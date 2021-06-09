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Новости Происшествия
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взрыв (6111) граната (952) Нацполиция (15749) Харьков (6542)

Взрыв в Харькове: гранату возле супермаркета мужчина бросил "на почве неприязненных отношений", - полиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Взрыв в Харькове: гранату возле супермаркета мужчина бросил

Мужчину, бросившего рядом с супермаркетом "Таврия В" гранату, в результате чего были ранены три человека, задержали. Поступок он совершил "на почве неприязненных отношений", но был ли знаком с пострадавшими - в полиции пока не знают.

Об этом журналистам сказал начальник отдела полиции № 1 Харьковского районного управления полиции № 1 Андрей Грязев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он затруднился сказать, был ли задержанный знаком с пострадавшими и находился ли на момент конфликта в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Грязев подтвердил, что взорвалась граната.

"Точно граната, но какая - пока сказать не может. Это после экспертиз", - сказал Грязев.

Как сообщалось, во вторник вечером в Харькове в районе проспекта Гагарина произошел взрыв, в результате которого пострадали и были доставлены в больницу 3 человека (2005, 1988 и 2002 г.р). Состояние самого младшего оценивается как средней степени тяжести, двух других - удовлетворительное.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+6
"Бросивший мужчину рядом с супермаркетом "Таврия В" и ранивший трех человек мужчина задержан" Взрыв в Харькове: гранату возле супермаркета мужчина бросил "на почве неприязненных отношений", - полиция - Цензор.НЕТ 4895
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09.06.2021 02:00
+3
так надо было с Мухи ударить по холодильникам а не по людям
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09.06.2021 06:19
+2
Потрібно терміново заборонити вільний продаж гранат
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09.06.2021 01:21
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Тепер граната входить до джентельментського набору.
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09.06.2021 00:39 Ответить
Взрыв в Харькове: гранату возле супермаркета мужчина бросил "на почве неприязненных отношений", - полиция - Цензор.НЕТ 6566
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09.06.2021 06:30 Ответить
Потрібно терміново заборонити вільний продаж гранат
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09.06.2021 01:21 Ответить
"Но в час, когда последняя граната
Уже занесена в твоей руке
И в краткий миг припомнить разом надо
Все, что у нас осталось вдалеке."

(К.Симонов)
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09.06.2021 01:55 Ответить
"Бросивший мужчину рядом с супермаркетом "Таврия В" и ранивший трех человек мужчина задержан" Взрыв в Харькове: гранату возле супермаркета мужчина бросил "на почве неприязненных отношений", - полиция - Цензор.НЕТ 4895
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09.06.2021 02:00 Ответить
Взрыв в Харькове: гранату возле супермаркета мужчина бросил "на почве неприязненных отношений", - полиция - Цензор.НЕТ 8766
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09.06.2021 03:50 Ответить
Ще й за ОПЗЖ, мабуть, голосував.
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09.06.2021 03:57 Ответить
Не. Атошник.
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10.06.2021 08:15 Ответить
Взрыв в Харькове: гранату возле супермаркета мужчина бросил "на почве неприязненных отношений", - полиция - Цензор.НЕТ 141
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09.06.2021 05:15 Ответить
Хотелось бы узнать на какое расстояние бросили мужчину?
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09.06.2021 05:27 Ответить
У него были неприязненные отношения к супермаркету.
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09.06.2021 06:00 Ответить
так надо было с Мухи ударить по холодильникам а не по людям
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09.06.2021 06:19 Ответить
Тридварасы и супермаркет)=
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09.06.2021 07:26 Ответить
суровый Харьков....
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09.06.2021 08:00 Ответить
гренадеру впаять десятку крытой иначе это не остановить
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09.06.2021 08:55 Ответить
любителя взрывов отправить в ато -пусть проходы в минных полях проделывает....
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09.06.2021 09:16 Ответить
харьковские ватогопники толпой решили поиздеваться над подвыпившим атошником - своё получили..
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09.06.2021 12:17 Ответить
Все атошники гранатами от людей защищаются?
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10.06.2021 08:16 Ответить
от "людей" , плять ?? считай шо кацапов посёк...
З.Ы. харьковских салтовских ватогопников людьми не считаю !
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10.06.2021 09:03 Ответить
Слава гэроям! Вибух у Харкові: гранату біля супермаркету чоловік кинув "на ґрунті неприязних відносин", - поліція - Цензор.НЕТ 2207
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10.06.2021 09:07 Ответить
 
 