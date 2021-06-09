США и Украина скоординировали позиции накануне встречи Байдена с Путиным, - ОП
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Позиции США и Украины были скоординированы накануне встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Также это касается саммита НАТО и других июньских переговоров на высшем уровне.
Такое заявление в комментарии РБК-Украина сделал заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига, который отвечает за внешнюю политику, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, для Украины важно, чтобы в глобальной политике было больше предсказуемости и больше уважения к нормам международного права.
"Именно такой результат будет выгодным не только для нас, но и для всех участников международных отношений, если этот результат будет достигнут на американо-российских переговорах", - сказал изданию Сибига.
Как подчеркнул замглавы ОП, США поддерживают суверенитет и территориальную целостность и безопасность Украины, и на этой основе будет проходить обсуждение всех тем, затрагивающих украинские интересы.
"Вопрос относительно "беспокойств" Украины в связи с этими переговорами является некорректным", - добавил Сибига.
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Дмитрий Чекалкин
@Chekalkin
·17 год
Портніков: З часу свого обрання Володимир Зеленський живе у брехні. У брехні - його наближені - їм це вигідно. У брехні живуть його прихильники - одним це просто подобається, а інші не мають сміливості зізнатися, що стали співучасниками жахливого експерименту над власною країною.
Але народу подобається
воюющая Украина в условиях иностранной агрессии урезает расходы на оборону, гробит перспективные оборонные программы (например ракетную), собирается отменить военный налог, собирается налить Крыму днепровской воды, шоркается с врагами по Оманам, держит на первых ролях кремлевских ********* и в то же время гундосо вопит: "А пачиму Украина ище ни в НАТО???"
Сюр...
та да! без координатора зелепуки ни одна беседа Президента Байдена не состоится ))))
Витренко полетел в США.
Отправить в США договариваться о санкциях против "СП-2" человека, назначение которого главой "Нафтогаза" считается в США нарушением прав корпоративного управления, могут либо идиоты, либо люди искренне желающие провала этой миссии.
Вот так вот малята. 😁😁😁