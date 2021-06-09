РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4931 посетитель онлайн
Новости Политика Украины
6 937 54
закон (3090) запрет (1661) экология (1582)

Опубликован закон о запрете пластиковых пакетов в Украине: он начнет действовать через шесть месяцев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Опубликован закон о запрете пластиковых пакетов в Украине: он начнет действовать через шесть месяцев

В Украине с 2022 года запретят продажу пластиковых пакетов во всех точках торговли и сферы обслуживания, за исключением определенных случаев. Соответсвующий закон сегодня был обнародован.

Документ опубликовали в издании "Голос Украины", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Закон вступит в силу завтра. Однако в силу его введут через шесть месяцев со дня вступления в силу.

Ряд норм введут в действие через девять месяцев со дня опубликования документа.

Согласно закону, в Украине запретят сверхлегкие пластиковые пакеты и легкие пластиковые пакеты толщиной до 50 мкм. Это может касаться, например, малых прозрачных пакетов-маек, мотки которых люди привыкли видеть в неограниченном количестве в магазинах.

Обычно, такие пакеты имеют толщину стенки 10,2 мкм. Они быстро рвутся и фактически не пригодны для переработки. Это же касается пакетов-маек, которые распространяются на кассах. Их толщина стенки варьируется, в зависимости от торговой сети, от 24,8 мкм до 50 мкм.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Давайте сажать вместе", - Зеленский хочет посадить 1551 парк. ВИДЕО

Также под запрет попадают оксоразлагаемые (оксобиоразлагаемые) пластиковые пакеты.

В виде исключения разрешена первичная упаковка для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов. Это сверхлегкие пластиковые пакеты с толщиной стенки до 15 микрон и размерами 225х345х450 мкм.

Все ограничения будут вводиться в действие постепенно. В частности:

  • 9 месяцев со дня принятия законопроекта для отказа от распространения пластиковых пакетов толщиной стенки до 50 мкм (тонких);
  • до 1 января 2022 года для прекращения распространения оксоразложных (оксобиоразложных) пластиковых пакетов;
  • до 2023 года ограничения не будут распространяться на биоразлагаемые пластиковые пакеты и сверхтонкие пластиковые пакеты, что является первичной упаковкой для свежей рыбы и мяса, продуктов из них, а также сыпучих продуктов, льда.

За это время магазины, супермаркеты, рестораны, кафе и аптеки должны полностью перейти на более безопасные для окружающей среды и здоровья людей альтернативы:

  • пакеты и сумки многоразового использования;
  • бумажные пакеты;
  • биоразлагаемые пакеты.

Предприятия должны утилизировать все пакеты, которые подпали под запрет, но остались в обращении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина для сохранения экологии модернизирует промышленность в течение 10-12 лет, - Зеленский

На тех, кто продолжит распространять пакеты, ждет штраф - от 1700 до 3400 грн. За повторное нарушение придется заплатить от 3400-8500 грн. При этом в Минэкологии уточняли, что украинцев штрафы не коснутся, наказание грозит бизнесу.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
лучше бы запретили по пол-упаковки рыбных консерв в жестяные банки класть, оливок и кукурузы 50/50 с рассолом! конфеты по 8 штук в коробку полметра на полметра! вот с чего надо начинать с мусором бороться.
показать весь комментарий
09.06.2021 11:17
+9
Опубліковано закон про заборону пластикових пакетів в Україні: він почне діяти через шість місяців - Цензор.НЕТ 3909
показать весь комментарий
09.06.2021 11:09
+6
Зелень ходить по граблям. Опубликован закон о запрете пластиковых пакетов в Украине: он начнет действовать через шесть месяцев - Цензор.НЕТ 3685
показать весь комментарий
09.06.2021 10:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зелень ходить по граблям. Опубликован закон о запрете пластиковых пакетов в Украине: он начнет действовать через шесть месяцев - Цензор.НЕТ 3685
показать весь комментарий
09.06.2021 10:51 Ответить
Закон принят..Закон опубликовали...Закон начнёт действовать... А ещё Закон можно оспорить...А ещё Закон можно "спустить по тихой воде"...Стоит ли удивляться разговорам про НАТО и ЕС?
показать весь комментарий
09.06.2021 10:53 Ответить
Теперь украинцам придется бить "чорнявых" еще и за пакеты.
показать весь комментарий
09.06.2021 11:03 Ответить
А что относительно Zip-Lock пакетов? Тоже под запретом? Если да, то в этом случае будет бунт предпринимателей Опубліковано закон про заборону пластикових пакетів в Україні: він почне діяти через шість місяців - Цензор.НЕТ 1546
показать весь комментарий
09.06.2021 11:04 Ответить
проблема пакетів у тому, що є затонкі, а тому швидко рвуться і на маленькі шматки, які потім їдять тварини, приймаючи за свою звичайну їжу, або воно прилипає до їжі: намотається на ногу, шию одній тварині, інша крупніша цю тварину заковтнула з усим гамузом, бо ізза пакета тварина менш рухлива і легка здобич. твій зіп-пакет не намотається на частини тіла тварини, у ньому немає ручок, у які зазвичай попадають кінцівки тварин. у воді ця дрянь сприймається як медуза і хто їсть медуз, хапають і кульок. подивися як найтонші пакети добре літають у вітряну погоду і як вони чіпляються за дерева і як довго там висять. так само вони висять на тваринах - довго і до смерті.
показать весь комментарий
09.06.2021 11:20 Ответить
Що ти верзеш? "Мої" зіп-пакети в порівнянні з звичайними це нуль цілих хрін десятих по об'єму. Якщо їх заборонять, то підпріємцям не буде куди пакувати товар.
показать весь комментарий
09.06.2021 11:34 Ответить
бред
в европе бумажние пакети кладут
показать весь комментарий
09.06.2021 11:36 Ответить
ніфіга, пластикових навалом.
показать весь комментарий
09.06.2021 11:39 Ответить
вони на зіпі, який робить їх не таким еластичним, як літаючі.
показать весь комментарий
09.06.2021 11:37 Ответить
Я думаю, що зіп-пакети неможна забороняти, якщо їм немає альтернативи. А "майки" та звичайні пакети хай забороняють. Чистіше буде навколо.
показать весь комментарий
09.06.2021 11:43 Ответить
так не за майки мова, а за тонкість продукта.
показать весь комментарий
09.06.2021 11:45 Ответить
натягни на нього свій зіп
Опубліковано закон про заборону пластикових пакетів в Україні: він почне діяти через шість місяців - Цензор.НЕТ 6804"
показать весь комментарий
09.06.2021 11:44 Ответить
ти перебільшуєш та перекручуєш
показать весь комментарий
09.06.2021 11:45 Ответить
у зіп він так не попаде, бо зіп тримає пакет "закритим" навіть коли він не защелкнутий.
показать весь комментарий
09.06.2021 11:47 Ответить
ДА ИДИ ТЫ НАХЕР!
показать весь комментарий
03.07.2021 17:29 Ответить
А тем, малым чп, которые производят пакеты,куда? На биржу, или под церковь??? Или в оп есть вакансии для всех? Офисные перфофайлы толщиной 20-25 микрон, тоже попадют под запрет, или можно будет, обходя закон, редиску с шпинатом в них паковать?! Шокирует тот факт, что, после этого зеленого балагана, предстоит чистить и чистить страну,от подобных зе-опусов!
показать весь комментарий
09.06.2021 11:23 Ответить
Опубліковано закон про заборону пластикових пакетів в Україні: він почне діяти через шість місяців - Цензор.НЕТ 3909
показать весь комментарий
09.06.2021 11:09 Ответить
"А от в наші часи були пакети! Такі пакети, шо цілого вола з магазіна принести можна було! Не те шо січас."
показать весь комментарий
09.06.2021 11:22 Ответить
В "нашi" часи пакетiв було обмiль!!! Майже усе пакувалося у папiр, та авоськи.
показать весь комментарий
09.06.2021 11:30 Ответить
То я наперед ностальгую
показать весь комментарий
09.06.2021 12:00 Ответить
а вода в пластиковых бутылках, а тысячи тонн такой же хрЕновой заводской упаковки товаров... они, типа, не вредят довкиллю... Нет, делать, безусловно, что-то надо... только вот есть сомнения - не обернется ли у нас это тупо продажей населению в десять раз более дорогой "экологической" тары, которую уже кто-то конкретный завез пароходами... и как бы все...
показать весь комментарий
09.06.2021 11:10 Ответить
у Європі вже відмовляються від пластикових питних трубочок. але якщо із трубочками ще можна перейти на "картонні", то оці усі одноразові умовно паперові стаканчики паперові умовно, бо там є тонка плівка, яка все ж таки робить його непротікаючтм. наприроднішим паперовим стаканом був радянський паперовий стакан.
показать весь комментарий
09.06.2021 11:23 Ответить
да, читал, но это делается в рамках борьбы с извращенцами, а не в рамках экологии.
показать весь комментарий
10.06.2021 07:42 Ответить
хаха, ти читав русску пропаганду?
показать весь комментарий
10.06.2021 09:38 Ответить
Їх збирають і приймають, а пакети ні, надто багато різних
показать весь комментарий
09.06.2021 11:23 Ответить
Пляшки - так, але дуже невеликий % від того, що забрюднює довкілля, а ось упаковка товарів - літає над полями, аж гай шумить... а її - далеко не менше, аніж пакетів... Головне - в країні не вважають зробити все можливе для переробки, лише заборони-заборони-заборони та штрафи... а це - прямий шлях до корупції та здорожчання товарів...
показать весь комментарий
09.06.2021 11:28 Ответить
без переробниих заводів усі подібні закони про захист довкілля - до жопи дверці.
показать весь комментарий
09.06.2021 11:36 Ответить
Заборони потрібні, але паралельно із стимулюючим законодавством. Але ж це ми, ми нормально не можемо.
показать весь комментарий
09.06.2021 11:59 Ответить
так у мене те саме написано лише іншими словами.
показать весь комментарий
09.06.2021 12:10 Ответить
в каждом законе есть слабое звено... не все пакеты запретят))) а на типа "зеленые" просто удвоят цену... не хотите покупать по 0,25 грн придется по 5,00 грн за маленький, но типа быстро разлагающийся из кукурузного крахмала....а на вид как тот же...по 0,25 )))) как я проверю? закопать и ждать???? )))))

Опубліковано закон про заборону пластикових пакетів в Україні: він почне діяти через шість місяців - Цензор.НЕТ 4975
....
показать весь комментарий
09.06.2021 11:12 Ответить
лучше бы запретили по пол-упаковки рыбных консерв в жестяные банки класть, оливок и кукурузы 50/50 с рассолом! конфеты по 8 штук в коробку полметра на полметра! вот с чего надо начинать с мусором бороться.
показать весь комментарий
09.06.2021 11:17 Ответить
чогось у Європі про то ніхто не чув і не бачив - не можна залишати у консервній банці залишки, бо здохнеш.
показать весь комментарий
09.06.2021 11:41 Ответить
Подивіться на дрібний шрифт. Коли на рибній консерві пишуть що там 75%риби, хоча повинно бути більше ніж 90%.

Це як шоколад по 80/85/90 г замість 100г, пакет кефіру 900г замість 1000г. Крупи, цукор фасують по 850/900/950г замість 1000г.
Олія (наприклад "Чумак" - безперечно гарна, але 0,9L на пляшці).
Борошно КиївМлин - чудове, але 1.8кг замість двох. Таке майже всюди на наших товарах.
Хтось робить як треба - 1л, 1кг, 100г, а хтось включає "смєкалку".

Звідси і з'являються додаткові відсотки сміття.
показать весь комментарий
09.06.2021 18:35 Ответить
Запасаюсь...
показать весь комментарий
09.06.2021 11:18 Ответить
- Whose avoska is this?
- It's a shopper, baby.
- Whose shopper is this?
- USSR.
- Who is USSR?
- USSR is dead, baby, USSR is dead .
показать весь комментарий
09.06.2021 11:27 Ответить
так тряпчані торби теж у совку були, тепер до них треба повертатися.
показать весь комментарий
09.06.2021 11:32 Ответить
Добре, що dead!
показать весь комментарий
09.06.2021 11:33 Ответить
ніфіга, совок ще живий у недодохлих совках.
показать весь комментарий
09.06.2021 11:34 Ответить
Опубліковано закон про заборону пластикових пакетів в Україні: він почне діяти через шість місяців - Цензор.НЕТ 3630"
показать весь комментарий
09.06.2021 11:31 Ответить
А мусорные пакеты запретят?

Назад в СССР7 В ведрах будем мусор выносить?.........
показать весь комментарий
09.06.2021 11:32 Ответить
Опубліковано закон про заборону пластикових пакетів в Україні: він почне діяти через шість місяців - Цензор.НЕТ 5934"
показать весь комментарий
09.06.2021 11:34 Ответить
Бредить такими законами гораздо проще,чем организовать сбор и переработку отходов.Главное,мусор должен что-то стоить,иначе нифига не получится.Как вытащить из мусора пакет? Как на этом заработать? Дайте механизм - и люди все сделают сами.
показать весь комментарий
09.06.2021 11:55 Ответить
Какие же дебилы.Пакет самый практичный и удобный вид упаковки.А все рассказы про вред природе итд это туфта.Это микромеры,которые глобально ни на что не повлияют.Хотите не вредить природе так закрывайте все заводы и фабрики,АЭС,ГЭС,ТЕС, и лезьте жить на деревья как обезьяны,тогда будет полная гармония.
показать весь комментарий
09.06.2021 12:28 Ответить
***
- экопакет берешь?
- а чего это вы так со мной неуважительно???
- о, Боже какой мужчина, я хочу от тебя сына...Пакет берешь???
показать весь комментарий
09.06.2021 12:47 Ответить
Почему только пакеты?
Нужно запретить и пластиковые бутылки и банки!
показать весь комментарий
09.06.2021 14:41 Ответить
По сравнению с тем сколько животных умирает от разливов нефти по всему миру и прочей химии, эти пакеты вообще ни на что не влияют)) Но нефть и химия это корпорации, а пакеты... то такое, можно и в экологию поиграться))
показать весь комментарий
09.06.2021 15:11 Ответить
Це не про екологію.
показать весь комментарий
09.06.2021 21:06 Ответить
 
 