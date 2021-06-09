Лавров уверяет, что у России нет сверхдержавных амбиций: "Давно понятно, что навязывание модели развития ни к чему хорошему не приводит"
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров уверяет, что у России нет сверхдержавных амбиций.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".
В свойственной РФ манере российский министр обвинил Запад, который якобы наговаривает на Россию и распространяет свое влияние.
"У нас, кстати, нет сверхдержавных амбиций, как бы кто-то ни убеждал себя и всех остальных в обратном. У нас нет и того мессианского задора, с которым наши западные коллеги пытаются распространить на всю планету свою ценностную демократическую повестку. Нам уже давно понятно, что навязывание извне модели развития ни к чему хорошему не приводит", — заявил Лавров.
При этом, он ни слова не сказал о том, что РФ всячески пытается навязывать модель развития ближайшим соседям.
Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что представители стран Запада якобы не готовы "к честному диалогу" с Россией по поводу размещения американских ракет средней и малой дальности.
"Не только Россия, но и многие другие сталкиваются с тем, что представители Запада не готовы к честному диалогу, который основан на фактах, предпочитают действовать в духе highly likely, примеров такого подхода множество. Это, безусловно, подрывает доверие к самой идее диалога как способа урегулирования разногласий", — уверяет Лавров.
Пожалуйста, подождите...
Грузія.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
А от імперських амбіцій у цієї помийки світу - хоч греблю гати! Щось там патякають про "зони впливу", "двополярний світ" і ще якусь нісенітницю, яку винюхали зі своєї "дипломатичної" пошти...
Захлиніться в своєму лайні самі! І чим швидше, тим краще для людства.
Допускалось, що країни можуть розділятись якщо сумісне життя кількох народів в одній державі спричиняє багато крові.
Допускались поліцейські акції, коли владу в якісь країні захопили терористи і проводили політику масового геноциду.
І ось орки вирішили, що на них правила світового ладу не поширюється і їм все можна.
Реально тепер в світової спільноти два рішення
1. Прийняти, що правила співжиття націй на планеті втратили чинність.
В результаті хаос, і черга війн які можуть поставити людство як біологічний вид під загрозу.
2. Покарати орків, і повернути все до попереднього стану, щоб довести беззмістовність і гігантську ціну за спроби порушити світовий лад.
Ясенево