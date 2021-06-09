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Новости Политика Украины
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Зеленский (16568) Порошенко (19365) рейтинг (1617) Тимошенко (24577) СОЦИС (64)

За Зеленского готовы проголосовать 28,1% украинцев, за Порошенко - 16,7%, за Тимошенко - 12,2%, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

За Зеленского готовы проголосовать 28,1% украинцев, за Порошенко - 16,7%, за Тимошенко - 12,2%, - опрос

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то во второй тур прошли бы действующий глава государства Владимир Зеленский (28,1% среди определившихся и готовых участвовать в голосовании) и пятый Президент Украины Петр Порошенко (16,7%).

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра SOCIS, передает Цензор.НЕТ.

По данным исследования, если бы выборы президента прошли в ближайшее воскресенье, то за Владимира Зеленского проголосовали 20,9% среди всех опрошенных респондентов, или 28,1% - среди определившихся и готовых участвовать в голосовании, за Петра Порошенко - 12,4% или 16,7%, за Юлию Тимошенко - 9,1% или 12,2%, за Игоря Смешко - 7,2% или 9,6%, за Юрия Бойко - 6,8% или 9,2%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За Зеленского готовы проголосовать 30,2% украинцев, за Порошенко - 12,8%, за Бойко - 11,9%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

За Зеленского готовы проголосовать 28,1% украинцев, за Порошенко - 16,7%, за Тимошенко - 12,2%, - опрос СОЦИСа 01

Исследование проводилось 28 мая - 3 июня 2021 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город / село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. Всего были опрошены 2 000 респондентов. Метод исследования: телефонное интервью Сати (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,4 % Средняя продолжительность одного интервью составила 9 минут.
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Топ комментарии
+30
За Зеленского готовы проголосовать 28,1% украинцев, за Порошенко - 16,7%, за Тимошенко - 12,2%, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 9670
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09.06.2021 11:20
+29
Бреше ось ця особа :

За Зеленского готовы проголосовать 28,1% украинцев, за Порошенко - 16,7%, за Тимошенко - 12,2%, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 3215
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09.06.2021 11:14
+21
За Зеленского готовы проголосовать 28,1% украинцев, за Порошенко - 16,7%, за Тимошенко - 12,2%, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 1702
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09.06.2021 11:21
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Може вже досить старі кучмівські кадри піарити (Порошенко ,Тимошенко,Бойко ітд),є в Україні молоді професіонали ,патріоти які не пов'язані з олігархічними кланами і бандотою 90-х.
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09.06.2021 12:28 Ответить
Ім'я?
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09.06.2021 12:47 Ответить
Как только самый великий в мире обнаруживает, что его рейтинг опять понизился, появляются "опросы" общественного мнения...
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09.06.2021 13:54 Ответить
Вот и обещанный новый "повышенный" рейтинг
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09.06.2021 14:23 Ответить
Разница между животными и людьми заключается в том что животные никогда не позволяют самому тупому вести стаю. Чего не скажешь о любителях приколов, которых у нас все еще 28%
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09.06.2021 15:36 Ответить
Какой бы ни был мудила зеля, порох по прежнем в пролете. И хрен вы своим петиным цензором сможете это пофиксить.
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09.06.2021 15:48 Ответить
Ну благодаря таким как ты, выбирают таких как зеленский.
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09.07.2021 12:06 Ответить
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