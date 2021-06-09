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Новости За рубежом
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Лавров (2207) ракеты (2746) Россия (91324) США (23215)

Лавров уверяет, что у России нет сверхдержавных амбиций: "Давно понятно, что навязывание модели развития ни к чему хорошему не приводит"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лавров уверяет, что у России нет сверхдержавных амбиций:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уверяет, что у России нет сверхдержавных амбиций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

В свойственной РФ манере российский министр обвинил Запад, который якобы наговаривает на Россию и распространяет свое влияние. 

"У нас, кстати, нет сверхдержавных амбиций, как бы кто-то ни убеждал себя и всех остальных в обратном. У нас нет и того мессианского задора, с которым наши западные коллеги пытаются распространить на всю планету свою ценностную демократическую повестку. Нам уже давно понятно, что навязывание извне модели развития ни к чему хорошему не приводит", — заявил Лавров.

При этом, он ни слова не сказал о том, что РФ всячески пытается навязывать модель развития ближайшим соседям.

Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что представители стран Запада якобы не готовы "к честному диалогу" с Россией по поводу размещения американских ракет средней и малой дальности.

"Не только Россия, но и многие другие сталкиваются с тем, что представители Запада не готовы к честному диалогу, который основан на фактах, предпочитают действовать в духе highly likely, примеров такого подхода множество. Это, безусловно, подрывает доверие к самой идее диалога как способа урегулирования разногласий", — уверяет Лавров.

Читайте также: Лавров об ожиданиях РФ от саммита Байдена-Путина: Не строим иллюзий, что будут прорывы, исторические судьбоносные решения

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+13
Лавров уверяет, что у России нет сверхдержавных амбиций: "Давно понятно, что навязывание модели развития ни к чему хорошему не приводит" - Цензор.НЕТ 3786
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09.06.2021 10:31
+9
Лаврова слушать не надо, его надо уничтожить.
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09.06.2021 10:28
+8
Лавров уверяет, что у России нет сверхдержавных амбиций: "Давно понятно, что навязывание модели развития ни к чему хорошему не приводит" - Цензор.НЕТ 601
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09.06.2021 10:39
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Лаврова слушать не надо, его надо уничтожить.
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09.06.2021 10:28 Ответить
тот случай когда лошадь начинает мурлыкать..... белый шум, сухая вода и свежие басни от лаврова.....
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09.06.2021 10:30 Ответить
Лавров уверяет, что у России нет сверхдержавных амбиций: "Давно понятно, что навязывание модели развития ни к чему хорошему не приводит" - Цензор.НЕТ 3786
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09.06.2021 10:31 Ответить
Ваши рашистские амбиции начались ещё с 2014 года. И до вас, долбое...в, до сих пор не доперло, что до хорошего не доведёт
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09.06.2021 10:36 Ответить
З 2008 г.
Грузія.
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09.06.2021 10:39 Ответить
Насправді вони ніколи в кацапів не зникали
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09.06.2021 10:50 Ответить
Лавров уверяет, что у России нет сверхдержавных амбиций: "Давно понятно, что навязывание модели развития ни к чему хорошему не приводит" - Цензор.НЕТ 8878 Лавров уверяет, что у России нет сверхдержавных амбиций: "Давно понятно, что навязывание модели развития ни к чему хорошему не приводит" - Цензор.НЕТ 5605
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09.06.2021 10:38 Ответить
Лавров уверяет, что у России нет сверхдержавных амбиций: "Давно понятно, что навязывание модели развития ни к чему хорошему не приводит" - Цензор.НЕТ 601
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09.06.2021 10:39 Ответить
понятно, да не всем
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09.06.2021 10:41 Ответить
Таки да. Ви нав"язали країнам Східної Європи свою модель розвитку, а потім вони послали вас в еротичну подорож.
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09.06.2021 10:44 Ответить
рашизм=тероризм
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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09.06.2021 10:53 Ответить
А он почти правду сказал, только недоговорил что основная задача путлеровского режима искусственно окружить себя врагами со всех сторон , чтоб грабить свою биомассу вечно ! И для этого всего то надо убивать переодически и грабить слабых соседей ! Следя за тем чтоб они оставались слабыми и непутевыми !
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09.06.2021 10:58 Ответить
Ну звісно, що "наддержавних амбіцій" немає! Бо московія вже давно не є наддержавою і це розуміють по всьому світу. Навіть китайці вже зняли обмеження про двох дітей у сім'ї, бо розуміють, що "Сибір наш"
А от імперських амбіцій у цієї помийки світу - хоч греблю гати! Щось там патякають про "зони впливу", "двополярний світ" і ще якусь нісенітницю, яку винюхали зі своєї "дипломатичної" пошти...
Захлиніться в своєму лайні самі! І чим швидше, тим краще для людства.
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09.06.2021 11:00 Ответить
Він каже правду, бо країни, що вийшли з СРСР вони просто не вважаються державами. Це просто їх території. Тому, які тут великодержавні амбції, то усе просто ісконно їхнє.
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09.06.2021 11:04 Ответить
Тобто був який не який світовий порядок, де одною з аксіом було - границі не змінюються і жодна країна не анексує території інших.

Допускалось, що країни можуть розділятись якщо сумісне життя кількох народів в одній державі спричиняє багато крові.
Допускались поліцейські акції, коли владу в якісь країні захопили терористи і проводили політику масового геноциду.

І ось орки вирішили, що на них правила світового ладу не поширюється і їм все можна.

Реально тепер в світової спільноти два рішення
1. Прийняти, що правила співжиття націй на планеті втратили чинність.
В результаті хаос, і черга війн які можуть поставити людство як біологічний вид під загрозу.
2. Покарати орків, і повернути все до попереднього стану, щоб довести беззмістовність і гігантську ціну за спроби порушити світовий лад.
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09.06.2021 11:25 Ответить
У Фейгина интересный чувачок был в программе по фамилии Жирнов.Он бывший КГБшник.Так он интересный расчёт провёл на наличие голов в СВР РФ.Он говорит,шо когда он учился при совке,наличие выпускников курса подготовки агентов, было около 5 000 человек.По логике вещей,Рашка утратив треть территорий в 1991 году,и в связи с отходом стран в самостоятельное национальное и независимое плавание,должна бы была сократить выпуск курса агентов на треть.Однако, она не то,шо сократила курс,а наоборот увеличила в два раза достроив новые корпуса для новых курсов.Таким образом, число двухгодичного курса выпускников разведки Мордора около 10 000 рыл.Такое кол-во агентов,которых пачками высылают сегодня из всех дип.миссий Мордора,ставит под сомнение заяву Лаврова о том,що у Мордора нет сверхдержавных амбиций.Як вариант
ЯсеневоЛавров запевняє, що Росія не має наддержавний амбіцій: "Давно зрозуміло, що нав'язування моделі розвитку ні до чого доброго не приводить" - Цензор.НЕТ 7378 Лавров запевняє, що Росія не має наддержавний амбіцій: "Давно зрозуміло, що нав'язування моделі розвитку ні до чого доброго не приводить" - Цензор.НЕТ 5301
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09.06.2021 11:47 Ответить
Верю! Осталось еще чуть-чуть, оккупировать Украину и Грузию, а потом посмотрим.
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09.06.2021 12:13 Ответить
С учетом того что они не считают "сверхдержавностью" их понимание принадлежности РФерии , всех территорий бывшего СССР, а возможно и территории Российской империи ( считай Польша, Финляндия, Восточная Турция - Карс, Порт _ Артур и КВЖД. А дальше как говорится " аппетит приходит во время еды" Вспомнят зоны влияния СССР - а это вся восточная Европа, Балканы ну и дальше по списку. Лавров конечно дуру гонит ( под дурочка хиляет) а как же официальный захват Крыма...
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09.06.2021 12:17 Ответить
"По моему убеждению, только та страна, в которую люди толпами бегут со всего света, имеет право давать советы другим о том, как надо жить. Та же страна, из которой люди прорываются через границу на танках, улетают на самодельных воздушных шарах и гиперзвуковых истребителях, прорываются через минные поля под пулеметным огнем, преследуемые сворами сторожевых псов, та страна никого и ничему учить не должна. Нет у нее такого права" Виктор Суворов
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09.06.2021 12:58 Ответить
А...у России нет модели развития..Более того, ее не было никогда.
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09.06.2021 13:33 Ответить
А изуверский дЭд ушка Членин? Лапти с удовольствием будут *строить* кАмунизЬм- ононизЬм -2
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09.06.2021 15:13 Ответить
По мере заканчивания бабла сдуваются и амбиции у амбарного хищника. Рашистских подонков надо довести до полной нищеты ,голода и полной дезинтеграции Засрахи
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09.06.2021 14:53 Ответить
 
 