских коллег, - СМИ - Цензор.НЕТ 1410
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08.06.2021 21:34
+6
Циркова вистава триває !!! Запасаємося попкорном,далі буде цікавіше !!!))))
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08.06.2021 21:27
+5
Да он и пытается свой кружок сузить, но там рука Бени не дает это сделать.
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08.06.2021 21:40
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буде ще одна ТСК.
Чи, може, доручать Мар'яні паралельно "розібратись"? А шо там, один, чи два, чи з десятко гейтів... все-одно треба одні і ті ж засрані штани бубочки відіпрати.
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08.06.2021 21:27 Ответить
Ось така буде відповідь від ЗЄ:
Парламентарии Молдовы подготовили список вопросов о похищении Чауса для украинских коллег, - СМИ - Цензор.НЕТ 1534
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08.06.2021 21:27 Ответить
Циркова вистава триває !!! Запасаємося попкорном,далі буде цікавіше !!!))))
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08.06.2021 21:27 Ответить
А новини кожен день для зеленського все гірші та гірші.
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08.06.2021 21:30 Ответить
Короче,украинские чекисты обосрались в Молдове точно так же, как российские обосрались в других странах. А почему? А потому, что ни наши депутаты, ни наши чекисты ни моралью, ни мозгами от кацапских не отличаются.
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08.06.2021 21:31 Ответить
Молдаване уже предъявляют. Дожили.
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08.06.2021 21:33 Ответить
Парламентарии Молдовы подготовили список вопросов о похищении Чауса для украинских коллег, - СМИ - Цензор.НЕТ 446 Парламентарии Молдовы подготовили список вопросов о похищении Чауса для украинских коллег, - СМИ - Цензор.НЕТ 5205 Парламентарии Молдовы подготовили список вопросов о похищении Чауса для украинских коллег, - СМИ - Цензор.НЕТ 8291
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08.06.2021 21:35 Ответить
Бубочка, кружок то сужается...
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08.06.2021 21:33 Ответить
Да он и пытается свой кружок сузить, но там рука Бени не дает это сделать.
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08.06.2021 21:40 Ответить
Парламентарии Молдовы подготовили список вопросов о похищении Чауса для украинских коллег, - СМИ - Цензор.НЕТ 1410
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08.06.2021 21:34 Ответить
Чтобы не ходить вокруг да около и не гадать,посмотрите "Диалоги Влада Кулминского с..." ...с Майей Санду. Все на русском языке,и Вы сможете сами услышать,и убедиться что на самом деле говорит и делает наш Президент.
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08.06.2021 21:39 Ответить
Парламентарии Молдовы подготовили список вопросов о похищении Чауса для украинских коллег, - СМИ - Цензор.НЕТ 9128

...
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08.06.2021 21:44 Ответить
У Молдовы должен быть только один вопрос. И вопрос лично к Зеленскому - "На яух?"
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08.06.2021 21:45 Ответить
И что в Украине хотят узнать депутаты распущенного додонского парламента? Парламентарії Молдови підготували список питань про викрадення Чауса для українських колег, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9811
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08.06.2021 22:02 Ответить
Парламентарії Молдови підготували список питань про викрадення Чауса для українських колег, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8897
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08.06.2021 22:05 Ответить
Никому это вопрос не интересен, кроме кучки пророссийских депутатов распущеного парламента.
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08.06.2021 22:06 Ответить
все фигня, Украина превращается в Израиль. Парламентарії Молдови підготували список питань про викрадення Чауса для українських колег, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2667
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08.06.2021 22:16 Ответить
Украина превращается в Сомали,но к этому приложили руку украинские родственики израильтян.
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09.06.2021 00:58 Ответить
ЗЕ-команда в черговий раз ЗАБРЕХАЛАСЬ та ОБІ...СЬ , А ЛОХТОРАТ все ХАВАЄ
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09.06.2021 12:41 Ответить
 
 