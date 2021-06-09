Взрыв в Харькове: гранату возле супермаркета мужчина бросил "на почве неприязненных отношений", - полиция

Мужчину, бросившего рядом с супермаркетом "Таврия В" гранату, в результате чего были ранены три человека, задержали. Поступок он совершил "на почве неприязненных отношений", но был ли знаком с пострадавшими - в полиции пока не знают.

Об этом журналистам сказал начальник отдела полиции № 1 Харьковского районного управления полиции № 1 Андрей Грязев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он затруднился сказать, был ли задержанный знаком с пострадавшими и находился ли на момент конфликта в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Грязев подтвердил, что взорвалась граната.

"Точно граната, но какая - пока сказать не может. Это после экспертиз", - сказал Грязев.

Как сообщалось, во вторник вечером в Харькове в районе проспекта Гагарина произошел взрыв, в результате которого пострадали и были доставлены в больницу 3 человека (2005, 1988 и 2002 г.р). Состояние самого младшего оценивается как средней степени тяжести, двух других - удовлетворительное.