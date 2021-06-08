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Беларусь (7528) санкции (10624)

У украинских предприятий есть лишь 2 недели на подготовку к санкциям против Беларуси

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

У украинских предприятий есть лишь 2 недели на подготовку к санкциям против Беларуси

США уже восстановили санкции против 9 ключевых белорусских компаний, которые финансируют режим Лукашенко. У украинских предприятий есть лишь 2 недели на подготовку к экономическим санкциям против Беларуси.

Об этом заявил эксперт по международной политике Тарас Семенюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина

"21 июня в Люксембурге Европейский Союз тоже примет экономические санкции в отношении Беларуси. А какая будет реакция украинских предприятий, которые сотрудничают с этими девятью компаниями? Очевидно, они должны были бы переориентироваться на другие рынки, иначе станут токсичными", - заявил эксперт.

Соответственно, добавляет эксперт, Украина должна как можно быстрее ввести идентичные санкции против Минска, иначе отечественные предприятия, которые ведут деятельность с белорусскими, попадут под так называемые вторичные санкции.

Эти ограничения, по его словам, предусматривают блокирование валютных счетов и другие меры против компаний, торгующих с подсанкционными белорусскими предприятиями, предоставляют им транспортные услуги или являются их подрядчиками.

"Таким образом украинские предприятия, которые сотрудничают с белорусскими "спонсорами режима Лукашенко" автоматически становятся "токсичными" и обречены на вторичные санкции и отказ международных партнеров заключать соглашения с такими предприятиями", - говорит Семенюк.

Он также напомнил, что вероятно Европейский Союз применит санкции к тем же предприятиям, к которым уже действуют санкции США.

Украина пока ввела ограничения по полетам: закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов и прекратила авиасообщение со страной. Экономические санкции еще обсуждаются, однако у украинского бизнеса есть 2 недели на подготовку к экономическим санкциям против Беларуси, подытожил Семенюк.

Напомним, с 3 июня Министерство финансов США возобновило действие санкций в отношении 9 белорусских предприятий, которые подозреваются в финансировании режима Лукашенко. Это Белнефтехим, Белнефтехим США, Нафтан, Белорусский нефтяной торговый дом, Белшина, Гродно Азот, Гроднохимволокно, ОАО "Лакокраска", ОАО "Полоцк-Стекловолокно".

4 июня Европейский Союз запретил белорусским самолетам приземляться в аэропортах ЕС. больше ограничений объявят после люксембургской встречи глав МИД.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
Щас зебизяны заскулят, что они сосут белорусскую сисю и не могут от неё оторваться так как это принесёт им нестерпимую ментальную боль и голод!
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09.06.2021 09:10
+3
заборонити імпорт білоруських бананів та креветок!
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09.06.2021 09:12
+2
Де ж братимуть бітум Бєніни асфальтні заводики для великого крадівництва?
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09.06.2021 09:06
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На всех портретах у Лукашенко усы сбрить!
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09.06.2021 09:04 Ответить
Де ж братимуть бітум Бєніни асфальтні заводики для великого крадівництва?
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09.06.2021 09:06 Ответить
Угу..А Сашка Качура (один из слуг урода,если кто не в курсе тоска по сгущенке) погибнет от невыносимых душевных мук без белорусской сгущенки. В українських підприємств є 2 тижні на підготовку до санкцій проти Білорусі - Цензор.НЕТ 8726
Пожалейте животное. В українських підприємств є 2 тижні на підготовку до санкцій проти Білорусі - Цензор.НЕТ 1586
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09.06.2021 09:21 Ответить
Обычная история - или кто то будет меньше пить или кто то будет меньше есть.
Ответ очевиден - этот ктото кто меньше будешь ты..
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09.06.2021 09:23 Ответить
За мене не хвилюйся.
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09.06.2021 09:48 Ответить
Я не и до.
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09.06.2021 11:24 Ответить
Щас зебизяны заскулят, что они сосут белорусскую сисю и не могут от неё оторваться так как это принесёт им нестерпимую ментальную боль и голод!
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09.06.2021 09:10 Ответить
заборонити імпорт білоруських бананів та креветок!
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09.06.2021 09:12 Ответить
Недавно осьминогов покупал.
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09.06.2021 09:29 Ответить
От гадство посередине где то разойтись не получится
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09.06.2021 09:14 Ответить
Лукашеску подал заявку в НАТО,Путлер в шоке В українських підприємств є 2 тижні на підготовку до санкцій проти Білорусі - Цензор.НЕТ 8248Молотов-Риббеннтроп продолжается...,Гитлер не в шоке....
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09.06.2021 09:15 Ответить
В українських підприємств є 2 тижні на підготовку до санкцій проти Білорусі - Цензор.НЕТ 3565Все началось с раздела Польши в сентябре 1939 года,две Крысы Гитлер и Сралин поделили Мир на двоих...
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09.06.2021 09:17 Ответить
Зараз робиться те ж саме.
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09.06.2021 09:46 Ответить
В українських підприємств є 2 тижні на підготовку до санкцій проти Білорусі - Цензор.НЕТ 5597
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09.06.2021 09:20 Ответить
Нельзя отставать от коллектива.
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09.06.2021 09:36 Ответить
Страна , ведущая 8 (восемь) Карл л е т окопную войну -
останется без дизельки н тяжелую технику -
будут выдавать по 20 литров на броню.
Для справки -танк Т 72 , находясь в закрытой позиции потребляет в час 180 литров
дизельного топлива марок ДЛ, ДЗ и ДА. При движении до 240 литров.

Батька топлива не даст , чем заливать баки будем ?.
В українських підприємств є 2 тижні на підготовку до санкцій проти Білорусі - Цензор.НЕТ 7143
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09.06.2021 10:01 Ответить
На зелёную энергетику перейдут.
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09.06.2021 10:35 Ответить
Дорогой эксперт, а ты уверен что эта власть спосбно хоть о чём-то подумать заранее?
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09.06.2021 10:06 Ответить
Правильно . Україна не повинна фінансувати фашистський режим Лукашенка і вбивства білорусів псами режиму .
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09.06.2021 13:31 Ответить
 
 