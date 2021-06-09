РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5423 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежом
1 932 15
Байден (2386) Зеленский (16568) Путин (29871) США (23215) Сибига (51)

США и Украина скоординировали позиции накануне встречи Байдена с Путиным, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

США и Украина скоординировали позиции накануне встречи Байдена с Путиным, - ОП

Позиции США и Украины были скоординированы накануне встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Также это касается саммита НАТО и других июньских переговоров на высшем уровне.

Такое заявление в комментарии РБК-Украина сделал заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига, который отвечает за внешнюю политику, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, для Украины важно, чтобы в глобальной политике было больше предсказуемости и больше уважения к нормам международного права.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил экс-посла в Турции Сибигу замглавы ОП по вопросам внешней политики

"Именно такой результат будет выгодным не только для нас, но и для всех участников международных отношений, если этот результат будет достигнут на американо-российских переговорах", - сказал изданию Сибига.

Как подчеркнул замглавы ОП, США поддерживают суверенитет и территориальную целостность и безопасность Украины, и на этой основе будет проходить обсуждение всех тем, затрагивающих украинские интересы.

"Вопрос относительно "беспокойств" Украины в связи с этими переговорами является некорректным", - добавил Сибига.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+6



Дмитрий Чекалкин

@Chekalkin

·17 год

Портніков: З часу свого обрання Володимир Зеленський живе у брехні. У брехні - його наближені - їм це вигідно. У брехні живуть його прихильники - одним це просто подобається, а інші не мають сміливості зізнатися, що стали співучасниками жахливого експерименту над власною країною.

показать весь комментарий
09.06.2021 09:36
+4
Согласование позиций США и Украины по вопросам НАТО с моей точки зрения выглядит так:
воюющая Украина в условиях иностранной агрессии урезает расходы на оборону, гробит перспективные оборонные программы (например ракетную), собирается отменить военный налог, собирается налить Крыму днепровской воды, шоркается с врагами по Оманам, держит на первых ролях кремлевских ********* и в то же время гундосо вопит: "А пачиму Украина ище ни в НАТО???"
Сюр...
показать весь комментарий
09.06.2021 09:43
+4
та явно поумнее зеленского и всей его свиты вместе взятой
показать весь комментарий
09.06.2021 09:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан



Дмитрий Чекалкин

@Chekalkin

·17 год

Портніков: З часу свого обрання Володимир Зеленський живе у брехні. У брехні - його наближені - їм це вигідно. У брехні живуть його прихильники - одним це просто подобається, а інші не мають сміливості зізнатися, що стали співучасниками жахливого експерименту над власною країною.

показать весь комментарий
09.06.2021 09:36 Ответить
та явно поумнее зеленского и всей его свиты вместе взятой
показать весь комментарий
09.06.2021 09:50 Ответить
Не все ж зебили.
показать весь комментарий
09.06.2021 09:50 Ответить
Аморал без переконань, релігії, артист в новій ролі
Але народу подобається
показать весь комментарий
09.06.2021 11:00 Ответить
Согласование позиций США и Украины по вопросам НАТО с моей точки зрения выглядит так:
воюющая Украина в условиях иностранной агрессии урезает расходы на оборону, гробит перспективные оборонные программы (например ракетную), собирается отменить военный налог, собирается налить Крыму днепровской воды, шоркается с врагами по Оманам, держит на первых ролях кремлевских ********* и в то же время гундосо вопит: "А пачиму Украина ище ни в НАТО???"
Сюр...
показать весь комментарий
09.06.2021 09:43 Ответить
чем гря заявления от опы уже и читать не хочется, понимаешь что там только зеленая ссанина
показать весь комментарий
09.06.2021 09:49 Ответить
😁😁😁. Видосик будет по скоординации опы? 😁😁😁
показать весь комментарий
09.06.2021 09:51 Ответить
Период гона открыт.
показать весь комментарий
09.06.2021 09:54 Ответить
США та Україна скоординували позиції напередодні зустрічі Байдена з Путіним, - ОП - Цензор.НЕТ 6380 США та Україна скоординували позиції напередодні зустрічі Байдена з Путіним, - ОП - Цензор.НЕТ 439
показать весь комментарий
09.06.2021 10:06 Ответить
опять как всегда бреханули ))))
та да! без координатора зелепуки ни одна беседа Президента Байдена не состоится ))))
показать весь комментарий
09.06.2021 10:24 Ответить
08.‎06.‎2021

Витренко полетел в США.
Отправить в США договариваться о санкциях против "СП-2" человека, назначение которого главой "Нафтогаза" считается в США нарушением прав корпоративного управления, могут либо идиоты, либо люди искренне желающие провала этой миссии.
Вот так вот малята. 😁😁😁
показать весь комментарий
09.06.2021 10:25 Ответить
Асисяй?
показать весь комментарий
09.06.2021 11:02 Ответить
Байда даже посла в Украину не шлет - демонстрирует хуълу свое отношение к Украине как недогосударству
показать весь комментарий
09.06.2021 14:35 Ответить
А в Штатах об этом знают?
показать весь комментарий
10.06.2021 14:32 Ответить
 
 