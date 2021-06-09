РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9822 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежом Газовая война
4 808 13
Германия (6025) Голодомор (1039) Северный поток (1428) Кулеба Дмитрий (2646) нормандская четверка (1596)

Кулеба после переговоров в Германии о "Северном потоке-2": "Ничто окончательно не согласовано"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Кулеба после переговоров в Германии о

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал визит в Германию и 8 июня обсудил с немецкими чиновниками строительство газопровода "Северный поток-2", функционирования Нормандского формата и признание Бундестагом Голодомора актом геноцида против украинского народа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Укрепление энергетического партнерства между Украиной и ФРГ находилось в центре внимания на встрече с государственным секретарем Федерального министерства экономики и энергетики Германии Андреасом Файхтом. Отдельной темой стали угрозы российского газопровода "Северный поток-2", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Витренко полетел в США добиваться санкций против "Северного потока-2"

Кулеба провел переговоры с внешнеполитическим советником Федерального канцлера Яном Гекер, двумя ключевыми темами которых стали угрозы "Северного потока-2" и дальнейшее функционирование Нормандского формата.

Кроме того, Кулеба обратился к Вольфгангу Шойбле с просьбой лично способствовать признанию Бундестагом Голодомора актом геноцида против украинского народа.

"В первый день визита в Берлин я провел трудные переговоры по Северному потоку-2 и Нормандскому формату. В обоих случаях действует правило: ничто окончательно не согласовано, пока все не согласовано. Но атмосфера была конструктивной. Германия – это друг, который очень помог Украине, и с которым можно решать даже самые сложные проблемы", - пояснил Кулеба.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
Блть, звучить як напис на совковому пам'ятнику або вічному вогні.

"Никто не забыт, ничто не забыто, ничто окончательно не согласовано..."
показать весь комментарий
09.06.2021 07:10
+4
чиновник В. ***** запевнив що СП-2 не такий вже і сєвєрньій"... зєЗМІ
показать весь комментарий
09.06.2021 07:17
+3
Кто-нибудь объяснил бы Кулебе, что ездят для решения новых предложений, а не с просьбами. В Германии давно уже приняли решение по сп-2, но это видимо не до всех доходит.
показать весь комментарий
09.06.2021 07:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Блть, звучить як напис на совковому пам'ятнику або вічному вогні.

"Никто не забыт, ничто не забыто, ничто окончательно не согласовано..."
показать весь комментарий
09.06.2021 07:10 Ответить
Німцям від цього визнання ні холодно, ні жарко.
показать весь комментарий
09.06.2021 07:13 Ответить
чиновник В. ***** запевнив що СП-2 не такий вже і сєвєрньій"... зєЗМІ
показать весь комментарий
09.06.2021 07:17 Ответить
Сп2 быть, будем у гансов теперь газ покупать..
показать весь комментарий
09.06.2021 07:18 Ответить
«признание Бундестагом Голодомора актом геноцида против украинского народа.Источник: https://censor.net/ru/n3270260»
КУЛЕБА - шахматист . Немцам -ШАХ, пусть теперь выкручиваются любители газового карлика 😀😀😜
показать весь комментарий
09.06.2021 07:31 Ответить
Кто-нибудь объяснил бы Кулебе, что ездят для решения новых предложений, а не с просьбами. В Германии давно уже приняли решение по сп-2, но это видимо не до всех доходит.
показать весь комментарий
09.06.2021 07:32 Ответить
Кулеба провел переговоры с внешнеполитическим советником Федерального канцлера Яном Гекер.... вот это истинный уровень министра кулебы - СОВЕТНИК) позорище...
показать весь комментарий
09.06.2021 07:34 Ответить
Этот осел-пустозвон постоянно выдает желаемое за действительное. "Глава американского Госдепа Энтони Блинкен назвал "свершившимся фактом" завершение строительства российского газопровода Северный поток-2, в связи с чем, по его словам, санкции США против него бесполезны. При этом глава Госдепа объявил о договоренности с Германией реагировать на все шаги России, связанные с СП-2, которые будут угрожать любой из стран мира."
показать весь комментарий
09.06.2021 07:59 Ответить
Кулеба после переговоров в Германии о "Северном потоке-2": "Ничто окончательно не согласовано"

=============
ЛЖЕЦ. ЛЖЕЦ. ЛЖЕЦ.
показать весь комментарий
09.06.2021 08:02 Ответить
Я правильно понял тутошних экспердов, что Кулеба должен был послать гансов найху и хлопнуть дверью? Мы ведь сверхдержава и можем диктовать условия.
показать весь комментарий
09.06.2021 11:45 Ответить
МИДа у нас уже 2 года как нет, так что это ниачем!
показать весь комментарий
09.06.2021 14:55 Ответить
Короче, послали на....Нельзя прямо сказать? Или клоун-брехло так распорядился? 11 Серебренников отрабатывает?
показать весь комментарий
27.06.2021 17:42 Ответить
 
 