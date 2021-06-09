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Выпущенная из "Бука" ракета - единственная причина катастрофы рейса MH17, - суд в Гааге

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Выпущенная из

Взрыв ракеты, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук", суд в Гааге назвал единственной причиной катастрофы пассажирского самолета рейса MH17. Такой вердикт вынес председательствующий судья во второй день слушаний по делу о катастрофе "Боинга" над неподконтрольной Украине частью Донбасса в 2014 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".

Во время заседания 8 июня суд выяснял, из какой установки был сбит "Боинг", откуда именно запускали ракету, а также какова роль в этом четырех подсудимых.

"Эксперты заявили, что ударные повреждения на фюзеляже самолета соответствуют тем, которые наносят боеголовки ракет, выпущенных их зенитно-ракетной установки "Бук". Ни одно из обнаруженных повреждений не выбивается из этой картины и не могло быть нанесено никакой другой, более легкой или более тяжелой зенитно-ракетной системой", - сказал председательствующий судья Хендрик Стейнхейс.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На суде по MH17 в Гааге показали фото обломков ракеты, которая могла сбить лайнер. ФОТО

На заседании также продемонстрировали фото части корпуса ракеты, которую выпустили по самолету.

"В части лонжерона самолета был обнаружен металлический обломок. Фрагмент был изучен специалистами, и они пришли к выводу, что он соответствует затворной пластине ракеты из установки "Бук", - отметил Стейнхейс.

После заслушивания выводов экспертов суд объявил перерыв до 9 июня.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

Также читайте: В печать ушел двухтомник эксперта Лукашевича о трагедии МН17

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+29
Выпущенная из "Бука" ракета - единственная причина катастрофы рейса MH17, - суд в Гааге - Цензор.НЕТ 587
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08.06.2021 22:58
+29
"не нужно злить Путина" ответ стандартный😁
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08.06.2021 23:12
+27
И какой результат. Скажут уважаемый Вова аяяяй. Больше так не деоай. Строй северніый поток дальше. Бабло не пахнет
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08.06.2021 22:57
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Это уже - факт - кацапская ракета - убила 300 человек.... Там было - 40 детей... Что скажет мир и Европа?
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08.06.2021 22:54 Ответить
"не нужно злить Путина" ответ стандартный😁
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08.06.2021 23:12 Ответить
Детей там было 80
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08.06.2021 23:31 Ответить
Правильно, Прошу прощения - усталость и набор на планшете...
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08.06.2021 23:43 Ответить
Бывает.
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08.06.2021 23:46 Ответить
а шо скаже, скаже що за таку ціну на газ яку пропонує ху.йло, 300 душ то не гроші, правда, співчуття родинам і близьким розстріляних рашапідами з "Бука", надглибока стурбованість і традиційне "аяяяяяй" буде озвучена кілька раз поспіль протягом цілого тижня.
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09.06.2021 10:05 Ответить
Гаага становится все ближе...
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08.06.2021 22:56 Ответить
всё дальше. Мордор будет откупаться дармовым газом
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09.06.2021 00:06 Ответить
И какой результат. Скажут уважаемый Вова аяяяй. Больше так не деоай. Строй северніый поток дальше. Бабло не пахнет
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08.06.2021 22:57 Ответить
Выпущенная из "Бука" ракета - единственная причина катастрофы рейса MH17, - суд в Гааге - Цензор.НЕТ 587
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08.06.2021 22:58 Ответить
Блокирующая Северо-Крымский канал дамба "дала трещину" - вода протекает к полуострову. На 91-м километре Северо-Крымского канала разрушается временная дамба, перекрывающая днепровскую воду для Крыма. Тем временем новое сооружение еще не достроено.
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08.06.2021 23:02 Ответить
Крым находится выше и вода самотеком, туда никогда не текла и сейчас не потечет! Чтобы вода потекла в Крым нужно включить насосы - иначе никак - просто заполнятся отдельные участки и на это все!
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09.06.2021 00:11 Ответить
Ничьо , крисчане будуть організовувати платні екскурсії до щелини в дамбі й вони будуть ту калюжу язиком злізувати !
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09.06.2021 03:58 Ответить
Выпущенная из "Бука" ракета - единственная причина катастрофы рейса MH17, - суд в Гааге - Цензор.НЕТ 3923
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08.06.2021 23:03 Ответить
Як там на росіі спиться вбивці путлєру і що йому сниться 😡
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08.06.2021 23:05 Ответить
Если он своё недонаселение мочит не жалеет, то что там ему может сниться о гражданах других стран
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09.06.2021 06:03 Ответить
_Хера ему по этому поводу вибрировать если даже нападение на ЕС и НАТО, убийство верхушки Польши прошло даром!
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09.06.2021 09:16 Ответить
Amber: "Як там на росіі спиться вбивці путлєру і що йому сниться 😡"

Відповідь на це питання ще кілька років назад дала 15-річна патріотка зі Слов'янська...

Как тебе, Путин, спится?
Что тебе, Вова, снится?
Сочинский пляж или мама?
А может, Барак Обама?

Как тебе естся, Путин?
Сколько едят лилипуты?
Или ты ешь очень много,
Чтоб не досталось другому?

Как тебе, Вова, срётся
В том, что «сортиром» зовется?
Не ты ль призывал уж раз триста
В сортирах мочить террористов?

Хочу, чтоб в столовой и в спальне,
Везде, даже в собственной сральне,
Ты видел одну картину:
Гробы, что везут с Украины!

Чтоб матери всей России
Во всех твоих снах голосили,
Тебя проклиная, урода,
За смерть своего народа!

Чтоб все девчонки России
О смерти твоей просили
За их нерожденных детишек
От тех погибших мальчишек.

И как же хочу я, Вова,
Чтоб видел ты снова и снова
Безруких, безногих ребят…
Какой же ты, б**дь, старший брат?!

А жители на Донбасе
Клянут тебя, пид***са,
Стреляют танки и «Град».
Какой же ты, Путин, гад!

Нет мужа, сына, отца
Из-за тебя, подлеца.
Грозишь всему миру войной.
Сомнений уж нет: ты - больной!

Как крупно тебе повезло:
Имеешь ты бренд свой - «*****»!
Ты береги его, Вова,
Точней не найти к тебе слова.

Но мы соберем свои силы,
И будешь лежать ты в могиле,
А надпись: не он, а оно -
Не «Путин», а просто «*****»!
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09.06.2021 10:36 Ответить
Шикарный стих.И не скажешь что автор-15-ти летняя девчёнка.Браво.
Випущена з "Бука" ракета - єдина причина катастрофи рейсу MH17, - суд у Гаазі - Цензор.НЕТ 1437
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09.06.2021 11:14 Ответить
Суд послав кацапів з їх придуманими "версіями" нах...й. залишив одну єдину, достовірну й доказану версію.
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08.06.2021 23:08 Ответить
они снова чудовищно ошибаются !..
единственная причина - сидит в кремле !
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08.06.2021 23:10 Ответить
Что скажет на это все диспетчер Карлос? Бук был припаркован к нашему истребителю?
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08.06.2021 23:13 Ответить
Ну, цей суд "недоказанность" не впише... Буде розбиратися довго, прискіпливо і нудно. Хоча ****** хотілось би, щоб одразу все...
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08.06.2021 23:13 Ответить
Я теж думав на цю тему. Багато родичів загиблих при таких "торжествах закону" має шанс не дожити до вердикту справедливості - вироку. Крім того цей голландський суд наперед запевняє, що він судить не Росісю, а конкретно 4-х призначених підсудних, яких надійно прикрив полами свого ватника Йухло.
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09.06.2021 08:06 Ответить
Ми думали правосуддя в Європі незалежне, але як бачимо гроші Газпрому роблять свою справу. Вирок суду побачать тільки онуки жертв теракту
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09.06.2021 09:22 Ответить
7 років і..."ракета збила боїнг"...Десь заплакав Шерлок Холмс...Потім ще 7 років...і ще 7 років...Де пряме звинувачення та вирок???
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08.06.2021 23:16 Ответить
Так может рассуждать человек, который ничего не знает о судах и юриспруденции.
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09.06.2021 06:14 Ответить
Тобі хочеться, щоб родичі загиблих не дожили до "торжества правосуддя"? Якби ти був потерпілим (батьком вбитих *******), як би тобі сподобалось таке "торжество"? На йух кому потрібне, крім самих юстицьок, торжество закону ради самого закону, а не потерпілих?
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09.06.2021 08:11 Ответить
Если бы Боинг сбили какие нибудь сомалийцы, то решение бы уже было давно , а Путина трогать ссыкотно, вот вам и независимое европейское правосудие
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09.06.2021 09:27 Ответить
Цікаво, а звідки така впевненість у тому, що я не знаю "о судах"? Ви ж мене не знайте)))
Дивіться, туту все просто - є таке поняття як "політичне рішення" і є така реальність, що будь-який Суд можна перетворити на фарс або затягнути до часу "н", викрористовучючі юридичні тонкощі!
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09.06.2021 19:33 Ответить
охринеть. а русне все это время рассказывали, что Боинга сбило нло из альфы центавры. И ведь она верила.
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08.06.2021 23:29 Ответить
Не возводи напраслину на альфоцентавров.
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09.06.2021 09:18 Ответить
Согласен.Грех это. Випущена з "Бука" ракета - єдина причина катастрофи рейсу MH17, - суд у Гаазі - Цензор.НЕТ 4907
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09.06.2021 11:16 Ответить
Типа до суда Ывропа не знала? Знала. знала что ********.
для проформы сделают стрелочниками даунбас. можно даже похоронить - 5-6 "апалченцев" - их итак не чистают. Ну подумаешь пропало в отаре пару баранов.
Сама суть в том что НИКАКИХ последствий для ******** не будет. Если бы дружно и колективно закрутили гайки ******** было бы веселее.
Например конфисковать домики да баблишко у разных руцких. бабло все краденое итак. Откуда сотни лямов не промычат. Или запретить импорт нефти и газа...
А очередное обеспокоение ... - туфта. Впрочем так будет и сейчас. Фарс.
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08.06.2021 23:32 Ответить
мне кажется там другая тактика. Чем дольше суд тем дороже он. И все это будет сострижено с русни.
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08.06.2021 23:38 Ответить
Да ничего они не состригут. ******** нужно колбасить по секторам. НЕфть, газ... Хотя и єто также не даст результатов. Только атака по супербогатім омжет дать результат. Они прикинут что старичка проще отправить к ленину (можно и живым) вернуть нафиг никому ненужный крым, отключить "апалченцам" бабло. Тогда быстро за месяцы все вернеться на круги своя.
Ведь ДО анексии крыма и донбаса все все устраивало - руцкие свиньи крали себе спокойно, жили широко и с размахом, да и крым или крем они не знали - не ездили олигархи в "совог"
Ну и зачем им упал тот крым и даунбас? .
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08.06.2021 23:49 Ответить
походу гиркинд есчо и прибарахлился не хило за счёт убиенных им людей рейса МН17 .Випущена з "Бука" ракета - єдина причина катастрофи рейсу MH17, - суд у Гаазі - Цензор.НЕТ 7541
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08.06.2021 23:44 Ответить
Охренеть какой вывод,за семь лет расследования.
Теперь ещё лет пять уйдёт на то,чтобы сделать выводы о том,что ракета была выпущена опущенцами из БУКа,который им передала кацапская мразня.
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08.06.2021 23:52 Ответить
спустя 20 лет - доказательство факта сбитого самолета бесспорно. Доказательство, что это боинг однозначно и обжалованию не подлежит. Пора наверно пару лет отдохнуть, переработались.
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09.06.2021 00:00 Ответить
а как же спутниковые снимки наших самолетов? Неужели эти проклятые следователи голландские не взяли во внимание железные факты русосми?(
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08.06.2021 23:59 Ответить
І не могли побачити "пятикілометровий" винищувач. Навіть дохлий Захарченко без оптики своїми очима "бачив" його на 10-кілометровій висоті.
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09.06.2021 05:40 Ответить
Что такое 10 км.Не смешите людей. Випущена з "Бука" ракета - єдина причина катастрофи рейсу MH17, - суд у Гаазі - Цензор.НЕТ 7265
Депутат Елена Серова заявила, что видела обстрел Донбасса из космоса.

Глазастая кацапка.))
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09.06.2021 11:23 Ответить
зачетно! не прошло и 10 лет, как огласили то, что всем было понятно через сутки после катастрофы. Они специально что-ли так тянут??
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08.06.2021 23:59 Ответить
йо ! возвращение Капитана Очевидность !
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09.06.2021 00:19 Ответить
Ждун отдыхает..
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09.06.2021 00:29 Ответить
2030 год..Суд вызывает к слову диспетчера Карлоса)
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09.06.2021 00:32 Ответить
Випущена з "Бука" ракета - єдина причина катастрофи рейсу MH17, - суд у Гаазі - Цензор.НЕТ 1740
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09.06.2021 04:06 Ответить
Ісламістка влада Малазії вже давно дала зрозуміти владі Недерландів , що вони зацікавлені виключно в дуже розмитому слідству й суду з абстрактними засудженними . Малазійці цінують життя своїх громадян не набагато більше ніж ***** цінує життя рашкіноїдів ...
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09.06.2021 04:07 Ответить
Дык, они с муйлом имеют общий бизнес, в том числе и по военке.
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09.06.2021 05:10 Ответить
филиппки - туда же.
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09.06.2021 05:10 Ответить
Більшість загиблих не мусульмани, а для ісламістів їхні життя нічого не значать.
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09.06.2021 08:14 Ответить
мда что общего между судом в Гааге и жирафом ?
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09.06.2021 05:32 Ответить
Жираф помре і його закопають, або згодують хижакам. Судді теж смертні, але на заміну їм прийдуть інші і "процес торжества законності" продовжиться при іншому складі суду. І так до безконечності. Юстицьки, які пишуть закони не дурні, щоб судити і по закону, і без дурного затягування часу, бо можна ж залишитись безробітними.
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09.06.2021 08:20 Ответить
рашизм=тероризм
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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09.06.2021 09:19 Ответить
Лука посадил самолет- террорист номер один,путлер сбил самолет- комедия на 7 лет ,сколько они это будут ещё тянуть?
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09.06.2021 09:56 Ответить
Эх....
Диспетчер Карлос, раздайте пароны!
Лётчик Волошин, налейте вина....
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09.06.2021 10:39 Ответить
Афігєть,ну хто б міг подумати... Просто цікаво,а що ж вони ще років так через 10-15 скажуть...
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09.06.2021 10:54 Ответить
А рашша такая Випущена з "Бука" ракета - єдина причина катастрофи рейсу MH17, - суд у Гаазі - Цензор.НЕТ 2244
Нету у Вас методов против Коти Сапрыкина!!! На обыси!!!
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09.06.2021 11:03 Ответить
всё понятненько - ракетку не посадишь она уже навсегда от нас улетела бук в наказание попи
ляют на металл ну и всё.... ну баблеца потерпевшим от газпрома вашеих же ничем не похну-
щих евриков.... ну и хватит........
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09.06.2021 11:16 Ответить
 
 