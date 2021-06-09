РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8031 посетитель онлайн
Новости Политика УкраиныЗдоровье Коронавирус и карантин
2 646 0
карантин (16730) статистика (2307) COVID-19 (18600) коронавирус (17042)

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 77 человек, зафиксированы 1 385 новых случаев заражения, 6 962 человека выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 77 человек, зафиксированы 1 385 новых случаев заражения, 6 962 человека выздоровели

В Украине зафиксированы 1 385 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 9 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"9 июня 2021 в Украине зафиксированы 1385 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 57 детей и 74 медработника.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 77 человек, зафиксированы 1 385 новых случаев заражения, 6 962 человека выздоровели 02 госпитализированы - 756 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 77 человек, зафиксированы 1 385 новых случаев заражения, 6 962 человека выздоровели 02 летальных случаев - 77;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 77 человек, зафиксированы 1 385 новых случаев заражения, 6 962 человека выздоровели 02 выздоровели - 6 962 человека;

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вторую дозу от COVID-19 получат все. При вакцинации AstraZeneca она нужна через 12 недель, - Минздрав

За сутки протестировано:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 77 человек, зафиксированы 1 385 новых случаев заражения, 6 962 человека выздоровели 05 методом ПЦР - 25 344 человека,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 77 человек, зафиксированы 1 385 новых случаев заражения, 6 962 человека выздоровели 05 методом ИФА - 11 463 человека,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 77 человек, зафиксированы 1 385 новых случаев заражения, 6 962 человека выздоровели 05 экспресс-тестами - 23 813 человек.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 77 человек, зафиксированы 1 385 новых случаев заражения, 6 962 человека выздоровели 08 заболели - 2 218 039 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 77 человек, зафиксированы 1 385 новых случаев заражения, 6 962 человека выздоровели 08 выздоровели - 2 108 684 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 77 человек, зафиксированы 1 385 новых случаев заражения, 6 962 человека выздоровели 08 летальных случаев - 51 410;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 77 человек, зафиксированы 1 385 новых случаев заражения, 6 962 человека выздоровели 08 проведено ПЦР-тестов - 10 405 577.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (262), Киевской (142), Харьковской (87), Днепропетровской (75) и Ривненской (75) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 77 человек, зафиксированы 1 385 новых случаев заражения, 6 962 человека выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 77 человек, зафиксированы 1 385 новых случаев заражения, 6 962 человека выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 77 человек, зафиксированы 1 385 новых случаев заражения, 6 962 человека выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 77 человек, зафиксированы 1 385 новых случаев заражения, 6 962 человека выздоровели 14
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 