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Венедиктова попросила журналистов сообщать ей о случаях, когда прокуроры "сливают" дела: "Мои двери открыты 24/7"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова призвала журналистов сообщать ей информацию о случаях, когда прокуроры "сливают" уголовные дела.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на sud.ua.
"Если есть достоверная информация, что дела "сливаются", хотя ранее следствие велось эффективно, но по каким-то причинам прокуроры теперь не подписывают подозрение или не направляют обвинительные акты в суд, то в таких случаях мои двери открыты 24/7", - рассказала генпрокурор.
Топ комментарии
+24 multissstar .
показать весь комментарий09.06.2021 08:57
+18 Алла Новосад 5b57f84f
показать весь комментарий09.06.2021 09:05
+16 Small Jerboa
показать весь комментарий09.06.2021 09:00
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Намагається грати роль принципового генпрокурора.
Или просто открыть Реестр и устроить тотальную проверку всех дел, тянущихся более полу-года?
https://news.pn/ru/criminal/253716
Так працюють проститутки...
Тобі за це скільки разів казали??? Мало???
Нет слов.