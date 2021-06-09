В Украине за сутки от COVID-19 умерли 77 человек, зафиксированы 1 385 новых случаев заражения, 6 962 человека выздоровели
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В Украине зафиксированы 1 385 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 9 июня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"9 июня 2021 в Украине зафиксированы 1385 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 57 детей и 74 медработника.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 756 человек;
летальных случаев - 77;
выздоровели - 6 962 человека;
За сутки протестировано:
методом ПЦР - 25 344 человека,
методом ИФА - 11 463 человека,
экспресс-тестами - 23 813 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 218 039 человек;
выздоровели - 2 108 684 человека;
летальных случаев - 51 410;
проведено ПЦР-тестов - 10 405 577.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (262), Киевской (142), Харьковской (87), Днепропетровской (75) и Ривненской (75) областях", - рассказали в Минздраве.
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