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Новости Политика Украины
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НАБУ (4031) олигарх (1016) правоохранительные органы (2944) США (23212) ФБР (210)

Олигархи и политики до сих пор влияют на правоохранительные органы в Украине, - экс-агент ФБР Гринуэй

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Олигархи и политики до сих пор влияют на правоохранительные органы в Украине, - экс-агент ФБР Гринуэй

Правоохранительные органы в Украине до сих пор не избавились от влияния олигархов и политиков, что сказывается на их работе. ФБР не всегда удается найти в Украине надежных партнеров для сбора улик.

Об этом бывший старший агент ФБР Карен Гринуэй заявила на международной конференции "Демократия в действии", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Коломойский и другие олигархи в течение двадцати лет влияли на работу правоохранительных органов в Украине из-за сговора и коррупции", — сказала она.

По её словам, в настоящее время Генеральная прокуратура "то успешно, то неуспешно расследует дела против чиновников, а также олигархов". Чтобы работать независимо, Генпрокуратура должна быть полностью политически независимой, но она таковой не является, считает эксперт.

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"Как агент американского ФБР у меня не было партнеров в Украине, чтобы собирать необходимые материалы для многих дел", — отметила Гринуэй. Правоохранительные органы США, по ее словам, не могли полагаться на украинских партнеров, поскольку те не имели политической поддержки, чтобы выполнять свою работу должным образом.

В то же время Гринуэй отметила, что Национальное антикоррупционное бюро Украины демонстрирует значительные успехи, при этом руководителю НАБУ Артему Сытнику приходится "тратить столько же времени на борьбу с ежедневными нападками на его организацию со стороны политиков, как и на руководство работой следователей и детективов".

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Автор: Ольга Лузан
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не долго асталось.
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09.06.2021 02:52 Ответить
Леонид Данилыч старался 2 каденции построить всех по Олегархату,от простьоого дворника до начальника своей Администрации Виктора ВЫедмедчука.. Олигархи и политики до сих пор влияют на правоохранительные органы в Украине, - экс-агент ФБР Гринуэй - Цензор.НЕТ 6934
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09.06.2021 06:31 Ответить
И не избавятся никогда. Это часть национальной идеи
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09.06.2021 06:42 Ответить
Ермака спросите сколько стоит должность генпрокурора.
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09.06.2021 06:45 Ответить
Лучший пгокунор Юга коньячок.
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09.06.2021 06:48 Ответить
Кучмисты камунисты камсамольцы у власти 1994 года Олигархи и политики до сих пор влияют на правоохранительные органы в Украине, - экс-агент ФБР Гринуэй - Цензор.НЕТ 8715где взять других?Они ж 24 августа 1991 года поделили Украину на бывшие колхозы совхозы заводы пароходы каждому по доле и заслугам совсем от нищеты... Олигархи и политики до сих пор влияют на правоохранительные органы в Украине, - экс-агент ФБР Гринуэй - Цензор.НЕТ 8715
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09.06.2021 06:52 Ответить
А я думаю как правоохранители защищают потенциальных насильников Довбыша Николая, Бугая Виктора и его сына?
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09.06.2021 07:29 Ответить
Країна окупована кримінальними кланами.
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09.06.2021 07:39 Ответить
То же мне Архимед. Олигархи и политики до сих пор влияют на правоохранительные органы в Украине, - экс-агент ФБР Гринуэй - Цензор.НЕТ 2685 Открытие он сделал

Олигархи и политики до сих пор влияют на правоохранительные органы в Украине, - экс-агент ФБР Гринуэй - Цензор.НЕТ 5045
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09.06.2021 07:39 Ответить
Олігархи і політики досі впливають на правоохоронні органи в Україні, - ексагентка ФБР Грінвей - Цензор.НЕТ 303.
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09.06.2021 09:14 Ответить
 
 