Евросоюз продлил на год запрет на инвестиции в оккупированный Крым, - журналист Йозвяк
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Послы Евросоюза продлили запрет на инвестирование в оккупированный Россией Крым. Официальное решение по данному вопросу будет обнародовано в ближайшие дни.
Об этом сообщил в Твиттере брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.
"Послы ЕС дали зеленый свет на продление запрета ЕС на инвестиции в Крым еще на год. Должны обнародовать в ближайшие дни", - написал он.
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Хтось може пояснити чому на рік, а не до повної деокупації?