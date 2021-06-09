Выпущенная из "Бука" ракета - единственная причина катастрофы рейса MH17, - суд в Гааге
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Взрыв ракеты, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук", суд в Гааге назвал единственной причиной катастрофы пассажирского самолета рейса MH17. Такой вердикт вынес председательствующий судья во второй день слушаний по делу о катастрофе "Боинга" над неподконтрольной Украине частью Донбасса в 2014 году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".
Во время заседания 8 июня суд выяснял, из какой установки был сбит "Боинг", откуда именно запускали ракету, а также какова роль в этом четырех подсудимых.
"Эксперты заявили, что ударные повреждения на фюзеляже самолета соответствуют тем, которые наносят боеголовки ракет, выпущенных их зенитно-ракетной установки "Бук". Ни одно из обнаруженных повреждений не выбивается из этой картины и не могло быть нанесено никакой другой, более легкой или более тяжелой зенитно-ракетной системой", - сказал председательствующий судья Хендрик Стейнхейс.
На заседании также продемонстрировали фото части корпуса ракеты, которую выпустили по самолету.
"В части лонжерона самолета был обнаружен металлический обломок. Фрагмент был изучен специалистами, и они пришли к выводу, что он соответствует затворной пластине ракеты из установки "Бук", - отметил Стейнхейс.
После заслушивания выводов экспертов суд объявил перерыв до 9 июня.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.
7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.
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Відповідь на це питання ще кілька років назад дала 15-річна патріотка зі Слов'янська...
Как тебе, Путин, спится?
Что тебе, Вова, снится?
Сочинский пляж или мама?
А может, Барак Обама?
Как тебе естся, Путин?
Сколько едят лилипуты?
Или ты ешь очень много,
Чтоб не досталось другому?
Как тебе, Вова, срётся
В том, что «сортиром» зовется?
Не ты ль призывал уж раз триста
В сортирах мочить террористов?
Хочу, чтоб в столовой и в спальне,
Везде, даже в собственной сральне,
Ты видел одну картину:
Гробы, что везут с Украины!
Чтоб матери всей России
Во всех твоих снах голосили,
Тебя проклиная, урода,
За смерть своего народа!
Чтоб все девчонки России
О смерти твоей просили
За их нерожденных детишек
От тех погибших мальчишек.
И как же хочу я, Вова,
Чтоб видел ты снова и снова
Безруких, безногих ребят…
Какой же ты, б**дь, старший брат?!
А жители на Донбасе
Клянут тебя, пид***са,
Стреляют танки и «Град».
Какой же ты, Путин, гад!
Нет мужа, сына, отца
Из-за тебя, подлеца.
Грозишь всему миру войной.
Сомнений уж нет: ты - больной!
Как крупно тебе повезло:
Имеешь ты бренд свой - «*****»!
Ты береги его, Вова,
Точней не найти к тебе слова.
Но мы соберем свои силы,
И будешь лежать ты в могиле,
А надпись: не он, а оно -
Не «Путин», а просто «*****»!
единственная причина - сидит в кремле !
Дивіться, туту все просто - є таке поняття як "політичне рішення" і є така реальність, що будь-який Суд можна перетворити на фарс або затягнути до часу "н", викрористовучючі юридичні тонкощі!
для проформы сделают стрелочниками даунбас. можно даже похоронить - 5-6 "апалченцев" - их итак не чистают. Ну подумаешь пропало в отаре пару баранов.
Сама суть в том что НИКАКИХ последствий для ******** не будет. Если бы дружно и колективно закрутили гайки ******** было бы веселее.
Например конфисковать домики да баблишко у разных руцких. бабло все краденое итак. Откуда сотни лямов не промычат. Или запретить импорт нефти и газа...
А очередное обеспокоение ... - туфта. Впрочем так будет и сейчас. Фарс.
Ведь ДО анексии крыма и донбаса все все устраивало - руцкие свиньи крали себе спокойно, жили широко и с размахом, да и крым или крем они не знали - не ездили олигархи в "совог"
Ну и зачем им упал тот крым и даунбас? .
Теперь ещё лет пять уйдёт на то,чтобы сделать выводы о том,что ракета была выпущена опущенцами из БУКа,который им передала кацапская мразня.
Депутат Елена Серова заявила, что видела обстрел Донбасса из космоса.
Глазастая кацапка.))
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
Диспетчер Карлос, раздайте пароны!
Лётчик Волошин, налейте вина....
Нету у Вас методов против Коти Сапрыкина!!! На обыси!!!
ляют на металл ну и всё.... ну баблеца потерпевшим от газпрома вашеих же ничем не похну-
щих евриков.... ну и хватит........