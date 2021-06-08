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Новости Политика Украины Агрессия России против Украины Обмен пленными
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На переговорах ТКГ вопрос обмена пленными заморожен до встречи Байдена и Путина, - Гармаш

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На переговорах ТКГ вопрос обмена пленными заморожен до встречи Байдена и Путина, - Гармаш

На переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу вопрос обмена пленными заморожен до встречи президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина.

Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" рассказал член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш, передает Цензор.НЕТ.

"Реалистично нужно говорить, что даже этот процесс (обмен пленными. - Ред.), который, казалось бы, гуманитарно касается всех сторон, очень привязан к политике. К сожалению, решения принимаются даже не на уровне ТКГ, а решаются в каких-то околополитических сферах либо на высшем политическом уровне… Я по крайней мере всегда ждал каких-то серьезных решений по этому вопросу от "нормандской четверки", либо от прямых договоренностей, которые могут быть между Россией и Украиной на высшем уровне контактов. Но, опять же, пока нет встречи Байдена с Путиным, все процессы были заторможены, в том числе и этот вопрос", - сказал Гармаш.

Участник переговоров по Донбассу выразил надежду, "чтобы Россия продемонстрировала добрую волю и перед встречей все-таки поменяла кого-то из людей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Процесс обмена был разблокирован, когда Украина пошла навстречу террористам и начала процессуальную очистку, - представитель украинской делегации в ТКГ Иванова

"Может, завтра по итогам ТКГ я смогу говорить более оптимистично. На сегодняшний день у меня нет причин для оптимизма по этому вопросу", - отметил он.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+1
Там что в плену есть кацапы и американцы? Сюр
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08.06.2021 22:38
+1
"Грязные и пьяные", - оскорбившая воинов ВСУ девушка из Чугуева попала в "Миротворец". Жительница Чугуева Яна Чемшит (Ковалева) оказалась в "Чистилище" за свои слова в адрес украинских военнослужащих.

По словам Яны Чемшит (Ковалевой), она не понимает, против кого украинская армия воюет на Донбассе.

На переговорах ТКГ вопрос обмена пленными заморожен до встречи Байдена и Путина, - Гармаш - Цензор.НЕТ 8023
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08.06.2021 22:46
+1
Досить вже рекламувати тупих кьозд! Вони вже заради самореклами починають нести маячню на відео! Потрібно тихо виловити і відкиздити так щоб губи розсмоктались.
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08.06.2021 22:57
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процес заморожено поки гамериканці з кацапами не домовляться...круто На переговорах ТКГ вопрос обмена пленными заморожен до встречи Байдена и Путина, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2427
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08.06.2021 22:29 Ответить
Потрібно припиняти ці переговори з терористами, далі тільки війна!
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08.06.2021 22:55 Ответить
боюсь, що питання як нам поводити себе далі вирішать без нас На переговорах ТКГ питання обміну полоненими заморожене до зустрічі Байдена і Путіна, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5465
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08.06.2021 23:00 Ответить
Якщо без нас щось вирішать то і виконувати будуть без нас, а ми будемо діяти виходячи з власних інтересів!
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08.06.2021 23:03 Ответить
подивимось
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08.06.2021 23:08 Ответить
Якби у Зеленського були яйця, то після корегування формулювань розмови з Байденом по перспективам України в НАТО, терористи почали б масово себе обстрілювати і давити танками!
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08.06.2021 23:14 Ответить
щось ви на величного керманича наговорюєте На переговорах ТКГ питання обміну полоненими заморожене до зустрічі Байдена і Путіна, - Гармаш - Цензор.НЕТ 4890
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08.06.2021 23:18 Ответить
Я вірю що він навчиться, він же ж не лох, ну не все буде лох.
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08.06.2021 23:26 Ответить
***** його громадяни не потрібні. Баби ішшо нарожають і він грає на цьому як ЗЕ на роялі.
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08.06.2021 22:36 Ответить
Там что в плену есть кацапы и американцы? Сюр
показать весь комментарий
08.06.2021 22:38 Ответить
"Грязные и пьяные", - оскорбившая воинов ВСУ девушка из Чугуева попала в "Миротворец". Жительница Чугуева Яна Чемшит (Ковалева) оказалась в "Чистилище" за свои слова в адрес украинских военнослужащих.

По словам Яны Чемшит (Ковалевой), она не понимает, против кого украинская армия воюет на Донбассе.

На переговорах ТКГ вопрос обмена пленными заморожен до встречи Байдена и Путина, - Гармаш - Цензор.НЕТ 8023
показать весь комментарий
08.06.2021 22:46 Ответить
Досить вже рекламувати тупих кьозд! Вони вже заради самореклами починають нести маячню на відео! Потрібно тихо виловити і відкиздити так щоб губи розсмоктались.
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08.06.2021 22:57 Ответить
І хто ж їх буде виловлювати, рептилоїди? Щось за 30 років не дуже виловили, та й тихо не вийде, їх занадто багато.
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09.06.2021 01:20 Ответить
Так обменного фонда особо нет, всех раньше передали
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09.06.2021 00:31 Ответить
Неправда, это всё Порох в своих барыжных целях задерживает обмен.
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09.06.2021 07:03 Ответить
 
 