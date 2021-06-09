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Киборг Гречанов (Рахман) уверен, что без помилования террориста Старкова его освобождение не состоялось бы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Киборг Гречанов (Рахман) уверен, что без помилования террориста Старкова его освобождение не состоялось бы

Бывший пленный киборг Андрей Гречанов с позывным Рахман не может утверждать, что обнародованные 7 июня "пленки Медведчука", в которых говорится об обстоятельствах его освобождения из плена, свидетельствуют о затягивании этого процесса. Для него главным является сам факт возвращения.

Об этом Андрей Гречанов (Рахман) сказал hromadske в комментарии, передает Цензор.НЕТ.

По мнению Гречанова, приезд его друга Алексея Мочанова к боевикам и его попытки договориться об освобождении были важными, но без помилования Петром Порошенко российского военного Владимира Старкова освобождения бы не состоялось.

"Я дома - это факт. Если говорить об этих записях, то я не слышал, чтобы он (Виктор Медведчук. - Ред.) тормозил [освобождение]. Идет разговор обо мне, об обмене. Там же не говорится "Пусть, пусть еще немного посидит - и мы его заберем?" Ну, если стал вопрос "майора на майора", то майор осужден и его помиловать может только президент", - сказал нам Гречанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пленки Медведчука": НАБУ обратилось в СБУ, - Сытник

Экс-пленный также отметил, что он очень благодарен Алексею Мочанову, который пытался его освободить и приезжал, несмотря на опасность. По словам Гречанова, его освобождение действительно откладывали трижды, но причин задержки процесса не сообщали.

"Три раза было, когда меня отправляли в душ - бороду [побрить], помыться, сказали, часовая готовность. Я сижу и жду. День, два. Шаги мимо моей камеры. На вторые сутки понимаю, что этого уже не будет", - вспоминает Гречанов.

Он отмечает, что сейчас для него самое главное - сам факт возвращения из плена. "Я знаю, что я сейчас дома, я жив, я с семьей, я снова вернулся в армию. Последствия плена? Возможно. Но это уже другой разговор", - сказал Гречанов.

Также он отметил, что не хотел бы комментировать конкретно действия Виктора Медведчука, как и не может быть уверенным, что на записях именно его голос.

Также читайте: Венедиктова: Пленки с разговорами Медведчука есть в уголовных производствах

Напомним, Bihus.Info опубликовало записи разговоров якобы Виктора Медведчука с руководством самопровозглашенных республик, свидетельствующие о якобы затягивании им процесса освобождения пленного киборга Рахмана в интересах президента Петра Порошенко.

Обмен состоялся 30 ноября 2015 года. Перед тем Петр Порошенко помиловал приговоренного к 14 годам российского военного Владимира Старкова по прозвищу "Камаз".

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+17
Хочеться прибити того Бігуса.... Але ж дебіли потім скажуть, що то Порох так "правду" не любить...
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08.06.2021 22:01
+14
Навіщо людину втягувати в цю клоунаду ,хай живе собі спокійно з родиною !!)))
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08.06.2021 21:48
+14
Стерненко - то більш пізня версія Гаді Савченко )))
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08.06.2021 22:41
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Навіщо людину втягувати в цю клоунаду ,хай живе собі спокійно з родиною !!)))
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08.06.2021 21:48 Ответить
Хочеться прибити того Бігуса.... Але ж дебіли потім скажуть, що то Порох так "правду" не любить...
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08.06.2021 22:01 Ответить
Так вбий його, він публічна особа, у мережі є його номер автівки, відомо де він працює, живе.
Це шавка олігархів, ніхто по ньому сумувати не буде, а для країни краще зробиш
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08.06.2021 22:10 Ответить
А нравствєнно начало ?
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08.06.2021 22:38 Ответить
зебіл, нах мені твої особисто тобі прийнятні методи медітації ?
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09.06.2021 00:19 Ответить
А я би воліла, щоб його викрали терористи.
Нехай посидить у днирі. Спробує.
А то хоче загрібати жар чужими руками.
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08.06.2021 22:33 Ответить
це ніби Штірліца викрав би Кремль )))
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08.06.2021 22:39 Ответить
Воно там сидіти не буде, бо братішка і кузен його дружини колеги дерьмака, фсб-шніки, високого рангу.
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08.06.2021 22:50 Ответить
А Стєрнєнка гівна покушав.
Кіборг Гречанов упевнений, що без помилування терориста Старкова його звільнення не відбулося б - Цензор.НЕТ 1798
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08.06.2021 22:35 Ответить
Стерненко - то більш пізня версія Гаді Савченко )))
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08.06.2021 22:41 Ответить
Тоді аваков тобі кореш, .издуй до нього, та здавайся, .**** кончений )))
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09.06.2021 00:07 Ответить
батьки заснули і в тебе з'явилася можливість побути в інтернеті брутальним суперменом ?
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09.06.2021 00:23 Ответить
Периодически смотрю видосы стерненко, могу со 100% уверенностью сказать, что после приговора там был договорняк с дерьмаком-зелупой: его зебилы выпускают из тюрьмы, но взамен он должен мочить пороха при этом ничего плохого не говорить про зеленых мародеров. В принципе так и есть: за месяц домашнего ареста ниодного плохого видоса на зелупу и его мародеров (бужанский не всчет) и вишенка торте - вчерашний его пост - подтверждение моих слов. Если что я не ярый фан пороха, но пока это лучшее что есть из того что есть в списках рейтинговых кандидатов. А гадя стерненко, как раз в проукраинском электорате мочит рейтинг единственного проукраинского конкурента зелупе.
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09.06.2021 08:48 Ответить
ТИ ДИВИСЬ МЕДВЕДЧУКА І СИВОЧОЛОГО І БУДЕ ТОБІ ФАЙНО.
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09.06.2021 11:43 Ответить
Петушило из гарема подоляка, мнение опущенных меня не интересует.
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09.06.2021 16:16 Ответить
Він з ним зустрівся, тому що він його командир, головнокомандувач, який не боявся власної армії і власних солдат.
Знімай рожеві окуляри, Порошенко має велику популярність, а тому його прибічників дуже багато )
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09.06.2021 00:17 Ответить
тупий у нас нарід - дивлячись з коментарів, хоч і українською пишуть, сумно ...
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09.06.2021 00:10 Ответить
"Обвіяючи інших у тупості, задумайся чи не тупий ти сам" Народна мудрість Кіборг Гречанов упевнений, що без помилування терориста Старкова його звільнення не відбулося б - Цензор.НЕТ 444
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09.06.2021 00:18 Ответить
НЕ ТУПИ НА НАРІД БАРАН ПІДБАРИЖНИЙ.
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09.06.2021 11:46 Ответить
На думку того самого «кіборга» Рахмана, затягування його обміну не було. Повернення з полону не відбулося би без указу Порошенка, зауважує ветеран АТО
Андрій Гречанов (позивний Рахман), який брав участь в обороні Донецького аеропорту і був взятий в полон бойовиками, не згоден, що "плівки Медведчука" свідчать про затягування цього процесу.

Про це колишній полонений повідомив у коментарі виданню "Громадське".

Напередодні журналісти Bihus.Info опублікували записи розмов Віктора Медведчука із ватажками терористичних угруповань "ЛНР" та "ДНР". З ролика журналістів випливало, що процес звільнення "Рахмана" та його обмін на російського військового Володимира Старкова нібито затягували в інтересах Петра Порошенка.

Напередодні визволення Гречанова до бойовиків неодноразово приїздив його товариш Олексій Мочанов. Йому вдавалося домовитися про обмін, але його скасовували. Паралельно відбувався судовий процес щодо затриманого українською стороною російського майора Володимира Старкова.

"Кіборг" Гречанов переконаний, що якби п'ятий президент Петро Порошенко не помилував російського майора, обмін би не відбувся.

"Я вдома - це факт. Якщо говорити про ці записи, то я не чув, щоб він (Медведчук) гальмував. Йде розмова про мене, про обмін. Там же не йдеться: "Нехай, нехай ще трохи посидить - і ми його заберемо". Ну, якщо стало питання - "майора на майора", то майор засуджений, і його помилувати може тільки Президент", - сказав Гречанов)
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09.06.2021 00:16 Ответить
https://hromadske.ua/ru/posts/uchastie-v-obmene-plennyh-i-torgovyh-peregovorah-s-rf-v-bihusinfo-obnarodovali-finalnye-plenki-medvedchuka
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09.06.2021 01:02 Ответить
Так там же четко сказали, что за Рахмана надо говорить с Захарченко. Но записи этого разговора нет.
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09.06.2021 02:15 Ответить
Наверное для медведчука задача была вытащить камаза . И он с ней справился.
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09.06.2021 04:07 Ответить
Ой, как неудобно получилось: вчера зелупенцы подоляка целый день строчили коменты из методички, что из-за порошенко Рахман лишние два месяца отсидел, а тут такой нежданчик. Тупоголовые имбицилы 73%, вас опять *******!
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09.06.2021 08:32 Ответить
"Bihus.Info опублікували записи розмов Віктора Медведчука із ватажками терористичних угруповань "ЛНР" та "ДНР". З ролика журналістів випливало, що процес звільнення "Рахмана" та його обмін на російського військового Володимира Старкова нібито затягували в інтересах Петра Порошенка."
Вы и дальше хотите копаться в этом гавне?
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09.06.2021 16:43 Ответить
Велике ЕКСКЛЮЗИВНЕ інтерв'ю Петра ПОРОШЕНКА з Валерієм Калнишем на «Прямому» телеканалі.
Чого чекати від зустрічі Байдена і Путіна?
Що буде з «Північним потоком-2»?
І хто стоїть за так званими «плівками Медведчука»?

Відповідді Петра Порошенка на актуальні запитання.
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10.06.2021 18:33 Ответить
 
 