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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Евросоюз продлил на год запрет на инвестиции в оккупированный Крым, - журналист Йозвяк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Евросоюз продлил на год запрет на инвестиции в оккупированный Крым, - журналист Йозвяк

Послы Евросоюза продлили запрет на инвестирование в оккупированный Россией Крым. Официальное решение по данному вопросу будет обнародовано в ближайшие дни.

Об этом сообщил в Твиттере брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.

"Послы ЕС дали зеленый свет на продление запрета ЕС на инвестиции в Крым еще на год. Должны обнародовать в ближайшие дни", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз продлит запрет на инвестиции в оккупированном Крыму, - журналист Йозвяк

Автор: Ірина Дашківська
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Не очень понятно, для чего это ежегодное продление.. Это, как однорукому в Украине каждый год ходи по больницам, продлевай инвалидность. Опасаются, что у него за год новая рука выросла. Забейте эти санкции до полной деоккупации и не морочьте голову ни себе. ни другим. Или нужно работу изображать? Евросоюз продлил на год запрет на инвестиции в оккупированный Крым, - журналист Йозвяк - Цензор.НЕТ 7441
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09.06.2021 11:11 Ответить
Евре... Европейская хитрожопость: типа, а вдруг через год можно будет?
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09.06.2021 13:00 Ответить
"Евросоюз продлил на год запрет на инвестиции в оккупированный Крым, - журналист Йозвяк..."

Хтось може пояснити чому на рік, а не до повної деокупації?
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09.06.2021 15:01 Ответить
 
 