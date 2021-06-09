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Венедиктова попросила журналистов сообщать ей о случаях, когда прокуроры "сливают" дела: "Мои двери открыты 24/7"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Венедиктова попросила журналистов сообщать ей о случаях, когда прокуроры

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова призвала журналистов сообщать ей информацию о случаях, когда прокуроры "сливают" уголовные дела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на sud.ua.

"Если есть достоверная информация, что дела "сливаются", хотя ранее следствие велось эффективно, но по каким-то причинам прокуроры теперь не подписывают подозрение или не направляют обвинительные акты в суд, то в таких случаях мои двери открыты 24/7", - рассказала генпрокурор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У нас пока нет успехов в раскрытии заказчиков убийств известных журналистов, - Венедиктова
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Топ комментарии
+24
дело "вагнеровцев", "слито" Венедиктовой
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09.06.2021 08:57
+18
Тьотя теж актриса квартального театру.
Намагається грати роль принципового генпрокурора.
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09.06.2021 09:05
+16
А нафига тогда Служба Внутреннего Аудита?
Или просто открыть Реестр и устроить тотальную проверку всех дел, тянущихся более полу-года?
Венедиктова попросила журналистов сообщать ей о случаях, когда прокуроры "сливают" дела: "Мои двери открыты 24/7" - Цензор.НЕТ 2683
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09.06.2021 09:00
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...щоб не крисятничали прокурори.
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09.06.2021 08:56 Ответить
Венедіктова попросила журналістів повідомляти їй про випадки, коли прокурори "зливають" справи: "Мої двері відчинені 24/7" - Цензор.НЕТ 6922
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09.06.2021 11:48 Ответить
дело "вагнеровцев", "слито" Венедиктовой
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09.06.2021 08:57 Ответить
Татаров...
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09.06.2021 08:59 Ответить
а служба внутренних расследований вам тогда зачем ?
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09.06.2021 08:59 Ответить
Тьотя теж актриса квартального театру.
Намагається грати роль принципового генпрокурора.
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09.06.2021 09:05 Ответить
Грати в розрахунку на лохів, які в це повірять.
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09.06.2021 09:12 Ответить
А нафига тогда Служба Внутреннего Аудита?
Или просто открыть Реестр и устроить тотальную проверку всех дел, тянущихся более полу-года?
Венедиктова попросила журналистов сообщать ей о случаях, когда прокуроры "сливают" дела: "Мои двери открыты 24/7" - Цензор.НЕТ 2683
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09.06.2021 09:00 Ответить
вот где Сброд ваЗЕлиновский, дело татарова, дело по бене(приват), дело о украденных в банке 2 лямов тищенкой ну а на кремлевскую Крысу ермака можно возбуждать уголовные дела каждый месяц (торговля должностями, гос.измена, кражи гос.имущества, работа на ПИД,,,рашу и т.д) !!!!
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09.06.2021 09:12 Ответить
Не можно,а нужно!
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09.06.2021 10:32 Ответить
При СССР&КПСС на каждом предприятии, в каждом учреждении был такой почтовый ящик опечатанный для "Скарг и предложений трудящихся". Вот такого народовладдя было навалом и на каждом шагу. Возможно от этой открытости СССР и развалился? Власть узнала от трудящихся, о всем плохом и ... испуЖалась, потеряла веру и... А тут еще двери в глав. прокуратора открыты 24/7... быть беде...
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09.06.2021 09:17 Ответить
це вона для того щоб с цих прокурворів свою доляху збирати...
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09.06.2021 09:25 Ответить
Подивися прокурорко телевізор і почитай інтернет, де Бігусу монтують плівки і з яких кримінальних справ? Чи не цікаво?
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09.06.2021 09:27 Ответить
Цирк на дроті...
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09.06.2021 09:32 Ответить
А как быть с делом Романчука

https://news.pn/ru/criminal/253716
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09.06.2021 09:45 Ответить
Ага. Так і буде
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09.06.2021 09:48 Ответить
"Заходите в мой дом, мои двери открыты..."
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09.06.2021 09:51 Ответить
Опять рыгоанальная ссанина в очи , как в 2010 от овощебазы донбабве. А все началось с зе-анализов и детей в Ровно..
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09.06.2021 09:58 Ответить
ну так -"крисячать" не діляться....- тому і потрібні стукачі ...- я скільки пані вЄнедихтова готова платити- ділитись за інфу ... Венедіктова попросила журналістів повідомляти їй про випадки, коли прокурори "зливають" справи: "Мої двері відчинені 24/7" - Цензор.НЕТ 410
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09.06.2021 10:06 Ответить
"Мои двери открыты 24/7 я специально для этого уехала из города в Конче Заспу"
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09.06.2021 10:26 Ответить
Дело вагнеровцев слито.
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09.06.2021 10:34 Ответить
"Мои двери открыты 24/7."

Так працюють проститутки...
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09.06.2021 10:34 Ответить
Бенедиктовна такая-же бульбомётка как и Зеля.
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09.06.2021 11:00 Ответить
Так они "сливают" 24/7 эти прокурвы, пронологовики, проплаченные п...... Сливают с делами государство, и это самое печальное .
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09.06.2021 11:09 Ответить
Твои прокуроры не явились в суд, когда тупицкий был там. Где публичная порка их? Ведь Зеленый заинтересован в наказании его.
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09.06.2021 11:34 Ответить
Доки не буде скасовано слідство і розділ в "портновсько/совковому кпк щодо процесуальних керівників огпу зрушення не буде.
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09.06.2021 11:35 Ответить
Она видно, отдыхала в Одессе, и прогуливалась по Привозу и по Дерибасовской, подтянула юмор и начала сыпать остротами. Думается, это начало борьбы с "крысятничеством". Общак оттощал и на носу "дембель".
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09.06.2021 12:01 Ответить
Венедиктова держит украинцев за лохов.Уголовно-процессуальный кодекс(УПК) Украины из рук вон плохой,что даже грузино-украинский бывший прокурор Давид Сакварелидзе заметил:"УПК Украины-это хартия безнаказанности для тех,у кого есть ресурсы" Понятно,что у воров и коррупционеров есть ресурсы,поэтому призыв Венедиктовой выглядит как издевательство над правосудием,понятием о справедливости,над украинским народом!
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09.06.2021 12:09 Ответить
Так ти ж злила справу по вагнерівцях.
Тобі за це скільки разів казали??? Мало???
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09.06.2021 13:12 Ответить
Слышать такое от циничной, брехливой *************** из зекодла просто абсурд.
Нет слов.
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09.06.2021 15:02 Ответить
Это просто смешно
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09.06.2021 19:33 Ответить
 
 