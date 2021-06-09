За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 53 161 человека, всего - 1 328 070, - Минздрав

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 161 378 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"53 161 человек привит против COVID-19 за сутки 8 июня 2021. Первую дозу получили 43 925 человек, полностью иммунизированы - 9 236 человек.

В течение суток работали: 485 мобильных бригад, 624 пункта вакцинации.

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По состоянию на 9 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 659 473 человека.

С начала прививочной кампании привиты 1 328 070 человек, из них получили 1 дозу - 1 328 068 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 161 378 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 1 489 446 прививок", - рассказали в Минздраве.





