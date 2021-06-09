Выпущенная из "Бука" ракета - единственная причина катастрофы рейса MH17, - суд в Гааге

Взрыв ракеты, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук", суд в Гааге назвал единственной причиной катастрофы пассажирского самолета рейса MH17. Такой вердикт вынес председательствующий судья во второй день слушаний по делу о катастрофе "Боинга" над неподконтрольной Украине частью Донбасса в 2014 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".

Во время заседания 8 июня суд выяснял, из какой установки был сбит "Боинг", откуда именно запускали ракету, а также какова роль в этом четырех подсудимых.

"Эксперты заявили, что ударные повреждения на фюзеляже самолета соответствуют тем, которые наносят боеголовки ракет, выпущенных их зенитно-ракетной установки "Бук". Ни одно из обнаруженных повреждений не выбивается из этой картины и не могло быть нанесено никакой другой, более легкой или более тяжелой зенитно-ракетной системой", - сказал председательствующий судья Хендрик Стейнхейс.

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На заседании также продемонстрировали фото части корпуса ракеты, которую выпустили по самолету.

"В части лонжерона самолета был обнаружен металлический обломок. Фрагмент был изучен специалистами, и они пришли к выводу, что он соответствует затворной пластине ракеты из установки "Бук", - отметил Стейнхейс.

После заслушивания выводов экспертов суд объявил перерыв до 9 июня.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

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19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.