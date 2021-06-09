Посол США в РФ Салливан примет участие в саммите Байдена и Путина

Посол США в России Джон Салливан будет присутствовать на предстоящих переговорах российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-секретарь посольства Соединенных Штатов в РФ Джейсон Ребхольц на своей странице в Twitter.

"С нетерпением жду возможности присоединиться к президенту в Женеве на следующей неделе. Президент Байден — решительный защитник интересов США, и у нас будет отличная команда, которая поддержит его, когда мы встретимся с руководством РФ по всему комплексу насущных вопросов, которые влияют на отношения США и России", — процитировал пресс-секретарь слова Салливана.

Как сообщалось, встреча президентов Соединенных Штатов и РФ состоится 16 июня в Женеве.

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