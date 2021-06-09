"Евросоюз продлил на год запрет на инвестиции в оккупированный Крым, - журналист Йозвяк..."

Послы Евросоюза продлили запрет на инвестирование в оккупированный Россией Крым. Официальное решение по данному вопросу будет обнародовано в ближайшие дни.

Об этом сообщил в Твиттере брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.

"Послы ЕС дали зеленый свет на продление запрета ЕС на инвестиции в Крым еще на год. Должны обнародовать в ближайшие дни", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз продлит запрет на инвестиции в оккупированном Крыму, - журналист Йозвяк