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Варшава о решении Лукашенко объявить праздником день вторжения в Польшу: Это помешает Беларуси вести диалог с европейскими странами

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Варшава о решении Лукашенко объявить праздником день вторжения в Польшу: Это помешает Беларуси вести диалог с европейскими странами

МИД Польши выразил возмущение объявлением властей Беларуси об установлении 17 сентября нового государственного праздника - Дня народного единства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Базировать историческую политику Беларуси на наследии пакта Сталина-Гитлера - это совершенно непонятно. Это жест, который является частью российских действий, направленных на переосмысление чрезвычайно сложной истории нашего региона, это помешает Беларуси вести диалог и достичь взаимопонимания с соседними странами, а также с европейскими странами", - говорится в заявлении.

В министерстве напомнили, что 17 сентября 1939 года Советский Союз вторгся в Польшу, которая тогда воевала с войсками нацистской Германии.

"Таким образом Советский Союз реализовал секретный протокол пакта Риббентропа-Молотова, заключенный СССР и Третьим рейхом 23 августа 1939 года, что непосредственно привело к началу Второй мировой войны. Это совместное советско-нацистское нападение на Польшу начало самую страшную войну в истории мира, которая стоила жизни 60 млн человек, включая жителей Беларуси", - говорится в заявлении.

"Установление Дня народного единства в честь включение Беларуси в состав Союза Советских Социалистических Республик является прославлением советского наследия и попыткой отрезать Беларусь от настоящих корней. Это акт, который подрывает независимость и суверенитет Беларуси", - заявили в МИД Польши.

Ранее белорусский диктатор Лукашенко сделал государственным праздником день вторжения СССР в Польшу в 1939 г.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Кукуха у диктаторов сьезжает окончательно, в интересное время живем...
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09.06.2021 10:33
+5
· Чому населення Західної України зустріло РККА щонайменш індиферентно, а буквально через декілька місяців зненавиділо в своїй переважній більшості і цю армію і все, що вона принесла на Західну Україну?
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09.06.2021 10:45
+4
Смердючі совки ******* нагадувати українцям, що Сралін з більшовиками об*єднали всі землі, населені українцями, які після 1-ї Світової захапали сусіди. Та ж Польща, вигравши совєцько-польську війну 1921 р. по Рижському договору з Совдепією. Тобто українці зараз повинні дякувати Сраліну і кацапам за Соборну Україну.
Я таким підорасам завжди відповідаю запитанням (дуже простим):

Які мотиви мало на увазі щодо Західних Українських земель, а також щодо Букоаини та Бесарабії сталінське керівництво СРСР, коли вступило в Другу світову війну, напавши на Польшу:
· Бажання об'єднати, створити соборну Україну;
· Чисто імперські, що не мали ніякого відношення до інтересів населення Західної України?
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09.06.2021 10:43
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Кукуха у диктаторов сьезжает окончательно, в интересное время живем...
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09.06.2021 10:33 Ответить
А що там святкувати ? Мільйони знищених комуністами українців ?
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09.06.2021 10:41 Ответить
Нет,не будем.Диктаторы делили награбленное,и тогда увеличилась не Украина,а УССР.
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09.06.2021 10:44 Ответить
· Чому населення Західної України зустріло РККА щонайменш індиферентно, а буквально через декілька місяців зненавиділо в своїй переважній більшості і цю армію і все, що вона принесла на Західну Україну?
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09.06.2021 10:45 Ответить
А то,что сейчас батькабульбашенко делает,помогает общению с Европой?
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09.06.2021 10:36 Ответить
Варшава о решении Лукашенко объявить праздником день вторжения в Польшу: Это помешает Беларуси вести диалог с европейскими странами - Цензор.НЕТ 2114....
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09.06.2021 10:40 Ответить
Смердючі совки ******* нагадувати українцям, що Сралін з більшовиками об*єднали всі землі, населені українцями, які після 1-ї Світової захапали сусіди. Та ж Польща, вигравши совєцько-польську війну 1921 р. по Рижському договору з Совдепією. Тобто українці зараз повинні дякувати Сраліну і кацапам за Соборну Україну.
Я таким підорасам завжди відповідаю запитанням (дуже простим):

Які мотиви мало на увазі щодо Західних Українських земель, а також щодо Букоаини та Бесарабії сталінське керівництво СРСР, коли вступило в Другу світову війну, напавши на Польшу:
· Бажання об'єднати, створити соборну Україну;
· Чисто імперські, що не мали ніякого відношення до інтересів населення Західної України?
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09.06.2021 10:43 Ответить
А диалога и так нет поэтому луке насрать на это предупреждение
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09.06.2021 10:48 Ответить
Но есть санкции.
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09.06.2021 12:08 Ответить
Они всю жизнь есть кроме короткой перемены. Беларусь это огрызок роиси и прямых отношений с внешним миром у нее нет де факто
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09.06.2021 12:28 Ответить
И как это опровергает санкции? Или какую мысль вы хотели выразить.
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09.06.2021 12:35 Ответить
От молодець. Кацапів всі тикають в лайно мордою що вони з нацистамм розпочали війну, а вони заперечують. Їхній соратник лука підтвердив що кацапи все ж почали другу світову.
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09.06.2021 11:03 Ответить
Так и проявляется истинный фашизм, солидаризируясь с Гитлером... обдоланный жаждой власти лука идет в синхроне с мацковскими фашистами... - изолировать эту гнилую территорию нужно вовремя и полностью... пока не позно.
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09.06.2021 11:41 Ответить
Белоруссия с потрохами на подсосе у рашки и ей все санкции пх, она может в какой-то мере страдать от санкций против рфии, и ускорится формализация поглощения не суверенной республики большим братом
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09.06.2021 12:39 Ответить
Ну, если отойти от официальной версии победителей, многие офуеют.
То, что Польша попыталась захватить вольный город Данцинг, ввела туда свои войска и артиллерию и, о боже, да, зеленых человечков, про это стараются умалчивать.
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09.06.2021 13:57 Ответить
Гданск был закреплён за Польшей по итогам 1-ой мировой войны.
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09.06.2021 15:52 Ответить
 
 