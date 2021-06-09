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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 53 161 человека, всего - 1 328 070, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 53 161 человека, всего - 1 328 070, - Минздрав

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 161 378 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"53 161 человек привит против COVID-19 за сутки 8 июня 2021. Первую дозу получили 43 925 человек, полностью иммунизированы - 9 236 человек.

В течение суток работали: 485 мобильных бригад, 624 пункта вакцинации.

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По состоянию на 9 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 659 473 человека.

С начала прививочной кампании привиты 1 328 070 человек, из них получили 1 дозу - 1 328 068 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 161 378 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 1 489 446 прививок", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 53 161 человека, всего - 1 328 070, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 53 161 человека, всего - 1 328 070, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 53 161 человека, всего - 1 328 070, - Минздрав 03
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Залишилось вакцинувати 20 мільйонів до 24 серпня. Встигнете?
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09.06.2021 08:47 Ответить
Ляшко узяв на себе лише 5 млн. Зе може ******* шо хош. тільки ось як буде рахуватись результат: Ляшко прийняв посаду вже з 1 млн, так ось на прикінці роботи приймати із 5 млн чи із 6 млн?
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09.06.2021 08:54 Ответить
Всі міністри МОЗ призначались Зелею і він відповідає за провалену вакцинацію.
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09.06.2021 09:02 Ответить
питання залишилось: хоч 20 млн, хоч 5 млн - розділяти на міністри все-рівно треба в оцінці одного окремого міністра - 21 млн чи 6 млн?
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09.06.2021 09:23 Ответить
 
 