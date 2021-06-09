Киборг Гречанов (Рахман) уверен, что без помилования террориста Старкова его освобождение не состоялось бы
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Бывший пленный киборг Андрей Гречанов с позывным Рахман не может утверждать, что обнародованные 7 июня "пленки Медведчука", в которых говорится об обстоятельствах его освобождения из плена, свидетельствуют о затягивании этого процесса. Для него главным является сам факт возвращения.
Об этом Андрей Гречанов (Рахман) сказал hromadske в комментарии, передает Цензор.НЕТ.
По мнению Гречанова, приезд его друга Алексея Мочанова к боевикам и его попытки договориться об освобождении были важными, но без помилования Петром Порошенко российского военного Владимира Старкова освобождения бы не состоялось.
"Я дома - это факт. Если говорить об этих записях, то я не слышал, чтобы он (Виктор Медведчук. - Ред.) тормозил [освобождение]. Идет разговор обо мне, об обмене. Там же не говорится "Пусть, пусть еще немного посидит - и мы его заберем?" Ну, если стал вопрос "майора на майора", то майор осужден и его помиловать может только президент", - сказал нам Гречанов.
Экс-пленный также отметил, что он очень благодарен Алексею Мочанову, который пытался его освободить и приезжал, несмотря на опасность. По словам Гречанова, его освобождение действительно откладывали трижды, но причин задержки процесса не сообщали.
"Три раза было, когда меня отправляли в душ - бороду [побрить], помыться, сказали, часовая готовность. Я сижу и жду. День, два. Шаги мимо моей камеры. На вторые сутки понимаю, что этого уже не будет", - вспоминает Гречанов.
Он отмечает, что сейчас для него самое главное - сам факт возвращения из плена. "Я знаю, что я сейчас дома, я жив, я с семьей, я снова вернулся в армию. Последствия плена? Возможно. Но это уже другой разговор", - сказал Гречанов.
Также он отметил, что не хотел бы комментировать конкретно действия Виктора Медведчука, как и не может быть уверенным, что на записях именно его голос.
Напомним, Bihus.Info опубликовало записи разговоров якобы Виктора Медведчука с руководством самопровозглашенных республик, свидетельствующие о якобы затягивании им процесса освобождения пленного киборга Рахмана в интересах президента Петра Порошенко.
Обмен состоялся 30 ноября 2015 года. Перед тем Петр Порошенко помиловал приговоренного к 14 годам российского военного Владимира Старкова по прозвищу "Камаз".
Пожалуйста, подождите...
Це шавка олігархів, ніхто по ньому сумувати не буде, а для країни краще зробиш
Нехай посидить у днирі. Спробує.
А то хоче загрібати жар чужими руками.
Знімай рожеві окуляри, Порошенко має велику популярність, а тому його прибічників дуже багато )
Андрій Гречанов (позивний Рахман), який брав участь в обороні Донецького аеропорту і був взятий в полон бойовиками, не згоден, що "плівки Медведчука" свідчать про затягування цього процесу.
Про це колишній полонений повідомив у коментарі виданню "Громадське".
Напередодні журналісти Bihus.Info опублікували записи розмов Віктора Медведчука із ватажками терористичних угруповань "ЛНР" та "ДНР". З ролика журналістів випливало, що процес звільнення "Рахмана" та його обмін на російського військового Володимира Старкова нібито затягували в інтересах Петра Порошенка.
Напередодні визволення Гречанова до бойовиків неодноразово приїздив його товариш Олексій Мочанов. Йому вдавалося домовитися про обмін, але його скасовували. Паралельно відбувався судовий процес щодо затриманого українською стороною російського майора Володимира Старкова.
"Кіборг" Гречанов переконаний, що якби п'ятий президент Петро Порошенко не помилував російського майора, обмін би не відбувся.
"Я вдома - це факт. Якщо говорити про ці записи, то я не чув, щоб він (Медведчук) гальмував. Йде розмова про мене, про обмін. Там же не йдеться: "Нехай, нехай ще трохи посидить - і ми його заберемо". Ну, якщо стало питання - "майора на майора", то майор засуджений, і його помилувати може тільки Президент", - сказав Гречанов)
Вы и дальше хотите копаться в этом гавне?
Чого чекати від зустрічі Байдена і Путіна?
Що буде з «Північним потоком-2»?
І хто стоїть за так званими «плівками Медведчука»?
Відповідді Петра Порошенка на актуальні запитання.